Фріз ініціює розгляд на Комітеті з питань нацбезпеки і оборони інформації з "плівок Міндіча"

Розмова Міндіча та Умєрова

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз звернулася до голови Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з тим, щоб на наступне засідання запросити колишнього Міністра оборони Рустема Умєрова та уповноважених осіб компанії Fire Рoint.

Про це Фріз повідомила у Facebook, преедає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Європейської Солідарності".

Що відомо

"Ця розмова є критично необхідною, адже суспільний резонанс навколо "плівок Міндіча" створює недовіру щодо прозорості закупівель, які проводило Міністерство оборони України", – вважає народна депутатка.

Вона зауважила, що питання, що стосуються закупівель для ЗСУ, є дуже чутливими для суспільства і для наших захисників на фронті, тому Комітет повинен мати позицію як мінімум в рамках парламентського контролю.

"Ми маємо зробити все, щоб припинити недобросовісну конкуренцію та маніпуляції закупівлями в оборонно-промисловому секторі у разі їх доведення. Закликаю інших членів комітету і Голову підтримати мою пропозицію і заслухати Рустема Умєрова та представників Fire Point", – написала Фріз.

"Закупівлі для ЗСУ під загрозою після корупційного скандалу влади. Європейська Солідарність наполягає на запрошенні не лише колишнього міністра оборони Умєрова, але і представників компанії Fire Point для обговорення ситуації. Забезпечення армії — це питання довіри суспільства і безпеки держави. ВР має дати оцінку і забезпечити парламентський контроль щодо закупівель. Будь-які підозри щодо маніпуляцій або недобросовісної конкуренції в оборонному секторі мають бути публічно перевірені", – переконана співголова фракції Ірина Геращенко.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Развлікаються нардепи, а чуваку шо, домівку і родину кидати на Каліфорщині і їхати до якоїсь України ?
04.05.2026 20:25
Поки ішак при владі-ніякої довіри.
04.05.2026 20:24
Єрмак чому випадає - це ж він тих шульманів там понаставляв
04.05.2026 20:25
Чудова мотивація йти пити каву на Ялту бути контуженим КАБом чи розірваним дроном у посадках... У міндічей Потужний гешефт а народ хай страждає ще більше... А хто ж це "надєлал вмєстє" оце все? Провалена мобілізація, безпринципне розкрадання у Війська..
04.05.2026 20:28
а вова і андрєй?
04.05.2026 20:29
Мабуть то Порох і Кличко.
04.05.2026 20:35
Риба гниє з голови і ці голова вже на 65 відсотків згнила
04.05.2026 20:33
які вони всі смішні ці потвори....
04.05.2026 20:33
От біда, - а сам Завітневич глухий і сліпий! Чи вісцеральний смалець паралізував мізки? Сама фраза "запросити" волоцюгу на засідання - безсила! Не соромно перед військовими?
04.05.2026 20:42
Правильне рішення Фріц, з огляду на захист Національних інтересів України під час московської війни!!!
Оманські вертухаї з Урядового кварталу, сподіваються якось зам'яти свою роботу на допомогу окупантам з московії!!!
А всього то і треба для їх покарання, це три метра міцної вірьовки і ліхтарі у Марїнському парку!!!
04.05.2026 20:47
Вызывать подозреваемого в коррупции на ответ в контору,где голосуют только после получения пухлых конвертов от коррупционеров - это бред сумасшедшего.
04.05.2026 20:59
04.05.2026 21:01
Завтра сироти від Зе вкинуть в інтернет брехню, що московія готується вдарити тактичною ядерною зброєю по одному із міст України і наріду відразу стане не цікаві ті плівки.
04.05.2026 21:35
 
 