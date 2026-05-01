Швейцарія виділяє 50 млн франків на відновлення України, - Мінекономіки

Швейцарія виділяє додаткові 50 мільйонів франків на проєкти відновлення в Україні

Україна та Швейцарія запускають новий етап співпраці у сфері відновлення – загальний бюджет грантової підтримки становить 50 млн швейцарських франків.

Що передбачає новий етап

Відповідний меморандум підписали міністр економіки України Олексій Соболев та делегат Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер.

"Якщо попередній етап був спрямований переважно на відновлення публічної та муніципальної інфраструктури, то тепер ми робимо системний акцент саме на підтримці приватного сектору та ринкових рішеннях", – зазначив Соболев.

Він додав, що програму координуватиме UkraineInvest спільно з Мінекономіки.

Куди підуть кошти

Проєкти нового конкурсу охоплюватимуть низку ключових галузей – будівництво, машинобудування, відновлювану енергетику, інфраструктуру, промисловість, агробізнес, ІТ та цифровізацію.

Йдеться про стимулювання економіки через інвестиції та розвиток бізнесу.

Які результати попередніх програм

У межах першого конкурсу вже реалізуються 12 проєктів на суму 93 млн франків – вони охоплюють енергетику, житло, транспорт, медицину та гуманітарне розмінування.

Другий конкурс показав значний інтерес: надійшло 37 заявок із загальним запитом на 443 млн франків, що майже втричі перевищує доступний бюджет.

Подальша співпраця

Сторони також обговорили участь Швейцарії у Промисловому альянсі, який Україна формує разом із партнерами в межах ініціативи "Промисловий Рамштайн". До цієї програми вже приєдналася Німеччина.

Це тільки на хабар одній Крупі!
П тут, панімаш, нада учітивать глубіну апетітав Зє-!
01.05.2026 12:32 Відповісти
Тільки під контролем швейцарців, бо зільона наволоч все схаває і навіть не подавиться...
01.05.2026 12:39 Відповісти
Виділяйте з бугалтером чи комісаром - бо кранти цим грошам
01.05.2026 12:34 Відповісти
Це тільки на хабар одній Крупі!
П тут, панімаш, нада учітивать глубіну апетітав Зє-!
01.05.2026 12:32 Відповісти
Крiппi)
01.05.2026 13:13 Відповісти
Виділяйте з бугалтером чи комісаром - бо кранти цим грошам
01.05.2026 12:34 Відповісти
Там є кому накласти лапки, послиця Венедіктова вже має досвід по відмиванню коштів.
01.05.2026 12:53 Відповісти
дітям zельоних гнид на кишенькові
01.05.2026 12:35 Відповісти
Ого оооооо.. на сигарети пдр кцп які в полоні ЗСУ ,більше виділяє путінський Червоний ххххрест Швейцірії... Мо вже і олівє шле кцп пдр...
01.05.2026 12:35 Відповісти
Тільки під контролем швейцарців, бо зільона наволоч все схаває і навіть не подавиться...
показати весь коментар
01.05.2026 12:39 Відповісти
Є життєво важлива річ - зробити максимально адресним та максимально прозорим отримання допомоги!
Щоб європейці давали кошти/матеріали/модульне житло саме конкретній людині а не ЗАО міндіч "просто в бюджет" . І щоб самі перевіряли конкретне отримання на місці
01.05.2026 12:42 Відповісти
Треба потрусити рахунки і майно міндічів ( правлячого кагалу) щоб Європейці примусили міндічрат надати всю інформацію про громадян!! Щоб тільки Адресна допомога на коннкретні рахунки , живих людей з відоерідтвержденням, як ПриватБанк робить! Так мамо прозоро ВСЕ; генератори, модульні будинки, ліки, машини тощо тощо .
Жодного центу ( євро-Шагу , ₴) не давати на лапу міндічу !!!
01.05.2026 12:51 Відповісти
 
 