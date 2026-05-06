Нафта дешевшає другий день поспіль після заяв Трампа про можливу угоду з Іраном

Ціни на нафту знижуються другий день поспіль на тлі очікувань відновлення поставок сировини з ключового регіону Близького Сходу, після того як президент США Дональд Трамп натякнув на можливу мирну угоду з Іраном

Про це повідомляє Reuters.

Деталі

Як зазначається, ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,89 долара, або 1,7%, до 107,98 долара за барель, після падіння на 4% на попередній сесії. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 1,83 долара, або 1,8%, до 100,44 долара, після падіння на 3,9% напередодні.

Заява Трампа про Ормузьку протоку

У вівторок Трамп несподівано заявив, що ненадовго призупинить операцію з супроводу суден через Ормузьку протоку, посилаючись на прогрес у досягненні всеохоплюючої угоди з Іраном.

"Це сигналізує про потенційну деескалацію та вселяє надію на звільнення суден, що застрягли в Перській затоці, що може поступово повернути постачання на ринок", - сказав старший спеціаліст з досліджень нафти в LSEG Ань Фам.

Цінові тенденції

Він додав, що ціни на нафту все ще підвищені, оскільки перспективи мирної угоди залишаються невизначеними, тоді як для повного відновлення торговельних потоків знадобиться час навіть у разі досягнення угоди.

Відзначається, що запаси сирої нафти в США зменшуються третій тиждень, як і запаси бензину та дистилятів, за даними Американського інституту нафти.

За словами джерел видання, запаси сирої нафти знизилися на 8,1 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 1 травня. Запаси бензину скоротилися на 6,1 мільйона барелів, а запаси дистилятів порівняно з попереднім тижнем скоротилися на 4,6 мільйона барелів.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Пентагон заявив про початок нової оборонної операції під назвою "Проєкт Свобода" в районі Ормузької протоки. Штати розгорнули систему захисту морського судноплавства.

Одразу після цього Іран запровадив свій новий механізм контролю транзиту через Ормузьку протоку.

