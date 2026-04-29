"Слуга народу" Шевченко постане перед судом у справі про легалізацію понад 9 млн грн, - НАБУ
Народний депутат Євгеній Шевченко, який раніше входив до фракції "Слуга народу", постане перед судом у справі про легалізацію незаконно набутих коштів.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Народний обранець пообіцяв представникам приватного товариства за певну суму посприяти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Гроші надійшли на рахунок родича нардепа, але останній жодних дій в інтересах компанії не вчинив.
Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.
14,5 млн грн перерахували юридичній фірмі родича як оплату за "правові послуги". Частину цих коштів, понад 9 млн грн, перевели на інший рахунок і придбали за них два автомобілі: BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG", - йдеться в повідомленні.
За даними НАБУ, ними нардеп почав відкрито користуватися, удаючи ніби автівки купили за законні доходи від підприємницької діяльності.
Справи Шевченка
- 14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили Шевченку про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".
- У жовтні 2025 року Шевченку повідомили про підозру в справі щодо легалізації понад 9 млн грн.
Йому https://t.me/pgo_gov_ua/33434 інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність та заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчинене у складі групи осіб, повідомляє Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/p3582984
Але вже у листопаді 2024 року, за повідомленнями ЗМІ, у ГУР заперечили поточний зв'язок нардепа Шевченка з розвідкою.
