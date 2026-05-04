На фронті зафіксовано 59 боєзіткнень, найактивніше ворог атакує на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб
Від початку доби агресор 59 разів атакував позиції Сил оборони. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 19 ворожих атак.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 4 травня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.
- Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Атинське, Будки, Сопич, Прогрес, Вільна Слобода.
- На Чернігівщині – Зоря, Берилівка та Грем’яч.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка та Стариця.
За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку сьогодні ворог активних дій не проводив.
Бої на сході
На Лиманському напрямку тривають дві спроби загарбників просунутися у районі населеного пункту Ямпіль.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили дві спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Крива Лука та Різниківка.
На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Никифорівка та Віролюбівка.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки та Степанівки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Удачне, Новопавлівка, Новоолександрівка, Молодецьке, Новомиколаївка та Муравка.
На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Січневе, Єгорівка, Нове Запоріжжя та Злагода.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 19 ворожих атак у районах населених пунктів Залізничне, Гірке, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Яблукове, Святопетрівка та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.
На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.
На Придніпровському напрямку ворог активних дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
