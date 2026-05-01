МАГАТЕ перевірить 14 підстанцій після атак РФ, - Шмигаль
Міжнародне агентство з атомної енергії проведе інспекцію 14 електропідстанцій в Україні, які мають ключове значення для стабільної роботи атомних електростанцій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Що перевірятимуть
За словами прем’єр-міністра, це вже сьома місія МАГАТЕ, спрямована на оцінку стану енергетичної інфраструктури.
"МАГАТЕ направило чергову місію для оцінки стану електричних підстанцій України, які забезпечують стабільну роботу АЕС", – зазначив Шмигаль.
Експерти відвідають 14 високовольтних об’єктів, які є критично важливими для енергосистеми.
Чому це важливо
"Взимку Росія намагалася зруйнувати ці підстанції, що загрожувало сталій роботі АЕС та ядерній безпеці Європи", – наголосив він.
За оцінками уряду, такі перевірки дозволяють підвищити стійкість енергосистеми та запобігти ризикам для ядерної безпеки.
Масштаби атак
Від початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили 155 атак на підстанції, що мають значення для роботи атомної енергетики.
Загалом зафіксовано щонайменше 127 інцидентів, які створювали загрозу ядерній і радіаційній безпеці. Серед них – втрати зовнішнього електропостачання АЕС і прямі обстріли об’єктів або територій поблизу станцій.
підстанції мають відношення до передачі електроенергії від АЕС до споживача і АЕС пофіг чи вони працюють, чи ні. якщо ні то АЕС буде працювати вхолосту без навантаження споживанням.
