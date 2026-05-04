Фріз ініціює розгляд на Комітеті з питань нацбезпеки і оборони інформації з "плівок Міндіча"
Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз звернулася до голови Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з тим, щоб на наступне засідання запросити колишнього Міністра оборони Рустема Умєрова та уповноважених осіб компанії Fire Рoint.
Про це Фріз повідомила у Facebook, преедає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Європейської Солідарності".
Що відомо
"Ця розмова є критично необхідною, адже суспільний резонанс навколо "плівок Міндіча" створює недовіру щодо прозорості закупівель, які проводило Міністерство оборони України", – вважає народна депутатка.
Вона зауважила, що питання, що стосуються закупівель для ЗСУ, є дуже чутливими для суспільства і для наших захисників на фронті, тому Комітет повинен мати позицію як мінімум в рамках парламентського контролю.
"Ми маємо зробити все, щоб припинити недобросовісну конкуренцію та маніпуляції закупівлями в оборонно-промисловому секторі у разі їх доведення. Закликаю інших членів комітету і Голову підтримати мою пропозицію і заслухати Рустема Умєрова та представників Fire Point", – написала Фріз.
"Закупівлі для ЗСУ під загрозою після корупційного скандалу влади. Європейська Солідарність наполягає на запрошенні не лише колишнього міністра оборони Умєрова, але і представників компанії Fire Point для обговорення ситуації. Забезпечення армії — це питання довіри суспільства і безпеки держави. ВР має дати оцінку і забезпечити парламентський контроль щодо закупівель. Будь-які підозри щодо маніпуляцій або недобросовісної конкуренції в оборонному секторі мають бути публічно перевірені", – переконана співголова фракції Ірина Геращенко.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.
бути контуженим КАБом чи розірваним дроном у посадках...У міндічей Потужний гешефт а народ хай страждає ще більше... А хто ж це "надєлал вмєстє" оце все? Провалена мобілізація, безпринципне розкрадання у Війська..
