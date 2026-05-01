Міндіч та Умєров обговорюють кадрові зміни в уряді: "Вот Кабмин какой? Никакой"

Олігарх Зеленського Тімур Міндіч та тодішній міністр оборони Рустем Умєров у липні 2025 року обговорюють кадрові зміни в Уряді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму відео.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так, вони обговорювали посаду майбутнього міністра оборони. Зокрема там згадують про "Мішу" та те, що його треба поставити на посаду першого віцепрем'єра.

За даними нардепа, тоді розглядали Михайла Федорова, Дениса Шмигаля та главу МВС Ігоря Клименка.

Також Міндіч заявляє, що з усіх кандидатів йому "найлегше" з Умєровим.

















Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

