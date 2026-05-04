Цензор.НЕТ
Новости Миндичгейт Новые пленки Миндича
Фриз инициирует рассмотрение в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны информации из "плёнок Миндича"

Разговор Миндича и Умерова

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз обратилась к председателю Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой пригласить на следующее заседание бывшего министра обороны Рустема Умерова и уполномоченных представителей компании FirePoint.

Об этом Фриз сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Европейской Солидарности".

Что известно

"Этот разговор крайне необходим, ведь общественный резонанс вокруг "пленок Миндича" создает недоверие к прозрачности закупок, проводимых Министерством обороны Украины", – считает народный депутат.

Она отметила, что вопросы, касающиеся закупок для ВСУ, являются очень чувствительными для общества и для наших защитников на фронте, поэтому Комитет должен иметь позицию как минимум в рамках парламентского контроля.

"Мы должны сделать все, чтобы прекратить недобросовестную конкуренцию и манипуляции закупками в оборонно-промышленном секторе в случае их доказательства. Призываю других членов комитета и председателя поддержать мое предложение и заслушать Рустема Умерова и представителей Fire Point", – написала Фриз.

Фриз о записях Миндича

"Закупки для ВСУ под угрозой после коррупционного скандала властей. Европейская Солидарность настаивает на приглашении не только бывшего министра обороны Умерова, но и представителей компании Fire Point для обсуждения ситуации. Обеспечение армии — это вопрос доверия общества и безопасности государства. ВР должна дать оценку и обеспечить парламентский контроль над закупками. Любые подозрения в манипуляциях или недобросовестной конкуренции в оборонном секторе должны быть публично проверены", — убеждена сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Что предшествовало?

Развлікаються нардепи, а чуваку шо, домівку і родину кидати на Каліфорщині і їхати до якоїсь України ?
04.05.2026 20:25 Ответить
Поки ішак при владі-ніякої довіри.
04.05.2026 20:24 Ответить
Єрмак чому випадає - це ж він тих шульманів там понаставляв
04.05.2026 20:25 Ответить
Чудова мотивація йти пити каву на Ялту бути контуженим КАБом чи розірваним дроном у посадках... У міндічей Потужний гешефт а народ хай страждає ще більше... А хто ж це "надєлал вмєстє" оце все? Провалена мобілізація, безпринципне розкрадання у Війська..
04.05.2026 20:28 Ответить
а вова і андрєй?
04.05.2026 20:29 Ответить
Мабуть то Порох і Кличко.
04.05.2026 20:35 Ответить
Риба гниє з голови і ці голова вже на 65 відсотків згнила
04.05.2026 20:33 Ответить
які вони всі смішні ці потвори....
04.05.2026 20:33 Ответить
От біда, - а сам Завітневич глухий і сліпий! Чи вісцеральний смалець паралізував мізки? Сама фраза "запросити" волоцюгу на засідання - безсила! Не соромно перед військовими?
04.05.2026 20:42 Ответить
Правильне рішення Фріц, з огляду на захист Національних інтересів України під час московської війни!!!
Оманські вертухаї з Урядового кварталу, сподіваються якось зам'яти свою роботу на допомогу окупантам з московії!!!
А всього то і треба для їх покарання, це три метра міцної вірьовки і ліхтарі у Марїнському парку!!!
04.05.2026 20:47 Ответить
Вызывать подозреваемого в коррупции на ответ в контору,где голосуют только после получения пухлых конвертов от коррупционеров - это бред сумасшедшего.
04.05.2026 20:59 Ответить
04.05.2026 21:01 Ответить
Завтра сироти від Зе вкинуть в інтернет брехню, що московія готується вдарити тактичною ядерною зброєю по одному із міст України і наріду відразу стане не цікаві ті плівки.
04.05.2026 21:35 Ответить
 
 