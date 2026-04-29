137 боєзіткнень вд початку доби: 31 атака на Покровському напрямку, тут ліквідовано 55 окупантів, - Генштаб

Від початку цієї доби відбулося 137 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного удару - застосував дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів - скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4642 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Також читайте: ППО, нафтобаза і командні пункти: Сили оборони завдали серії ударів по ворогу, - Генштаб

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили три ворожі атаки; окупанти здійснили 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Красне Перше.

На Куп’янському напрямку противник сьогодні не проводив наступальних дій.

Читайте: Позиції України на полі бою зараз найсильніші за останні 10 місяців. Росія не перемагає, - Зеленський

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбивали сім штурмів окупантів в напрямку Рай-Олександрівки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне та Різниківка. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував позиції наших оборонців в районі Никифорівки.

Сили оборони успішно відбили 18 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Олександро-Шультиного та Степанівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ активізувала штурми на півночі Харківщини та змінила напрямок атак, - бригада "Гарт" ДПСУ

На Покровському напрямку ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє, Кучерів Яр та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Рівне, Молодецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне. Одне боєзіткнення триває дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 55 окупантів та 10 - поранено; знищено три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено одну гармату, п’ять одиниць автомобільної техніки та 68 укриттів ворожої піхоти. Знищено або подавлено 115 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у напрямку Олександрограда, Калинівського та Нового Запоріжжя.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Прилук, Оленокостянтинівки, Добропілля, Варварівки, Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Цвіткового, Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Зірниця, Гірке, Копані, Барвінівка, Воздвижівка, Любицьке, Гуляйпільське, Долинка, Чарівне.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоандріївки, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Таврійське та Оріхів.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожих атаки у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.

Дивіться: Пілоти 39-ї бригади на винищувачах Су-27 виконують бойові завдання під загрозою ППО ворога. ВIДЕО

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не сталося", - зазначили у відомстві.