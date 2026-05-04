На фронте зафиксировано 59 боестолкновений, наиболее активно враг атакует на Гуляйпольском направлении, - Генштаб
С начала суток агрессор 59 раз атаковал позиции Сил обороны. В частности, на Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 19 вражеских атак.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 4 мая, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов.
- Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Коренок, Бачевск, Атинское, Будки, Сопич, Прогресс, Вольная Слобода.
- В Черниговской области – Зоря, Бериловка и Гремяч.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник осуществил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых – с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка и Старица.
По данным Генштаба, на Купянском направлении сегодня враг активных действий не проводил.
Бои на востоке
На Лиманском направлении продолжаются две попытки захватчиков продвинуться в районе населенного пункта Ямполь.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука и Ризниковка.
На Краматорском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Никифоровка и Веролюбовка.
На Константиновском направлении захватчики совершили десять атак вблизи Константиновки, Плещеевки и Степановки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Удачное, Новопавловка, Новоалександровка, Молодецкое, Новониколаевка и Муравка.
На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Сичневое, Егоровка, Новое Запорожье и Злагода.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 19 вражеских атак в районах населенных пунктов Зализничное, Горькое, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Яблоково, Святопетровка и Чаривное. Одно боестолкновение продолжается.
На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.
На Приднепровском направлении враг активных действий не предпринимал.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль