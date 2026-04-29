137 боевых столкновений с начала суток: 31 атака на Покровском направлении, здесь ликвидировано 55 оккупантов, - Генштаб

С начала суток произошло 137 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар - применил две ракеты, совершил 49 авиационных ударов - сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4642 дрона-камикадзе и совершил 2476 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили три вражеские атаки; оккупанты осуществили 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – с применением реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Красное Первое.

На Купянском направлении противник сегодня не проводил наступательных действий.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении украинские воины отразили семь штурмов оккупантов в направлении Рай-Александровки и в районах населенных пунктов Ямполь, Закитное и Резниковка. Два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Никифоровки.

Силы обороны успешно отразили 18 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещиевки, Иванополья, Ильиновки, Русина Яра, Александро-Шультино и Степановки.

На Покровском направлении враг совершил 31 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новопавловка, Белицкое, Дорожное, Кучеров Яр и в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Никаноровка, Ривное, Молодецкое, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподогородное. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 55 оккупантов и 10 ранено; уничтожено три единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага, повреждено одна пушка, пять единиц автомобильной техники и 68 укрытий вражеской пехоты. Уничтожено или подавлено 115 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в направлении Александрограда, Калиновского и Нового Запорожья.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах Прилук, Оленокстантиновки, Доброполья, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Святопетровки, Цветково, Чаривного. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Зирница, Гиркое, Копани, Барвиновка, Воздвижевка, Любицкое, Гуляйпольское, Долинка, Чаривное.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоандреевки, нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Таврийское и Орехов.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили четыре вражеские атаки в районе Антоновского моста и о. Белогрудый.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - отметили в ведомстве.