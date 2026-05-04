На фронте зафиксировано 59 боестолкновений, наиболее активно враг атакует на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 59 раз атаковал позиции Сил обороны. В частности, на Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 19 вражеских атак.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 4 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренок, Бачевск, Атинское, Будки, Сопич, Прогресс, Вольная Слобода.

В Черниговской области – Зоря, Бериловка и Гремяч.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник осуществил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка и Старица.

По данным Генштаба, на Купянском направлении сегодня враг активных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении продолжаются две попытки захватчиков продвинуться в районе населенного пункта Ямполь.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука и Ризниковка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Никифоровка и Веролюбовка.

На Константиновском направлении захватчики совершили десять атак вблизи Константиновки, Плещеевки и Степановки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Удачное, Новопавловка, Новоалександровка, Молодецкое, Новониколаевка и Муравка.

На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Сичневое, Егоровка, Новое Запорожье и Злагода.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 19 вражеских атак в районах населенных пунктов Зализничное, Горькое, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Яблоково, Святопетровка и Чаривное. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении враг активных действий не предпринимал.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

