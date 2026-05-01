Швейцарія виділяє 50 млн франків на відновлення України, - Мінекономіки

Україна та Швейцарія запускають новий етап співпраці у сфері відновлення – загальний бюджет грантової підтримки становить 50 млн швейцарських франків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Мінекономіки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передбачає новий етап

Відповідний меморандум підписали міністр економіки України Олексій Соболев та делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер.

"Якщо попередній етап був спрямований переважно на відновлення публічної та муніципальної інфраструктури, то тепер ми робимо системний акцент саме на підтримці приватного сектору та ринкових рішеннях", – зазначив Соболев.

Він додав, що програму координуватиме UkraineInvest спільно з Мінекономіки.

Куди підуть кошти

Проєкти нового конкурсу охоплюватимуть низку ключових галузей – будівництво, машинобудування, відновлювану енергетику, інфраструктуру, промисловість, агробізнес, ІТ та цифровізацію.

Йдеться про стимулювання економіки через інвестиції та розвиток бізнесу.

Які результати попередніх програм

У межах першого конкурсу вже реалізуються 12 проєктів на суму 93 млн франків – вони охоплюють енергетику, житло, транспорт, медицину та гуманітарне розмінування.

Другий конкурс показав значний інтерес: надійшло 37 заявок із загальним запитом на 443 млн франків, що майже втричі перевищує доступний бюджет.

Подальша співпраця

Сторони також обговорили участь Швейцарії у Промисловому альянсі, який Україна формує разом із партнерами в межах ініціативи "Промисловий Рамштайн". До цієї програми вже приєдналася Німеччина.

