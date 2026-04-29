Контракти на далекобійну артилерію досі не укладені: "Українська бронетехніка" звернулась до Міноборони

"Українська бронетехніка" заявила про відсутність контрактів на постачання далекобійних 155 мм боєприпасів у 2026 році та закликала Міністерство оборони України терміново врегулювати ситуацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі "Української бронетехніки".

"В грудні 2025-го Верховна Рада України прийняла державний бюджет на 2026-й рік. У січні цього року Генеральним штабом України та Міністерством оборони України було здійснено планування закупівель на цей рік, враховуючи фінансовий ресурс.

Генеральним штабом визначено пріоритет у закупівлі далекобійних пострілів 155 мм. Сьогодні 29 квітня 2026 року. "Агенція оборонних закупівель" досі взагалі не уклала жодного контракту на постачання 155 мм пострілів. Таке затягування часу можна пояснити лише підкилимними інтригами з відбору "правильних" постачальників", - ідеться в заяві.

Як зазначили в компанії, з початку повномасштабного вторгнення "Українська бронетехніка" виконала перед Міністерством оборони 100% поставок по постачанню 155 мм пострілів різної дальності.

"Наше підприємство має ліцензійну угоду з світовим виробником і наші постачання підтверджуються відвантаженням", - наголосили в компанії.

Іноземні постачальники АОЗ протерміновують постачання

Водночас, іноземні постачальники "Агенції оборонних закупівель" протерміновують постачання десятків тисяч вкрай необхідних фронту артилерійських пострілів 155 мм.

Станом на зараз фактичне виконання контрактів з поставок 155 мм боєприпасів становить у різні календарні періоди 30-50%.

До прикладу, у 2025 році рівень виконання контрактів з поставки 155 мм пострілів становив менше 50%.

"Наше підприємство є чи не єдиним постачальником дефіцитних далекобійних пострілів 155 мм – ми виконуємо наші контракти, тоді коли недобросовісні постачальники "Агенції" роками не постачають боєприпаси і не повертають отримані аванси", - наголосили в "Українській бронетехніці".

Так, у 2024 році 30% від загальної кількості далекобійних 155 мм було законтрактовано із УБ і поставлено всі 100%, а 46% далекобійних укладених із іншими постачальниками пострілів взагалі не поставлено навіть станом на сьогодні!

АОЗ контрактує "найдешевші" пропозиції

З року в рік "АОЗ", свідомо чи несвідомо, робить одні і ті ж самі помилки: контрактує "найдешевші" пропозиції у компаній, які не підтверджують власні можливості постачання та виробництва. І це відбувається не тільки по 155 мм, але й по інших артилерійських калібрах.

Фронт недоотримує цінні снаряди

В УБ зазначили, що сьогодні знову існує загроза чергового заморожування мільярдів гривень подібними рішеннями - і фронт знову недоотримує цінні снаряди".

"Ми закликаємо Міністерство оборони України терміново вирішити питання укладання контрактів на далекобійні постріли з перевіреними постачальниками", - закликали в оборонній компанії.