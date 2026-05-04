На фронті зафіксовано 59 боєзіткнень, найактивніше ворог атакує на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

Від початку доби агресор 59 разів атакував позиції Сил оборони. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 19 ворожих атак.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 4 травня, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Атинське, Будки, Сопич, Прогрес, Вільна Слобода.

На Чернігівщині – Зоря, Берилівка та Грем’яч.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка та Стариця.

Також читайте: Окупанти намагаються розширити зону контролю на Сумщині, - Трегубов

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку сьогодні ворог активних дій не проводив.

Бої на сході

На Лиманському напрямку тривають дві спроби загарбників просунутися у районі населеного пункту Ямпіль.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука та Різниківка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Никифорівка та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки та Степанівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Удачне, Новопавлівка, Новоолександрівка, Молодецьке, Новомиколаївка та Муравка.

Також читайте: Окупанти активізували штурми на Слов’янському напрямку, - речник 11 армійського корпусу Запорожець

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Січневе, Єгорівка, Нове Запоріжжя та Злагода.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 19 ворожих атак у районах населених пунктів Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Яблукове, Святопетрівка та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог активних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Також читайте: "Зеленка" і погана погода у квітні ускладнили ситуацію під Куп’янськом для Сил оборони, - Трегубов