УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8632 відвідувача онлайн
Новини Справа Євгенія Шевченка
1 162 13

"Слуга народу" Шевченко постане перед судом у справі про легалізацію понад 9 млн грн, - НАБУ

Народний депутат Євгеній Шевченко, який раніше входив до фракції "Слуга народу", постане перед судом у справі про легалізацію незаконно набутих коштів.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Народний обранець пообіцяв представникам приватного товариства за певну суму посприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші надійшли на рахунок родича нардепа, але останній жодних дій в інтересах компанії не вчинив.

Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.

14,5 млн грн перерахували юридичній фірмі родича як оплату за "правові послуги". Частину цих коштів, понад 9 млн грн, перевели на інший рахунок і придбали за них два автомобілі: BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG", - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, ними нардеп почав відкрито користуватися, удаючи ніби автівки купили за законні доходи від підприємницької діяльності.

Читайте: Досудове розслідування у справі нардепа Шевченка за шахрайство завершено, - Офіс генпрокурора

Справи Шевченка

  • 14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили Шевченку про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".
  • У жовтні 2025 року Шевченку повідомили про підозру в справі щодо легалізації понад 9 млн грн.

Читайте також: Нардепу Шевченку загрожує довічне ув’язнення — йому інкриміновано держзраду, колабораціонізм

Автор: 

НАБУ легалізація Шевченко Євгеній Слуга народу
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Як на мене, еталонний «слуга народу»: крадій і за сумісництвом, державний зрадник.
показати весь коментар
29.04.2026 16:03 Відповісти
+4
Ахах, тупа бомжара! Ось як треба: За даними слідства НАБУ (операція «Мідас»), група, пов'язана з бізнесменом Тімуром Міндічем та оточенням міністра енергетики Германа Галущенка, підозрюється у відмиванні близько 100 мільйонів доларів США через корупційні схеми в енергетиці. Відкати на підрядах "Енергоатома" становили 10-15%, що могло приносити учасникам близько 6 млрд грн на рік.. і це тільки те, що вилізло на поверхню.
Шевченко не міндіч - це точно! Голодранець.
показати весь коментар
29.04.2026 15:50 Відповісти
+3
Уявіть, щоб ця морда була не партійцем Слуги Народа, а "Європейської Солідарності". Уявили?
Та зараз з кожного монітора, кожного телевізора, кожної праски всілякі петрови, мосєчучки, влащенки заплювали б жовчю всім очі.
показати весь коментар
29.04.2026 16:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.04.2026 15:50 Відповісти
Гаразд; вибачимось та відпустимо.
показати весь коментар
29.04.2026 16:49 Відповісти
Ага, щас! А виплатити за моральну шкоду,зарплату за вимушені прогули перед тим, як вибачитись з карманів платників податків?
показати весь коментар
29.04.2026 17:59 Відповісти
Насралов з беркутньою та іншими убивцями Небесної Сотні, уже постали перед Судом отих з доброчесністю???
показати весь коментар
29.04.2026 15:51 Відповісти
українцям це вже не цікаво
показати весь коментар
29.04.2026 16:16 Відповісти
тююю всього 6 лямів грн?!?! Мало того що ніщеброд то ще й не семіт, цього треба крутити....
показати весь коментар
29.04.2026 16:04 Відповісти
За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата України від "Слуги народу" Євгенія Шевченка.

Йому https://t.me/pgo_gov_ua/33434 інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність та заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчинене у складі групи осіб, повідомляє Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/p3582984

Значит выбрали самую "легкую" статью.
показати весь коментар
29.04.2026 16:11 Відповісти
Ось і відповідь від Вови на нові деталі Міндічгейту: нате вам Шевченка і робіть з ним шо хочете, і відчепіться а то заволаю про антисемітизм.
показати весь коментар
29.04.2026 16:11 Відповісти
Складається таке враження, що в нас з корупцією і іншими тяжкими злочинами бореться тільки НАБУ і САП.
показати весь коментар
29.04.2026 17:17 Відповісти
То це ніби ж підопічний Буданова? В погонах в Раду приходив. Я щось пропустив?
показати весь коментар
29.04.2026 17:42 Відповісти
Так, начальник Головного управління розвідки (ГУР) МО України Кирило Буданов підтверджував, що розвідка використовувала народного депутата Євгенія Шевченка для контактів з представниками Білорусі, надавши йому лист для прожодження кордону з Білоруссю.
Але вже у листопаді 2024 року, за повідомленнями ЗМІ, у ГУР заперечили поточний зв'язок нардепа Шевченка з розвідкою.
Дивні справи твої, Господи!
показати весь коментар
29.04.2026 18:05 Відповісти
 
 