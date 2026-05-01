Новини Міндічгейт Нові плівки Міндіча
Миндич и Умеров обсуждают кадровые изменения в правительстве: "Вот Кабмин какой? Никакой"

Олигарх Зеленского Тимур Миндич и тогдашний министр обороны Рустем Умеров в июле 2025 года обсуждают кадровые изменения в правительстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем видео.

Что известно?

Так, они обсуждали должность будущего министра обороны. В частности, там упоминают о "Мише" и о том, что его нужно поставить на должность первого вице-премьера. 

По данным нардепа, тогда рассматривали Михаила Федорова, Дениса Шмыгаля и главу МВД Игоря Клименко.

Также Миндич заявляет, что из всех кандидатов ему "легче всего" с Умеровым. 

Читайте также: Компания Fire Point об упоминании в новых "пленках Миндича": "Это откровенная ложь, НАБУ должно подтвердить подлинность"

Что предшествовало?

Смотрите: Хатки на крови. Как Миндич, "Вова" и "Андрей" зарабатывали на войне и схемах // Без цензуры. ВИДЕО

Миндич Тимур (259) Умеров Рустем (798)
Сидять ржуть, поки Україна омивається кровавими слізьми
І що буде ? Звісно - нічого. В любій цивилізованій країні вже були б відставки, арешти, розслідування але не тут
01.05.2026 08:30 Ответить
І це - головний переговорщик про мир для України....
Як вони там між собою кажуть...."это ****** хана". Ну, воно і є це....
01.05.2026 08:41 Ответить
МАЛАНЕЦЬ І ЧУЧМЕК ПОРОЗУМІЛИСЬ !!! АЛЛАХ І ІЄГОВА ДРУЗЗЯ НАВЄК? ГОЛОВНЕ - БАБЛО І ВЛАДА ДЛЯ ЧУЖОЗЕМНОЇ МЕРЗОТИ !!!
01.05.2026 08:43 Ответить
Міндіч прокачує Умєрова - одна шайка - лєйка
01.05.2026 08:30 Ответить
01.05.2026 08:30 Ответить
І навіть про їхню національність заборонили згадувати.
01.05.2026 17:30 Ответить
Дак там одні шлімазли!
02.05.2026 09:27 Ответить
Хто такий нардеп Ярослав Железняк? Який йому зиск?
01.05.2026 08:40 Ответить
а який був зиск вові брехати на пороха?
01.05.2026 08:42 Ответить
Був колись 'матрос железняк...' одним реченням увійшов в історію....
Може це його нащадок?
01.05.2026 17:31 Ответить
01.05.2026 08:41 Ответить
01.05.2026 08:43 Ответить
умєров не чучмек, а скоріш за все караїм - татарський #ид. Два в одному - татаро-монгол+#идо-більшовик. Грємучая смєсь, бл@дь
01.05.2026 10:28 Ответить
Умеров за походженням із кримчаков та караімів - йудейської секти кримських татар.
01.05.2026 12:44 Ответить
У нас багатонацiональне керiвництво, далi нiкуди.
01.05.2026 08:44 Ответить
Тiпо(з лiтопису) в нас толку немае, варяги, йдiть, керуйте нами.
01.05.2026 08:47 Ответить
Єтнічне ОЗУ.
01.05.2026 10:44 Ответить
ЗЫ... переводняки-манкурти.
01.05.2026 15:06 Ответить
А хто такий "квартальний" Міндіч, щоб знати, яким повинен бути кабмін? Це можливо тільки якщо посада називається "друг Самого".
01.05.2026 08:45 Ответить
Кінець епохи бідності і брехні.А хто зробив це разом?Хто привів цих чудових людей до влади?Зараз мудрий нарід чухає тупу макітру і каже шо за Зе не голосував.
01.05.2026 08:47 Ответить
Ніхто нічого не чухає, а вважає це атакою ворогів України проти найкращого президента, який врятував усіх, бо не втік.
01.05.2026 14:37 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/54344 Олексій Гончаренко:https://t.me/oleksiihoncharenko

‼️ПУБЛІКУЮ ВСІ ПЛІВКИ МІНДІЧА!

