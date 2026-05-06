УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4924 відвідувача онлайн
Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
1 409 14

Нафта дешевшає другий день поспіль після заяв Трампа про можливу угоду з Іраном

Ціни на нафту

Ціни на нафту знижуються другий день поспіль на тлі очікувань відновлення поставок сировини з ключового регіону Близького Сходу, після того як президент США Дональд Трамп натякнув на можливу мирну угоду з Іраном

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Як зазначається, ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,89 долара, або 1,7%, до 107,98 долара за барель, після падіння на 4% на попередній сесії. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 1,83 долара, або 1,8%, до 100,44 долара, після падіння на 3,9% напередодні.

Також читайте: Попрощалися ще з однією організацією: ОАЕ вийшли з групи арабських експортерів нафти OAPEC

Заява Трампа про Ормузьку протоку

У вівторок Трамп несподівано заявив, що ненадовго призупинить операцію з супроводу суден через Ормузьку протоку, посилаючись на прогрес у досягненні всеохоплюючої угоди з Іраном.

"Це сигналізує про потенційну деескалацію та вселяє надію на звільнення суден, що застрягли в Перській затоці, що може поступово повернути постачання на ринок", - сказав старший спеціаліст з досліджень нафти в LSEG Ань Фам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військову операцію США проти Ірану завершено, - Рубіо

Цінові тенденції

  • Він додав, що ціни на нафту все ще підвищені, оскільки перспективи мирної угоди залишаються невизначеними, тоді як для повного відновлення торговельних потоків знадобиться час навіть у разі досягнення угоди.
  • Відзначається, що запаси сирої нафти в США зменшуються третій тиждень, як і запаси бензину та дистилятів, за даними Американського інституту нафти.
  • За словами джерел видання, запаси сирої нафти знизилися на 8,1 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 1 травня. Запаси бензину скоротилися на 6,1 мільйона барелів, а запаси дистилятів порівняно з попереднім тижнем скоротилися на 4,6 мільйона барелів.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.
  • Одразу після цього Іран запровадив свій новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку.

Також читайте: Ціни на нафту знижуються на тлі ознак того, що США послаблюють блокування Іраном Ормузької протоки

Автор: 

Іран (3355) нафта (6519) США (26465) Ормузька протока (157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Ага. На 20% подорожчала, а потім на 1% подешевшала і це вже видають як велике досягнення
показати весь коментар
06.05.2026 09:09 Відповісти
+1
Хто знає календар заяв Трампа - непогано заробляє на коливаннях курсів.
показати весь коментар
06.05.2026 09:09 Відповісти
+1
Трамп вправно "трясе" біржу, зараз на мінімумі скупиться а потім знов "загострення з Іраном" почнеться 🤔
показати весь коментар
06.05.2026 09:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага. На 20% подорожчала, а потім на 1% подешевшала і це вже видають як велике досягнення
показати весь коментар
06.05.2026 09:09 Відповісти
Так, Light Sweet Crude Oil, WTI 17.04.2026 року коштувала трохи більше 80, зараз - більше 100. Дешевизна аж випирає.
показати весь коментар
06.05.2026 09:26 Відповісти
Хто знає календар заяв Трампа - непогано заробляє на коливаннях курсів.
показати весь коментар
06.05.2026 09:09 Відповісти
Трамп вправно "трясе" біржу, зараз на мінімумі скупиться а потім знов "загострення з Іраном" почнеться 🤔
показати весь коментар
06.05.2026 09:10 Відповісти
Так 100%, а золото на максимуму продасть і вночі або до вечера знову буде нова пісня
показати весь коментар
06.05.2026 10:13 Відповісти
Трамп тупо гроші робить.
показати весь коментар
06.05.2026 09:10 Відповісти
Моя сім"я в шоколаді - ми з біржі не вилазим - Трамп
показати весь коментар
06.05.2026 09:12 Відповісти
Крутить біржею як циган сонцем
показати весь коментар
06.05.2026 09:24 Відповісти
Він там круп"є
показати весь коментар
06.05.2026 09:25 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2026 09:13 Відповісти
Тоб то, емісари Тромбона, та його оточення, скуповують нефтяні фьючерси на бірже. Незабаром рудий педофіл заявить протилежне та його ОПГ продаст ці папери подорожчи. Шахрай він завжди ш
показати весь коментар
06.05.2026 09:23 Відповісти
туда-сюда-обратно, но только мне приятно!...
показати весь коментар
06.05.2026 09:30 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2026 10:06 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2026 10:41 Відповісти
 
 