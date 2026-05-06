Сибіга провів переговори з главою МЗС Грузії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з очільницею МЗС Грузії Макою Бочорішвілі щодо розвитку двосторонніх відносин і подальшої взаємодії між країнами.

Під час переговорів сторони обговорили поточний стан українсько-грузинських відносин, а також можливі кроки для їх подальшої нормалізації. Діалог став продовженням контактів, що відбулися раніше в кулуарах саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

Діалог про відносини та міжнародну співпрацю

За словами Сибіги, розмова мала конструктивний характер. Сторони відзначили взаємну зацікавленість у розвитку співпраці та підтриманні регулярного політичного діалогу між Києвом і Тбілісі.

Окрему увагу приділили взаємодії в межах міжнародних організацій, де Україна та Грузія продовжують координувати позиції з низки питань.

Позиція сторін і перспективи діалогу

Міністри підтвердили готовність до подальшого розвитку двосторонніх контактів і збереження активної комунікації на рівні зовнішньополітичних відомств.

Раніше цього року президент України Володимир Зеленський на полях міжнародного саміту в Єревані провів зустріч із прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Попри складний політичний контекст, сторони заявили про готовність підтримувати діалог.

Водночас у 2024 році низка представників керівної партії Грузії, зокрема Кобахідзе, були включені до санкційних списків України строком на 10 років.

Грузинська сторона після контактів із українським керівництвом заявляє про прагнення до поступової нормалізації відносин між державами.

