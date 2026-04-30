Украина получила уникальные мобильные тренажеры F-16, - Федоров
Украина при поддержке международных партнеров получила мобильные тренажеры для истребителей F-16, которые должны значительно повысить уровень подготовки пилотов и эффективность их действий в боевых условиях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Что известно о новых тренажерах
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что новые системы дополняют уже имеющиеся стационарные тренажеры. По его словам, в мире таких мобильных комплексов немного из-за их высокой стоимости.
Они разработаны специально под украинские требования и учитывают географические особенности страны, что позволяет максимально точно моделировать реальные боевые условия.
Как это повлияет на подготовку пилотов
Основное преимущество новых тренажеров — возможность непрерывного обучения. Пилоты могут отрабатывать сложные сценарии еще до выполнения реальных боевых задач.
В частности, речь идет о тренировке скорости реакции, принятии решений, ситуационной осведомленности в воздушном бою и выполнении конкретных миссий в смоделированной среде.
Почему это важно для фронта
Мобильность комплексов позволяет быстро перемещать их в безопасные районы, что критично важно в условиях постоянных атак со стороны России. Это также позволяет сократить время между обучением и реальным применением пилотов в боевых условиях.
По словам министра, внедрение таких тренажеров означает фактический переход на стандарты НАТО в подготовке летчиков, а также позволяет сохранять ресурс самих самолетов и повышать эффективность защиты украинского неба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Летный и обслуживающий персонал периодически будут приезжать и отъезжать. Не ползком же добираться на службу?
И к тому же у кацапов есть бетонобойные бомбы или ФАБ-1000 ... ФАБ-3000
От этих бомб никакой обычный бункер не спасет.
На "дальнобойные " случаи у них есть Кинжалы и Цирконы. А может что-то еще...
Ты хочешь сказать, что вокруг Винницы уже стоят батареи Пэтриоты?
Или Пэтриоты перебросят, чтобы защитить пару тренажеров?
Теперь ФСБ и 5-я колона будут усиленно их разыскивать.
Язык, когда получат доступ к секретной информации и руки, когда получают миллиардный транш из Европы.