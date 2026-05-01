7 613 45

Міндіч та Умєров обговорюють кадрові зміни в уряді: "Вот Кабмин какой? Никакой"

Міндіч та Умєров обговорювали кадрові зміни в Уряді

Олігарх Зеленського Тімур Міндіч та тодішній міністр оборони Рустем Умєров у липні 2025 року обговорюють кадрові зміни в Уряді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму відео.

Що відомо?

Так, вони обговорювали посаду майбутнього міністра оборони. Зокрема там згадують про "Мішу" та те, що його треба поставити на посаду першого віцепрем'єра. 

За даними нардепа, тоді розглядали Михайла Федорова, Дениса Шмигаля та главу МВС Ігоря Клименка.

Також Міндіч заявляє, що з усіх кандидатів йому "найлегше" з Умєровим. 

Також читайте: Компанія Fire Point про згадку у нових "плівках Міндіча": "Це відверта брехня, НАБУ має підтвердити автентичність"

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Дивіться: Хатинки на крові. Як Міндіч, "Вова" і "Андрей" заробляли на війні і схематозах // Без цензури. ВIДЕО

Міндіч Тімур (292) Умєров Рустем (884)
+38
Сидять ржуть, поки Україна омивається кровавими слізьми
І що буде ? Звісно - нічого. В любій цивилізованій країні вже були б відставки, арешти, розслідування але не тут
01.05.2026 08:30 Відповісти
+33
І це - головний переговорщик про мир для України....
Як вони там між собою кажуть...."это ****** хана". Ну, воно і є це....
01.05.2026 08:41 Відповісти
+14
МАЛАНЕЦЬ І ЧУЧМЕК ПОРОЗУМІЛИСЬ !!! АЛЛАХ І ІЄГОВА ДРУЗЗЯ НАВЄК? ГОЛОВНЕ - БАБЛО І ВЛАДА ДЛЯ ЧУЖОЗЕМНОЇ МЕРЗОТИ !!!
01.05.2026 08:43 Відповісти
Міндіч прокачує Умєрова - одна шайка - лєйка
01.05.2026 08:30 Відповісти
І навіть про їхню національність заборонили згадувати.
01.05.2026 17:30 Відповісти
Дак там одні шлімазли!
02.05.2026 09:27 Відповісти
Хто такий нардеп Ярослав Железняк? Який йому зиск?
01.05.2026 08:40 Відповісти
а який був зиск вові брехати на пороха?
01.05.2026 08:42 Відповісти
Був колись 'матрос железняк...' одним реченням увійшов в історію....
Може це його нащадок?
01.05.2026 17:31 Відповісти
умєров не чучмек, а скоріш за все караїм - татарський #ид. Два в одному - татаро-монгол+#идо-більшовик. Грємучая смєсь, бл@дь
01.05.2026 10:28 Відповісти
Умеров за походженням із кримчаков та караімів - йудейської секти кримських татар.
01.05.2026 12:44 Відповісти
У нас багатонацiональне керiвництво, далi нiкуди.
01.05.2026 08:44 Відповісти
Тiпо(з лiтопису) в нас толку немае, варяги, йдiть, керуйте нами.
01.05.2026 08:47 Відповісти
Єтнічне ОЗУ.
01.05.2026 10:44 Відповісти
ЗЫ... переводняки-манкурти.
01.05.2026 15:06 Відповісти
А хто такий "квартальний" Міндіч, щоб знати, яким повинен бути кабмін? Це можливо тільки якщо посада називається "друг Самого".
01.05.2026 08:45 Відповісти
Кінець епохи бідності і брехні.А хто зробив це разом?Хто привів цих чудових людей до влади?Зараз мудрий нарід чухає тупу макітру і каже шо за Зе не голосував.
01.05.2026 08:47 Відповісти
Ніхто нічого не чухає, а вважає це атакою ворогів України проти найкращого президента, який врятував усіх, бо не втік.
01.05.2026 14:37 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/54344 Олексій Гончаренко:https://t.me/oleksiihoncharenko

‼️ПУБЛІКУЮ ВСІ ПЛІВКИ МІНДІЧА!

