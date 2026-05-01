Швейцария выделяет 50 млн франков на восстановление Украины, - Минэкономики
Украина и Швейцария начинают новый этап сотрудничества в сфере восстановления — общий бюджет грантовой поддержки составляет 50 млн швейцарских франков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минэкономики.
Что предусматривает новый этап
Соответствующий меморандум подписали министр экономики Украины Алексей Соболев и делегат Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины Жак Гербер.
"Если предыдущий этап был направлен преимущественно на восстановление государственной и муниципальной инфраструктуры, то теперь мы делаем системный акцент именно на поддержке частного сектора и рыночных решениях", — отметил Соболев.
Он добавил, что программу будет координировать UkraineInvest совместно с Минэкономики.
Куда пойдут средства
Проекты нового конкурса будут охватывать ряд ключевых отраслей – строительство, машиностроение, возобновляемую энергетику, инфраструктуру, промышленность, агробизнес, ИТ и цифровизацию.
Речь идет о стимулировании экономики через инвестиции и развитие бизнеса.
Каковы результаты предыдущих программ
В рамках первого конкурса уже реализуются 12 проектов на сумму 93 млн франков – они охватывают энергетику, жилье, транспорт, медицину и гуманитарное разминирование.
Второй конкурс вызвал значительный интерес: поступило 37 заявок с общим запросом на 443 млн франков, что почти втрое превышает доступный бюджет.
Дальнейшее сотрудничество
Стороны также обсудили участие Швейцарии в Промышленном альянсе, который Украина формирует вместе с партнерами в рамках инициативы "Промышленный Рамштайн". К этой программе уже присоединилась Германия.
П тут, панімаш, нада учітивать глубіну апетітав Зє-!
Щоб європейці давали кошти/матеріали/модульне житло саме конкретній людині а не
ЗАО міндіч"просто в бюджет" . І щоб самі перевіряли конкретне отримання на місці
Жодного центу ( євро-Шагу , ₴) не давати на лапу міндічу !!!