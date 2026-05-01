Швейцария выделяет 50 млн франков на восстановление Украины, - Минэкономики

Швейцария выделяет дополнительные 50 миллионов франков на проекты восстановления в Украине

Украина и Швейцария начинают новый этап сотрудничества в сфере восстановления — общий бюджет грантовой поддержки составляет 50 млн швейцарских франков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минэкономики.

Что предусматривает новый этап

Соответствующий меморандум подписали министр экономики Украины Алексей Соболев и делегат Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины Жак Гербер.

"Если предыдущий этап был направлен преимущественно на восстановление государственной и муниципальной инфраструктуры, то теперь мы делаем системный акцент именно на поддержке частного сектора и рыночных решениях", — отметил Соболев.

Он добавил, что программу будет координировать UkraineInvest совместно с Минэкономики.

Куда пойдут средства

Проекты нового конкурса будут охватывать ряд ключевых отраслей – строительство, машиностроение, возобновляемую энергетику, инфраструктуру, промышленность, агробизнес, ИТ и цифровизацию.

Речь идет о стимулировании экономики через инвестиции и развитие бизнеса.

Каковы результаты предыдущих программ

В рамках первого конкурса уже реализуются 12 проектов на сумму 93 млн франков – они охватывают энергетику, жилье, транспорт, медицину и гуманитарное разминирование.

Второй конкурс вызвал значительный интерес: поступило 37 заявок с общим запросом на 443 млн франков, что почти втрое превышает доступный бюджет.

Дальнейшее сотрудничество

Стороны также обсудили участие Швейцарии в Промышленном альянсе, который Украина формирует вместе с партнерами в рамках инициативы "Промышленный Рамштайн". К этой программе уже присоединилась Германия.

Це тільки на хабар одній Крупі!
П тут, панімаш, нада учітивать глубіну апетітав Зє-!
показать весь комментарий
01.05.2026 12:32 Ответить
Крiппi)
показать весь комментарий
01.05.2026 13:13 Ответить
Виділяйте з бугалтером чи комісаром - бо кранти цим грошам
показать весь комментарий
01.05.2026 12:34 Ответить
Там є кому накласти лапки, послиця Венедіктова вже має досвід по відмиванню коштів.
показать весь комментарий
01.05.2026 12:53 Ответить
дітям zельоних гнид на кишенькові
показать весь комментарий
01.05.2026 12:35 Ответить
Ого оооооо.. на сигарети пдр кцп які в полоні ЗСУ ,більше виділяє путінський Червоний ххххрест Швейцірії... Мо вже і олівє шле кцп пдр...
показать весь комментарий
01.05.2026 12:35 Ответить
Тільки під контролем швейцарців, бо зільона наволоч все схаває і навіть не подавиться...
показать весь комментарий
01.05.2026 12:39 Ответить
Є життєво важлива річ - зробити максимально адресним та максимально прозорим отримання допомоги!
Щоб європейці давали кошти/матеріали/модульне житло саме конкретній людині а не ЗАО міндіч "просто в бюджет" . І щоб самі перевіряли конкретне отримання на місці
показать весь комментарий
01.05.2026 12:42 Ответить
Треба потрусити рахунки і майно міндічів ( правлячого кагалу) щоб Європейці примусили міндічрат надати всю інформацію про громадян!! Щоб тільки Адресна допомога на коннкретні рахунки , живих людей з відоерідтвержденням, як ПриватБанк робить! Так мамо прозоро ВСЕ; генератори, модульні будинки, ліки, машини тощо тощо .
Жодного центу ( євро-Шагу , ₴) не давати на лапу міндічу !!!
показать весь комментарий
01.05.2026 12:51 Ответить
 
 