Сибига провел переговоры с главой МИД Грузии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел беседу с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили по вопросам развития двусторонних отношений и дальнейшего взаимодействия между странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на платформе X.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние украинско-грузинских отношений, а также возможные шаги для их дальнейшей нормализации. Диалог стал продолжением контактов, состоявшихся ранее в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Диалог об отношениях и международном сотрудничестве

По словам Сибиги, беседа носила конструктивный характер. Стороны отметили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества и поддержании регулярного политического диалога между Киевом и Тбилиси.

Отдельное внимание уделили взаимодействию в рамках международных организаций, где Украина и Грузия продолжают координировать позиции по ряду вопросов.

Позиция сторон и перспективы диалога

Министры подтвердили готовность к дальнейшему развитию двусторонних контактов и поддержанию активной коммуникации на уровне внешнеполитических ведомств.

  • Ранее в этом году президент Украины Владимир Зеленский на полях международного саммита в Ереване провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Несмотря на сложный политический контекст, стороны заявили о готовности поддерживать диалог.
  • В то же время в 2024 году ряд представителей правящей партии Грузии, в частности Кобахидзе, были включены в санкционные списки Украины сроком на 10 лет.
  • Грузинская сторона после контактов с украинским руководством заявляет о стремлении к постепенной нормализации отношений между государствами.

Грузия (4447) МИД (7041) Сибига Андрей (909)
Теж через твітор ?? 🤔
06.05.2026 21:04 Ответить
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав на платформі X.🤣🤣🤣
06.05.2026 21:20 Ответить
а якого хера ?

грузинська влада Україні не друзі
06.05.2026 21:06 Ответить
Багатовекторність? не нада...вже було...
06.05.2026 21:19 Ответить
друг мого ворога мій ворог
дивно що проросійську нині Грузію кличуть в друзі
це шлях до грузинського варіанту в Україні щодо Росії
06.05.2026 21:24 Ответить
 
 