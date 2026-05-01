Швейцария выделяет 50 млн франков на восстановление Украины, - Минэкономики

Украина и Швейцария начинают новый этап сотрудничества в сфере восстановления — общий бюджет грантовой поддержки составляет 50 млн швейцарских франков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минэкономики.

Что предусматривает новый этап

Соответствующий меморандум подписали министр экономики Украины Алексей Соболев и делегат Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины Жак Гербер.

"Если предыдущий этап был направлен преимущественно на восстановление государственной и муниципальной инфраструктуры, то теперь мы делаем системный акцент именно на поддержке частного сектора и рыночных решениях", — отметил Соболев.

Он добавил, что программу будет координировать UkraineInvest совместно с Минэкономики.

Читайте: Зеленский подписал закон о соглашении со Швейцарией по восстановлению Украины

Куда пойдут средства

Проекты нового конкурса будут охватывать ряд ключевых отраслей – строительство, машиностроение, возобновляемую энергетику, инфраструктуру, промышленность, агробизнес, ИТ и цифровизацию.

Речь идет о стимулировании экономики через инвестиции и развитие бизнеса.

Читайте также: Швейцария отправила Украине партию энергетического оборудования

Каковы результаты предыдущих программ

В рамках первого конкурса уже реализуются 12 проектов на сумму 93 млн франков – они охватывают энергетику, жилье, транспорт, медицину и гуманитарное разминирование.

Второй конкурс вызвал значительный интерес: поступило 37 заявок с общим запросом на 443 млн франков, что почти втрое превышает доступный бюджет.

Дальнейшее сотрудничество

Стороны также обсудили участие Швейцарии в Промышленном альянсе, который Украина формирует вместе с партнерами в рамках инициативы "Промышленный Рамштайн". К этой программе уже присоединилась Германия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В этом году Украина получила почти 2 тысячи единиц энергооборудования: кто оказал помощь?