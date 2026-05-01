Миндич и Умеров обсуждают кадровые изменения в правительстве: "Вот Кабмин какой? Никакой"
Олигарх Зеленского Тимур Миндич и тогдашний министр обороны Рустем Умеров в июле 2025 года обсуждают кадровые изменения в правительстве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем видео.
Что известно?
Так, они обсуждали должность будущего министра обороны. В частности, там упоминают о "Мише" и о том, что его нужно поставить на должность первого вице-премьера.
По данным нардепа, тогда рассматривали Михаила Федорова, Дениса Шмыгаля и главу МВД Игоря Клименко.
Также Миндич заявляет, что из всех кандидатов ему "легче всего" с Умеровым.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- 1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.
Топ комментарии
+36 Євгеній #587108
показать весь комментарий01.05.2026 08:30 Ответить Ссылка
+32 Ан Мур
показать весь комментарий01.05.2026 08:41 Ответить Ссылка
+13 ОЛЕГ СТАВИНОГА
показать весь комментарий01.05.2026 08:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І що буде ? Звісно - нічого. В любій цивилізованій країні вже були б відставки, арешти, розслідування але не тут
Може це його нащадок?
Як вони там між собою кажуть...."это ****** хана". Ну, воно і є це....
‼️ПУБЛІКУЮ ВСІ ПЛІВКИ МІНДІЧА!
Усі ці корупційні скандали навмисно вкидують в інфопростір щоб українці:
1.Впадали у відчай від беззаконня і не мали бажання захищати увесь цей бардак.
2.Відволікає увагу від просування ворога на фронті.Наприклад Константинівка зараз охоплена ворогом у півкільце.
