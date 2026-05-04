Фриз инициирует рассмотрение в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны информации из "плёнок Миндича"
Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз обратилась к председателю Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой пригласить на следующее заседание бывшего министра обороны Рустема Умерова и уполномоченных представителей компании FirePoint.
Об этом Фриз сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Европейской Солидарности".
Что известно
"Этот разговор крайне необходим, ведь общественный резонанс вокруг "пленок Миндича" создает недоверие к прозрачности закупок, проводимых Министерством обороны Украины", – считает народный депутат.
Она отметила, что вопросы, касающиеся закупок для ВСУ, являются очень чувствительными для общества и для наших защитников на фронте, поэтому Комитет должен иметь позицию как минимум в рамках парламентского контроля.
"Мы должны сделать все, чтобы прекратить недобросовестную конкуренцию и манипуляции закупками в оборонно-промышленном секторе в случае их доказательства. Призываю других членов комитета и председателя поддержать мое предложение и заслушать Рустема Умерова и представителей Fire Point", – написала Фриз.
"Закупки для ВСУ под угрозой после коррупционного скандала властей. Европейская Солидарность настаивает на приглашении не только бывшего министра обороны Умерова, но и представителей компании Fire Point для обсуждения ситуации. Обеспечение армии — это вопрос доверия общества и безопасности государства. ВР должна дать оценку и обеспечить парламентский контроль над закупками. Любые подозрения в манипуляциях или недобросовестной конкуренции в оборонном секторе должны быть публично проверены", — убеждена сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- 1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.
бути контуженим КАБом чи розірваним дроном у посадках...У міндічей Потужний гешефт а народ хай страждає ще більше... А хто ж це "надєлал вмєстє" оце все? Провалена мобілізація, безпринципне розкрадання у Війська..
