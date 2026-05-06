Сибига провел переговоры с главой МИД Грузии
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел беседу с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили по вопросам развития двусторонних отношений и дальнейшего взаимодействия между странами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на платформе X.
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние украинско-грузинских отношений, а также возможные шаги для их дальнейшей нормализации. Диалог стал продолжением контактов, состоявшихся ранее в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
Диалог об отношениях и международном сотрудничестве
По словам Сибиги, беседа носила конструктивный характер. Стороны отметили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества и поддержании регулярного политического диалога между Киевом и Тбилиси.
Отдельное внимание уделили взаимодействию в рамках международных организаций, где Украина и Грузия продолжают координировать позиции по ряду вопросов.
Позиция сторон и перспективы диалога
Министры подтвердили готовность к дальнейшему развитию двусторонних контактов и поддержанию активной коммуникации на уровне внешнеполитических ведомств.
- Ранее в этом году президент Украины Владимир Зеленский на полях международного саммита в Ереване провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Несмотря на сложный политический контекст, стороны заявили о готовности поддерживать диалог.
- В то же время в 2024 году ряд представителей правящей партии Грузии, в частности Кобахидзе, были включены в санкционные списки Украины сроком на 10 лет.
- Грузинская сторона после контактов с украинским руководством заявляет о стремлении к постепенной нормализации отношений между государствами.
грузинська влада Україні не друзі
дивно що проросійську нині Грузію кличуть в друзі
це шлях до грузинського варіанту в Україні щодо Росії