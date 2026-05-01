Ворог 21 раз атакував на Покровському напрямку, загалом на фронті - 55 боєзіткнень, - Генштаб

Від початку доби агресор 55 разів атакував позиції Сил оборони. Найактивнішим залишається Покровський напрямок.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 1 травня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Унаслідок цинічних обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти.

Зокрема:

Авіаційних ударів зазнали Хутір-Михайлівський та Велика Берізка на Сумщині.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили один ворожий штурм, противник здійснив 43 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав два авіаційні удари, застосувавши п’ять керованих бомб.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Красне Перше та Фиголівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку триває спроба противника просунутися в районі населеного пункту Петропавлівка.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве та Ставки. Два боєзіткнення тривають досі.

На Слов’янському напрямку ворог провів дві штурмові дії в районах Кривої Луки та Рай-Олександрівки. Один бій триває до цього часу.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили чотири атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного та Іванопілля.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 21 раз намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке та Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Олександроград та Єгорівка. Крім цього, окупанти завдали авіаційного удару по району населеного пункту Писанці.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак у районах Варварівки, Залізничного, Чарівного та Добропілля. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівська, Верхня Терса, Лісне, Копані, Рівне та Любицьке. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Микільське, Василівка, Омельник, Оріхів, Одарівка, Зарічне, Щасливе та Комишуваха.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну штурмову дію у напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.