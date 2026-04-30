Україна отримала унікальні мобільні тренажери F-16, - Федоров
Україна за підтримки міжнародних партнерів отримала мобільні тренажери для винищувачів F-16, що мають значно підвищити рівень підготовки пілотів та ефективність їхніх дій у бойових умовах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
Що відомо про нові тренажери
Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що нові системи доповнюють уже наявні стаціонарні тренажери. За його словами, у світі таких мобільних комплексів небагато через їхню високу вартість.
Вони розроблені спеціально під українські вимоги та враховують географічні особливості країни, що дозволяє максимально точно моделювати реальні бойові умови.
Як це вплине на підготовку пілотів
Основна перевага нових тренажерів – можливість безперервного навчання. Пілоти можуть відпрацьовувати складні сценарії ще до виконання реальних бойових завдань.
Зокрема, йдеться про тренування швидкості реакції, ухвалення рішень, ситуаційної обізнаності у повітряному бою та виконання конкретних місій у змодельованому середовищі.
Чому це важливо для фронту
Мобільність комплексів дозволяє швидко переміщувати їх у безпечні райони, що критично в умовах постійних атак з боку Росії. Це також дає змогу скоротити час між навчанням і реальним застосуванням пілотів у бойових умовах.
За словами міністра, впровадження таких тренажерів означає фактичний перехід на стандарти НАТО у підготовці льотчиків, а також дозволяє зберігати ресурс самих літаків і підвищувати ефективність захисту українського неба.
Летный и обслуживающий персонал периодически будут приезжать и отъезжать. Не ползком же добираться на службу?
И к тому же у кацапов есть бетонобойные бомбы или ФАБ-1000 ... ФАБ-3000
От этих бомб никакой обычный бункер не спасет.
На "дальнобойные " случаи у них есть Кинжалы и Цирконы. А может что-то еще...
Ты хочешь сказать, что вокруг Винницы уже стоят батареи Пэтриоты?
Или Пэтриоты перебросят, чтобы защитить пару тренажеров?
Теперь ФСБ и 5-я колона будут усиленно их разыскивать.
Язык, когда получат доступ к секретной информации и руки, когда получают миллиардный транш из Европы.