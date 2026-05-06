Нефть дешевеет второй день подряд после заявлений Трампа о возможной сделке с Ираном

Цены на нефть снижаются второй день подряд на фоне ожиданий возобновления поставок сырья из ключевого региона Ближнего Востока после того, как президент США Дональд Трамп намекнул на возможное мирное соглашение с Ираном

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечается, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,89 доллара, или 1,7%, до 107,98 доллара за баррель, после падения на 4% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,83 доллара, или 1,8%, до 100,44 доллара, после падения на 3,9% накануне.

Заявление Трампа об Ормузском проливе

Во вторник Трамп неожиданно заявил, что на время приостановит операцию по сопровождению судов через Ормузский пролив, сославшись на прогресс в достижении всеобъемлющего соглашения с Ираном.

"Это сигнализирует о потенциальной деэскалации и вселяет надежду на освобождение судов, застрявших в Персидском заливе, что может постепенно вернуть поставки на рынок", - сказал старший специалист по исследованиям нефти в LSEG Ань Фам.

Ценовые тенденции

Он добавил, что цены на нефть все еще завышены, поскольку перспективы мирного соглашения остаются неопределенными, тогда как для полного восстановления торговых потоков потребуется время даже в случае достижения соглашения.

Отмечается, что запасы сырой нефти в США сокращаются третью неделю, как и запасы бензина и дистиллятов, по данным Американского института нефти.

По словам источников издания, запасы сырой нефти снизились на 8,1 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 1 мая. Запасы бензина сократились на 6,1 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов по сравнению с предыдущей неделей сократились на 4,6 миллиона баррелей.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о начале новой оборонной операции под названием "Проект Свобода" в районе Ормузского пролива. Штаты развернули систему защиты морского судоходства.

Сразу после этого Иран ввел свой новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив.

