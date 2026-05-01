Швейцарія виділяє 50 млн франків на відновлення України, - Мінекономіки
Україна та Швейцарія запускають новий етап співпраці у сфері відновлення – загальний бюджет грантової підтримки становить 50 млн швейцарських франків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Мінекономіки.
Що передбачає новий етап
Відповідний меморандум підписали міністр економіки України Олексій Соболев та делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер.
"Якщо попередній етап був спрямований переважно на відновлення публічної та муніципальної інфраструктури, то тепер ми робимо системний акцент саме на підтримці приватного сектору та ринкових рішеннях", – зазначив Соболев.
Він додав, що програму координуватиме UkraineInvest спільно з Мінекономіки.
Куди підуть кошти
Проєкти нового конкурсу охоплюватимуть низку ключових галузей – будівництво, машинобудування, відновлювану енергетику, інфраструктуру, промисловість, агробізнес, ІТ та цифровізацію.
Йдеться про стимулювання економіки через інвестиції та розвиток бізнесу.
Які результати попередніх програм
У межах першого конкурсу вже реалізуються 12 проєктів на суму 93 млн франків – вони охоплюють енергетику, житло, транспорт, медицину та гуманітарне розмінування.
Другий конкурс показав значний інтерес: надійшло 37 заявок із загальним запитом на 443 млн франків, що майже втричі перевищує доступний бюджет.
Подальша співпраця
Сторони також обговорили участь Швейцарії у Промисловому альянсі, який Україна формує разом із партнерами в межах ініціативи "Промисловий Рамштайн". До цієї програми вже приєдналася Німеччина.
П тут, панімаш, нада учітивать глубіну апетітав Зє-!
Щоб європейці давали кошти/матеріали/модульне житло саме конкретній людині а не
ЗАО міндіч"просто в бюджет" . І щоб самі перевіряли конкретне отримання на місці
Жодного центу ( євро-Шагу , ₴) не давати на лапу міндічу !!!