Враг 21 раз атаковал на Покровском направлении, всего на фронте - 55 боестолкновений, - Генштаб

С начала суток агрессор 55 раз обстрелял позиции Сил обороны. Наиболее активным остается Покровское направление.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 1 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

В результате циничных обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты.

В частности:

Авиационным ударам подверглись Хутор-Михайловский и Великая Березка в Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили один вражеский штурм, противник осуществил 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиационных удара, применив пять управляемых бомб.

Читайте также: РФ усиливает пехотные штурмы на Лиманском направлении, – 66 ОМБр

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Красное Первое и Фиголовка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении продолжается попытка противника продвинуться в районе населенного пункта Петропавловка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Лиман, Дробышево и Ставки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении враг провел две штурмовые операции в районах Кривой Луки и Рай-Александровки. Один бой продолжается до сих пор.

Читайте также: Российские войска пытаются продвинуться к Орехову на Запорожье, - Силы обороны юга

По данным Генштаба, на Краматорском направлении враг активных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики осуществили четыре атаки вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультино и Иванополья.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Муравка, Молодецкое и Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Александроград и Егоровка. Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар по району населенного пункта Писанцы.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак в районах Варваровки, Зализничного, Чаривного и Доброполья. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижская, Верхняя Терса, Лесное, Копани, Ровно и Любицкое. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Никольское, Васильевка, Омельник, Орехов, Одаровка, Заречное, Счастливое и Камышеваха.

Читайте: Российские войска пытаются прорваться к Купянску с двух направлений, - Силы обороны

На Приднепровском направлении враг провел одну штурмовую операцию в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.