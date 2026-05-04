Фріз ініціює розгляд на Комітеті з питань нацбезпеки і оборони інформації з "плівок Міндіча"

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз звернулася до голови Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з тим, щоб на наступне засідання запросити колишнього Міністра оборони Рустема Умєрова та уповноважених осіб компанії Fire Рoint.

Про це Фріз повідомила у Facebook, преедає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Європейської Солідарності".

Що відомо

"Ця розмова є критично необхідною, адже суспільний резонанс навколо "плівок Міндіча" створює недовіру щодо прозорості закупівель, які проводило Міністерство оборони України", – вважає народна депутатка.

Вона зауважила, що питання, що стосуються закупівель для ЗСУ, є дуже чутливими для суспільства і для наших захисників на фронті, тому Комітет повинен мати позицію як мінімум в рамках парламентського контролю.

"Ми маємо зробити все, щоб припинити недобросовісну конкуренцію та маніпуляції закупівлями в оборонно-промисловому секторі у разі їх доведення. Закликаю інших членів комітету і Голову підтримати мою пропозицію і заслухати Рустема Умєрова та представників Fire Point", – написала Фріз.

"Закупівлі для ЗСУ під загрозою після корупційного скандалу влади. Європейська Солідарність наполягає на запрошенні не лише колишнього міністра оборони Умєрова, але і представників компанії Fire Point для обговорення ситуації. Забезпечення армії — це питання довіри суспільства і безпеки держави. ВР має дати оцінку і забезпечити парламентський контроль щодо закупівель. Будь-які підозри щодо маніпуляцій або недобросовісної конкуренції в оборонному секторі мають бути публічно перевірені", – переконана співголова фракції Ірина Геращенко.

