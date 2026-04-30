РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5030 посетителей онлайн
Новости Обучение пилотов на F-16
962 11

Украина получила уникальные мобильные тренажеры F-16, - Федоров

Украина при поддержке международных партнеров получила мобильные тренажеры для истребителей F-16, которые должны значительно повысить уровень подготовки пилотов и эффективность их действий в боевых условиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о новых тренажерах

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что новые системы дополняют уже имеющиеся стационарные тренажеры. По его словам, в мире таких мобильных комплексов немного из-за их высокой стоимости.

Они разработаны специально под украинские требования и учитывают географические особенности страны, что позволяет максимально точно моделировать реальные боевые условия.

Как это повлияет на подготовку пилотов

Основное преимущество новых тренажеров — возможность непрерывного обучения. Пилоты могут отрабатывать сложные сценарии еще до выполнения реальных боевых задач.

В частности, речь идет о тренировке скорости реакции, принятии решений, ситуационной осведомленности в воздушном бою и выполнении конкретных миссий в смоделированной среде.

Почему это важно для фронта

Мобильность комплексов позволяет быстро перемещать их в безопасные районы, что критично важно в условиях постоянных атак со стороны России. Это также позволяет сократить время между обучением и реальным применением пилотов в боевых условиях.

По словам министра, внедрение таких тренажеров означает фактический переход на стандарты НАТО в подготовке летчиков, а также позволяет сохранять ресурс самих самолетов и повышать эффективность защиты украинского неба.

Автор: 

оборона (5229) Украина (44329) военные учения (3420) истребитель (111)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще один хвалько, щоб агенти фсб шукали де вони щоб влучити туди, або будуть гатити по місцю верогідного розташування.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:12 Ответить
Так вони десь у бункері
показать весь комментарий
30.04.2026 11:19 Ответить
А к бункеру подходят элементы электропитания и другие коммуникации.
Летный и обслуживающий персонал периодически будут приезжать и отъезжать. Не ползком же добираться на службу?
И к тому же у кацапов есть бетонобойные бомбы или ФАБ-1000 ... ФАБ-3000
От этих бомб никакой обычный бункер не спасет.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:28 Ответить
Це яким чином вони ФАБ зможуть скинути наприклад в Вінниці?
показать весь комментарий
30.04.2026 12:45 Ответить
А про Винницу я не писал)
На "дальнобойные " случаи у них есть Кинжалы и Цирконы. А может что-то еще...
Ты хочешь сказать, что вокруг Винницы уже стоят батареи Пэтриоты?
Или Пэтриоты перебросят, чтобы защитить пару тренажеров?
показать весь комментарий
30.04.2026 14:12 Ответить
я хочу сказати що про ФАБи повна маячня, ніхто не буде розташовувати тренажер в прикордоній зоні, а бункер Кинджал не проб"є
показать весь комментарий
30.04.2026 20:18 Ответить
Зачем трендеть об этом?
Теперь ФСБ и 5-я колона будут усиленно их разыскивать.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:24 Ответить
Туди доповідь впершу чергу,а потім потужність роботи перед лохторатом
показать весь комментарий
30.04.2026 11:26 Ответить
У зеленых чешутся 2 органа.
Язык, когда получат доступ к секретной информации и руки, когда получают миллиардный транш из Европы.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:33 Ответить
Міністре--базіка.Чому не має контракту з УБ по снарядам155 калібру ????а ти тільки розповідаєш про якісь плани та розголошуєш військові таємниці ПУСТИЙ БАЗІКА.
показать весь комментарий
30.04.2026 12:07 Ответить
 
 