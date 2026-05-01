МАГАТЭ проверит 14 подстанций после атак РФ, - Шмыгаль

Новости РФ по подстанциям АЭС
МАГАТЭ осмотрит 14 электроподстанций, которые РФ пыталась разрушить зимой

Международное агентство по атомной энергии проведет инспекцию 14 электроподстанций в Украине, которые имеют ключевое значение для стабильной работы атомных электростанций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Что будут проверять

По словам премьер-министра, это уже седьмая миссия МАГАТЭ, направленная на оценку состояния энергетической инфраструктуры.

"МАГАТЭ направило очередную миссию для оценки состояния электрических подстанций Украины, которые обеспечивают стабильную работу АЭС", — отметил Шмыгаль.

Эксперты посетят 14 высоковольтных объектов, которые имеют критически важное значение для энергосистемы.

Почему это важно

"Зимой Россия пыталась разрушить эти подстанции, что угрожало стабильной работе АЭС и ядерной безопасности Европы", – подчеркнул он.

По оценкам правительства, такие проверки позволяют повысить устойчивость энергосистемы и предотвратить риски для ядерной безопасности.

Масштабы атак

С начала полномасштабного вторжения российские войска совершили 155 атак на подстанции, имеющие значение для работы атомной энергетики.

Всего зафиксировано не менее 127 инцидентов, которые создавали угрозу ядерной и радиационной безопасности. Среди них – потери внешнего электроснабжения АЭС и прямые обстрелы объектов или территорий вблизи станций.

щоб Гроссі відправив звіт в кремль .
01.05.2026 13:27 Ответить
І невдовзі, коли потепліє і знову зросте споживання е/е, по цим об'єктам "прилетить"?
01.05.2026 13:45 Ответить
що мають підстанції до стабільної роботи АЕС?
підстанції мають відношення до передачі електроенергії від АЕС до споживача і АЕС пофіг чи вони працюють, чи ні. якщо ні то АЕС буде працювати вхолосту без навантаження споживанням.
таке враження, що вже всі встигли закінчити НУШ.
01.05.2026 14:36 Ответить
МАГАТЕ перевірить 14 підстанцій після атак РФ, - Шмигаль

І передасть результати Москві ?
01.05.2026 14:40 Ответить
 
 