Украина получила уникальные мобильные тренажеры F-16, - Федоров

Украина при поддержке международных партнеров получила мобильные тренажеры для истребителей F-16, которые должны значительно повысить уровень подготовки пилотов и эффективность их действий в боевых условиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Что известно о новых тренажерах

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что новые системы дополняют уже имеющиеся стационарные тренажеры. По его словам, в мире таких мобильных комплексов немного из-за их высокой стоимости.

Они разработаны специально под украинские требования и учитывают географические особенности страны, что позволяет максимально точно моделировать реальные боевые условия.

Как это повлияет на подготовку пилотов

Основное преимущество новых тренажеров — возможность непрерывного обучения. Пилоты могут отрабатывать сложные сценарии еще до выполнения реальных боевых задач.

В частности, речь идет о тренировке скорости реакции, принятии решений, ситуационной осведомленности в воздушном бою и выполнении конкретных миссий в смоделированной среде.

Почему это важно для фронта

Мобильность комплексов позволяет быстро перемещать их в безопасные районы, что критично важно в условиях постоянных атак со стороны России. Это также позволяет сократить время между обучением и реальным применением пилотов в боевых условиях.

По словам министра, внедрение таких тренажеров означает фактический переход на стандарты НАТО в подготовке летчиков, а также позволяет сохранять ресурс самих самолетов и повышать эффективность защиты украинского неба.

