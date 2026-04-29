Контракты на дальнобойную артиллерию до сих пор не заключены: "Українська бронетехніка" обратилась в Минобороны

"Українська бронетехніка" заявила об отсутствии контрактов на поставку дальнобойных 155-мм боеприпасов в 2026 году и призвала Министерство обороны Украины срочно урегулировать ситуацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "Українська бронетехніка".

"В декабре 2025 года Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2026 год. В январе этого года Генеральным штабом Украины и Министерством обороны Украины было осуществлено планирование закупок на этот год с учетом финансовых ресурсов.

Генеральным штабом определен приоритет в закупке дальнобойных снарядов 155 мм. Сегодня 29 апреля 2026 года. "Агентство оборонных закупок" до сих пор вообще не заключило ни одного контракта на поставку 155-мм снарядов. Такое затягивание времени можно объяснить лишь закулисными интригами по отбору "правильных" поставщиков", - говорится в заявлении.

Как отметили в компании, с начала полномасштабного вторжения "Українська бронетехніка" выполнила перед Министерством обороны 100% поставок 155-мм снарядов различной дальности.

"Наше предприятие имеет лицензионное соглашение с мировым производителем, и наши поставки подтверждаются отгрузкой", - подчеркнули в компании.

Иностранные поставщики АОЗ задерживают поставки

В то же время иностранные поставщики "Агентства оборонных закупок" задерживают поставки десятков тысяч крайне необходимых фронту артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

На данный момент фактическое выполнение контрактов на поставку 155-мм боеприпасов составляет в разные календарные периоды 30-50%.

Например, в 2025 году уровень выполнения контрактов на поставку 155-мм снарядов составлял менее 50%.

"Наше предприятие является едва ли не единственным поставщиком дефицитных дальнобойных снарядов 155 мм - мы выполняем наши контракты, в то время как недобросовестные поставщики "Агентства" годами не поставляют боеприпасы и не возвращают полученные авансы", - подчеркнули в "Українська бронетехніка".

Так, в 2024 году 30% от общего количества дальнобойных 155-мм снарядов было законтрактовано с УБ и поставлено все 100%, а 46% дальнобойных снарядов, контракты на которые были заключены с другими поставщиками, вообще не поставлены даже на сегодняшний день!

АОЗ заключает контракты на "самые дешевые" предложения

Из года в год "АОЗ", сознательно или бессознательно, совершает одни и те же ошибки: заключает контракты на "самые дешевые" предложения с компаниями, которые не подтверждают свои возможности по поставкам и производству. И это происходит не только по 155 мм, но и по другим артиллерийским калибрам.

Фронт недополучает ценные снаряды

В УБ отметили, что сегодня снова существует угроза очередного замораживания миллиардов гривен подобными решениями - и фронт снова недополучает ценные снаряды".

"Мы призываем Министерство обороны Украины срочно решить вопрос заключения контрактов на дальнобойные снаряды с проверенными поставщиками", - призвали в оборонной компании.