Враг 21 раз атаковал на Покровском направлении, всего на фронте - 55 боестолкновений, - Генштаб
С начала суток агрессор 55 раз обстрелял позиции Сил обороны. Наиболее активным остается Покровское направление.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 1 мая, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
В результате циничных обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты.
В частности:
- Бачевск, Будки, Атинское, Чернацкое, Прогресс, Рыжевка Сумской области;
- Хриновка - Черниговской области.
Авиационным ударам подверглись Хутор-Михайловский и Великая Березка в Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили один вражеский штурм, противник осуществил 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес два авиационных удара, применив пять управляемых бомб.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Избицкое, Красное Первое и Фиголовка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Купянском направлении продолжается попытка противника продвинуться в районе населенного пункта Петропавловка.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Лиман, Дробышево и Ставки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении враг провел две штурмовые операции в районах Кривой Луки и Рай-Александровки. Один бой продолжается до сих пор.
По данным Генштаба, на Краматорском направлении враг активных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики осуществили четыре атаки вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультино и Иванополья.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 21 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Дорожное, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Муравка, Молодецкое и Новопавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Александроград и Егоровка. Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар по району населенного пункта Писанцы.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили семь вражеских атак в районах Варваровки, Зализничного, Чаривного и Доброполья. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижская, Верхняя Терса, Лесное, Копани, Ровно и Любицкое. Одно боестолкновение продолжается.
На Ореховском направлении противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Никольское, Васильевка, Омельник, Орехов, Одаровка, Заречное, Счастливое и Камышеваха.
На Приднепровском направлении враг провел одну штурмовую операцию в направлении Антоновского моста.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
