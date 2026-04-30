УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15838 відвідувачів онлайн
Новини Навчання пілотів на F-16
992 11

Україна отримала унікальні мобільні тренажери F-16, - Федоров

Україна за підтримки міжнародних партнерів отримала мобільні тренажери для винищувачів F-16, що мають значно підвищити рівень підготовки пілотів та ефективність їхніх дій у бойових умовах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про нові тренажери

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що нові системи доповнюють уже наявні стаціонарні тренажери. За його словами, у світі таких мобільних комплексів небагато через їхню високу вартість.

Вони розроблені спеціально під українські вимоги та враховують географічні особливості країни, що дозволяє максимально точно моделювати реальні бойові умови.

Як це вплине на підготовку пілотів

Основна перевага нових тренажерів – можливість безперервного навчання. Пілоти можуть відпрацьовувати складні сценарії ще до виконання реальних бойових завдань.

Зокрема, йдеться про тренування швидкості реакції, ухвалення рішень, ситуаційної обізнаності у повітряному бою та виконання конкретних місій у змодельованому середовищі.

Чому це важливо для фронту

Мобільність комплексів дозволяє швидко переміщувати їх у безпечні райони, що критично в умовах постійних атак з боку Росії. Це також дає змогу скоротити час між навчанням і реальним застосуванням пілотів у бойових умовах.

За словами міністра, впровадження таких тренажерів означає фактичний перехід на стандарти НАТО у підготовці льотчиків, а також дозволяє зберігати ресурс самих літаків і підвищувати ефективність захисту українського неба.

оборона (4925) Україна (7131) військові навчання (2761) винищувач (113)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще один хвалько, щоб агенти фсб шукали де вони щоб влучити туди, або будуть гатити по місцю верогідного розташування.
показати весь коментар
30.04.2026 11:12 Відповісти
Так вони десь у бункері
показати весь коментар
30.04.2026 11:19 Відповісти
А к бункеру подходят элементы электропитания и другие коммуникации.
Летный и обслуживающий персонал периодически будут приезжать и отъезжать. Не ползком же добираться на службу?
И к тому же у кацапов есть бетонобойные бомбы или ФАБ-1000 ... ФАБ-3000
От этих бомб никакой обычный бункер не спасет.
показати весь коментар
30.04.2026 11:28 Відповісти
Це яким чином вони ФАБ зможуть скинути наприклад в Вінниці?
показати весь коментар
30.04.2026 12:45 Відповісти
А про Винницу я не писал)
На "дальнобойные " случаи у них есть Кинжалы и Цирконы. А может что-то еще...
Ты хочешь сказать, что вокруг Винницы уже стоят батареи Пэтриоты?
Или Пэтриоты перебросят, чтобы защитить пару тренажеров?
показати весь коментар
30.04.2026 14:12 Відповісти
я хочу сказати що про ФАБи повна маячня, ніхто не буде розташовувати тренажер в прикордоній зоні, а бункер Кинджал не проб"є
показати весь коментар
30.04.2026 20:18 Відповісти
Зачем трендеть об этом?
Теперь ФСБ и 5-я колона будут усиленно их разыскивать.
показати весь коментар
30.04.2026 11:24 Відповісти
Туди доповідь впершу чергу,а потім потужність роботи перед лохторатом
показати весь коментар
30.04.2026 11:26 Відповісти
У зеленых чешутся 2 органа.
Язык, когда получат доступ к секретной информации и руки, когда получают миллиардный транш из Европы.
показати весь коментар
30.04.2026 11:33 Відповісти
Міністре--базіка.Чому не має контракту з УБ по снарядам155 калібру ????а ти тільки розповідаєш про якісь плани та розголошуєш військові таємниці ПУСТИЙ БАЗІКА.
показати весь коментар
30.04.2026 12:07 Відповісти
 
 