https://www.youtube.com/watch?v=4kT9GIKXfIY На ютуб-каналі. "ВОВА ВСЕ ЗНАЕТ! СЛИВ ВСЕХ ПЛЕНОК МИНДИЧА! 2 ЧАСА РАЗГОВОРОВ! УМЕРОВ, ЧЕРНЫШОВ, ЕРМАК!"
01.05.2026 08:51 Відповісти
Пам`ятаю, як цю нi рибу - нi м`ЯСО, УМЕРова КЛАЛИ НА ПОСАДУ, РОЗХВАЛЮВАЛИ, мовляв , у нього степеннi батьки (по кримським мiркам), такий не пiдведе, бо знае свое мiсце.
01.05.2026 08:55 Відповісти
Відразу казали, що це людина Єрмака.
01.05.2026 14:38 Відповісти
Я розкажу вам про країну мрії.
01.05.2026 09:21 Відповісти
Чому міндіча не оголошено в міжнародний розшук і чому умеров до цієї пори займає посаду секретаря РНБО ? хоч мав би сидіти на лаві підсудних,та ще як для сміху головний переговорник з відкофом, який президент така команда з корупціонерів і ворогів.
01.05.2026 09:27 Відповісти
Не оголошують в розшук і не знімають з посади, тому що все це актори,які грають свої ролі у спланованому скандалі ще в 2015...16 році,і це нам наглядно показали у серіалі "Слуга народу" 2 сезон,16 серія 15 хвилина.
Перевдягнений у хасида екс-премьер міністр Чуйко на кордоні підходить до прикордонника зі словами:"Вас про мене повинні були попередити,моє прізвище МІНДІЧ".
Усі ці корупційні скандали навмисно вкидують в інфопростір щоб українці:
1.Впадали у відчай від беззаконня і не мали бажання захищати увесь цей бардак.
2.Відволікає увагу від просування ворога на фронті.Наприклад Константинівка зараз охоплена ворогом у півкільце.
01.05.2026 10:58 Відповісти
Запит відправлено, повенуто на уточнення й знову відправлено до Ізраїлю. Але не факт, що Ізраїль когось видасть.
01.05.2026 14:40 Відповісти
Вова, умеров, резников, миндич и прочие "руководители" противостоят пуйлу, борясь не за независимую Украину, а за свой независимый бизнес в Украине.
01.05.2026 10:11 Відповісти
Звичайно, бо де би вони ще могли так гарно заробити вкрасти.
01.05.2026 14:42 Відповісти
Походу мудрый нарид готовят к выборам
01.05.2026 10:36 Відповісти
ПрезЕдент України в ізраїльському вигнанні.
01.05.2026 10:51 Відповісти
У ротації.😉
01.05.2026 10:59 Відповісти
А чого вони на російській спілкуються? Може і зеля з Їрмаком по руськи гутарять на дачах ?
01.05.2026 11:08 Відповісти
Вони ж не на роботі розмовляють, можуть хоч російською, хоч івритом, але російська для багатьох покидьків чомусь саме та, що треба. Може тому, що росія - це країна кримінальної культури чи культу.
01.05.2026 14:46 Відповісти
а в чем проблема с русским языком?
02.05.2026 00:54 Відповісти
Парочка люмпенів виріщує як нам з вами жити... Тварюки...
01.05.2026 12:06 Відповісти
Насправді люмпени - це ті, хто приводив до влади януковича й голобородька, для яких примітивні популістські обіцянки або гречка важливіші за долю держави, її історію, мову, культуру. Не випадково Вова казав "какая разница" - це їх світогляд, аби було що забухати, закусити, поржати з 95-го кварталу над "Україною-повією", ...
01.05.2026 14:54 Відповісти
В одному згідний з цими хлопцями - Кабмін був і зараз є "нікакой"...
01.05.2026 12:32 Відповісти
Чому умєров досі працює на державній посаді? Та ще й якій....зелені відморозки на рівні москалів знищують Україну
01.05.2026 15:53 Відповісти
Вони продовжують нами правити і відправдляти двушечки на москву? Недивно, чому хапають непридатних, а тих, хто давав присягу, не мобілізують.
І чому он що відбувається.
Чергова молода здорова тварина отримує гігантську пенсію.
https://krapka.media/2026/04/24/prokuror-z-pensiyeyu-u-156-tysyach-vymagaye-doplatyty-jomu-majzhe-5-mln-grn-zarplaty/?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=krapka.media&utm_term=1303900&utm_content=12116255
01.05.2026 16:55 Відповісти
В 2019 році до влади прийшли - ліквідатори України !" (с) С.І. Хмара
01.05.2026 23:16 Відповісти
хоть кто-то в стране за кабмин печется и чтобы там были профессионалы
02.05.2026 00:49 Відповісти
 
 