https://www.youtube.com/watch?v=4kT9GIKXfIY На ютуб-каналі. "ВОВА ВСЕ ЗНАЕТ! СЛИВ ВСЕХ ПЛЕНОК МИНДИЧА! 2 ЧАСА РАЗГОВОРОВ! УМЕРОВ, ЧЕРНЫШОВ, ЕРМАК!"
01.05.2026 08:51 Ответить
Пам`ятаю, як цю нi рибу - нi м`ЯСО, УМЕРова КЛАЛИ НА ПОСАДУ, РОЗХВАЛЮВАЛИ, мовляв , у нього степеннi батьки (по кримським мiркам), такий не пiдведе, бо знае свое мiсце.
01.05.2026 08:55 Ответить
Відразу казали, що це людина Єрмака.
01.05.2026 14:38 Ответить
Я розкажу вам про країну мрії.
01.05.2026 09:21 Ответить
Чому міндіча не оголошено в міжнародний розшук і чому умеров до цієї пори займає посаду секретаря РНБО ? хоч мав би сидіти на лаві підсудних,та ще як для сміху головний переговорник з відкофом, який президент така команда з корупціонерів і ворогів.
01.05.2026 09:27 Ответить
Не оголошують в розшук і не знімають з посади, тому що все це актори,які грають свої ролі у спланованому скандалі ще в 2015...16 році,і це нам наглядно показали у серіалі "Слуга народу" 2 сезон,16 серія 15 хвилина.
Перевдягнений у хасида екс-премьер міністр Чуйко на кордоні підходить до прикордонника зі словами:"Вас про мене повинні були попередити,моє прізвище МІНДІЧ".
Усі ці корупційні скандали навмисно вкидують в інфопростір щоб українці:
1.Впадали у відчай від беззаконня і не мали бажання захищати увесь цей бардак.
2.Відволікає увагу від просування ворога на фронті.Наприклад Константинівка зараз охоплена ворогом у півкільце.
01.05.2026 10:58 Ответить
Запит відправлено, повенуто на уточнення й знову відправлено до Ізраїлю. Але не факт, що Ізраїль когось видасть.
01.05.2026 14:40 Ответить
Вова, умеров, резников, миндич и прочие "руководители" противостоят пуйлу, борясь не за независимую Украину, а за свой независимый бизнес в Украине.
01.05.2026 10:11 Ответить
Звичайно, бо де би вони ще могли так гарно заробити вкрасти.
01.05.2026 14:42 Ответить
Походу мудрый нарид готовят к выборам
01.05.2026 10:36 Ответить
ПрезЕдент України в ізраїльському вигнанні.
01.05.2026 10:51 Ответить
У ротації.😉
01.05.2026 10:59 Ответить
А чого вони на російській спілкуються? Може і зеля з Їрмаком по руськи гутарять на дачах ?
01.05.2026 11:08 Ответить
Вони ж не на роботі розмовляють, можуть хоч російською, хоч івритом, але російська для багатьох покидьків чомусь саме та, що треба. Може тому, що росія - це країна кримінальної культури чи культу.
01.05.2026 14:46 Ответить
а в чем проблема с русским языком?
02.05.2026 00:54 Ответить
Парочка люмпенів виріщує як нам з вами жити... Тварюки...
01.05.2026 12:06 Ответить
Насправді люмпени - це ті, хто приводив до влади януковича й голобородька, для яких примітивні популістські обіцянки або гречка важливіші за долю держави, її історію, мову, культуру. Не випадково Вова казав "какая разница" - це їх світогляд, аби було що забухати, закусити, поржати з 95-го кварталу над "Україною-повією", ...
01.05.2026 14:54 Ответить
В одному згідний з цими хлопцями - Кабмін був і зараз є "нікакой"...
01.05.2026 12:32 Ответить
Чому умєров досі працює на державній посаді? Та ще й якій....зелені відморозки на рівні москалів знищують Україну
01.05.2026 15:53 Ответить
Вони продовжують нами правити і відправдляти двушечки на москву? Недивно, чому хапають непридатних, а тих, хто давав присягу, не мобілізують.
І чому он що відбувається.
Чергова молода здорова тварина отримує гігантську пенсію.
https://krapka.media/2026/04/24/prokuror-z-pensiyeyu-u-156-tysyach-vymagaye-doplatyty-jomu-majzhe-5-mln-grn-zarplaty/?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=krapka.media&utm_term=1303900&utm_content=12116255
01.05.2026 16:55 Ответить
01.05.2026 17:51 Ответить
В 2019 році до влади прийшли - ліквідатори України !" (с) С.І. Хмара
01.05.2026 23:16 Ответить
хоть кто-то в стране за кабмин печется и чтобы там были профессионалы
02.05.2026 00:49 Ответить
 
 