Миндич и Умеров обсуждают кадровые изменения в правительстве: "Вот Кабмин какой? Никакой"

Олигарх Зеленского Тимур Миндич и тогдашний министр обороны Рустем Умеров в июле 2025 года обсуждают кадровые изменения в правительстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем видео.

Что известно?

Так, они обсуждали должность будущего министра обороны. В частности, там упоминают о "Мише" и о том, что его нужно поставить на должность первого вице-премьера.

По данным нардепа, тогда рассматривали Михаила Федорова, Дениса Шмыгаля и главу МВД Игоря Клименко.

Также Миндич заявляет, что из всех кандидатов ему "легче всего" с Умеровым.

















Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.

