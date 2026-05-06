Сибіга провів переговори з главою МЗС Грузії

Сибіга провів переговори з головою МЗС Грузії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з очільницею МЗС Грузії Макою Бочорішвілі щодо розвитку двосторонніх відносин і подальшої взаємодії між країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав на платформі X.

Під час переговорів сторони обговорили поточний стан українсько-грузинських відносин, а також можливі кроки для їх подальшої нормалізації. Діалог став продовженням контактів, що відбулися раніше в кулуарах саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

Діалог про відносини та міжнародну співпрацю

За словами Сибіги, розмова мала конструктивний характер. Сторони відзначили взаємну зацікавленість у розвитку співпраці та підтриманні регулярного політичного діалогу між Києвом і Тбілісі.

Окрему увагу приділили взаємодії в межах міжнародних організацій, де Україна та Грузія продовжують координувати позиції з низки питань.

Позиція сторін і перспективи діалогу

Міністри підтвердили готовність до подальшого розвитку двосторонніх контактів і збереження активної комунікації на рівні зовнішньополітичних відомств.

  • Раніше цього року президент України Володимир Зеленський на полях міжнародного саміту в Єревані провів зустріч із прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Попри складний політичний контекст, сторони заявили про готовність підтримувати діалог.
  • Водночас у 2024 році низка представників керівної партії Грузії, зокрема Кобахідзе, були включені до санкційних списків України строком на 10 років.
  • Грузинська сторона після контактів із українським керівництвом заявляє про прагнення до поступової нормалізації відносин між державами.

Теж через твітор ?? 🤔
06.05.2026 21:04 Відповісти
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав на платформі X.🤣🤣🤣
06.05.2026 21:20 Відповісти
а якого хера ?

грузинська влада Україні не друзі
06.05.2026 21:06 Відповісти
Багатовекторність? не нада...вже було...
06.05.2026 21:19 Відповісти
друг мого ворога мій ворог
дивно що проросійську нині Грузію кличуть в друзі
це шлях до грузинського варіанту в Україні щодо Росії
06.05.2026 21:24 Відповісти
 
 