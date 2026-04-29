РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9435 посетителей онлайн
Новости Закупки АОЗ Оборонные закупки 155 мм снаряды для ВСУ
2 004 9

Контракты на дальнобойную артиллерию до сих пор не заключены: "Українська бронетехніка" обратилась в Минобороны

Поставки под угрозой: производитель призывает решить вопрос с 155-мм снарядами

"Українська бронетехніка" заявила об отсутствии контрактов на поставку дальнобойных 155-мм боеприпасов в 2026 году и призвала Министерство обороны Украины срочно урегулировать ситуацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "Українська бронетехніка".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В декабре 2025 года Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2026 год. В январе этого года Генеральным штабом Украины и Министерством обороны Украины было осуществлено планирование закупок на этот год с учетом финансовых ресурсов.

Генеральным штабом определен приоритет в закупке дальнобойных снарядов 155 мм. Сегодня 29 апреля 2026 года. "Агентство оборонных закупок" до сих пор вообще не заключило ни одного контракта на поставку 155-мм снарядов. Такое затягивание времени можно объяснить лишь закулисными интригами по отбору "правильных" поставщиков", - говорится в заявлении.

Как отметили в компании, с начала полномасштабного вторжения "Українська бронетехніка" выполнила перед Министерством обороны 100% поставок 155-мм снарядов различной дальности.

"Наше предприятие имеет лицензионное соглашение с мировым производителем, и наши поставки подтверждаются отгрузкой", - подчеркнули в компании.

Иностранные поставщики АОЗ задерживают поставки

  • В то же время иностранные поставщики "Агентства оборонных закупок" задерживают поставки десятков тысяч крайне необходимых фронту артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
  • На данный момент фактическое выполнение контрактов на поставку 155-мм боеприпасов составляет в разные календарные периоды 30-50%.
  • Например, в 2025 году уровень выполнения контрактов на поставку 155-мм снарядов составлял менее 50%.

"Наше предприятие является едва ли не единственным поставщиком дефицитных дальнобойных снарядов 155 мм - мы выполняем наши контракты, в то время как недобросовестные поставщики "Агентства" годами не поставляют боеприпасы и не возвращают полученные авансы", - подчеркнули в "Українська бронетехніка".

Так, в 2024 году 30% от общего количества дальнобойных 155-мм снарядов было законтрактовано с УБ и поставлено все 100%, а 46% дальнобойных снарядов, контракты на которые были заключены с другими поставщиками, вообще не поставлены даже на сегодняшний день!

АОЗ заключает контракты на "самые дешевые" предложения

Из года в год "АОЗ", сознательно или бессознательно, совершает одни и те же ошибки: заключает контракты на "самые дешевые" предложения с компаниями, которые не подтверждают свои возможности по поставкам и производству. И это происходит не только по 155 мм, но и по другим артиллерийским калибрам.

Фронт недополучает ценные снаряды

В УБ отметили, что сегодня снова существует угроза очередного замораживания миллиардов гривен подобными решениями - и фронт снова недополучает ценные снаряды".

"Мы призываем Министерство обороны Украины срочно решить вопрос заключения контрактов на дальнобойные снаряды с проверенными поставщиками", - призвали в оборонной компании.

Автор: 

Минобороны (9600) артиллерия (724) Украинская бронетехника (69)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Снаряди зепоцу непотрібні, гроші підуть на добудову 4 халуп кооперативу династія зрадників.
показать весь комментарий
29.04.2026 17:54 Ответить
Та да, а телемархвон? А на Е- роздачі у мільярдних сумах? На Е- бачки?, На крадійство?
показать весь комментарий
29.04.2026 19:02 Ответить
Без двушечки замовлень не буде.
показать весь комментарий
29.04.2026 17:54 Ответить
зеленський! Фьодоров! Де снаряди?!
показать весь комментарий
29.04.2026 17:59 Ответить
кіндер-дибіл хвьодарав забув , що в країні йде війна.
показать весь комментарий
29.04.2026 18:00 Ответить
Фєдоров не може заплати ті гроші, що вже вкрали Зеленьський, Єрмак, Чернишов і Умєров із Найомом.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:04 Ответить
Міндіч з єрмаком і банановим, під орудою зеленського, продовжують гадити Україні та допомагати прутіну??? Умеров з свириденко, виконують вказівки оманських??
показать весь комментарий
29.04.2026 18:32 Ответить
Як і контракти на броньовані автомобілі на 2026 рік
показать весь комментарий
29.04.2026 20:22 Ответить
Поки Жумадилов та інші люди Умерова будуть і надалі працювати в міністерстві оборони, то там буде корупція.
показать весь комментарий
29.04.2026 20:57 Ответить
 
 