МАГАТЭ проверит 14 подстанций после атак РФ, - Шмыгаль
Международное агентство по атомной энергии проведет инспекцию 14 электроподстанций в Украине, которые имеют ключевое значение для стабильной работы атомных электростанций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Что будут проверять
По словам премьер-министра, это уже седьмая миссия МАГАТЭ, направленная на оценку состояния энергетической инфраструктуры.
"МАГАТЭ направило очередную миссию для оценки состояния электрических подстанций Украины, которые обеспечивают стабильную работу АЭС", — отметил Шмыгаль.
Эксперты посетят 14 высоковольтных объектов, которые имеют критически важное значение для энергосистемы.
Почему это важно
"Зимой Россия пыталась разрушить эти подстанции, что угрожало стабильной работе АЭС и ядерной безопасности Европы", – подчеркнул он.
По оценкам правительства, такие проверки позволяют повысить устойчивость энергосистемы и предотвратить риски для ядерной безопасности.
Масштабы атак
С начала полномасштабного вторжения российские войска совершили 155 атак на подстанции, имеющие значение для работы атомной энергетики.
Всего зафиксировано не менее 127 инцидентов, которые создавали угрозу ядерной и радиационной безопасности. Среди них – потери внешнего электроснабжения АЭС и прямые обстрелы объектов или территорий вблизи станций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
підстанції мають відношення до передачі електроенергії від АЕС до споживача і АЕС пофіг чи вони працюють, чи ні. якщо ні то АЕС буде працювати вхолосту без навантаження споживанням.
таке враження, що вже всі встигли закінчити НУШ.
І передасть результати Москві ?