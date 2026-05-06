Польша готова пропустить Фицо на парад к Путину при условии разблокирования помощи Украине, - Сикорский
Польша заявила о готовности разрешить транзит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, однако выдвинула четкое условие — разблокирование помощи Украине. Сам словацкий премьер подтвердил, что планирует поездку 9 мая и встречу с Владимиром Путиным, но заверил, что не будет участвовать в военном параде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на европейские СМИ.
Польша назвала условие для транзита
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может пойти навстречу Фицо, если Словакия изменит позицию относительно поддержки Украины.
По его словам, соответствующие сигналы со стороны словацкого премьера уже звучали ранее.
"Если он разблокирует помощь Украине, но в то же время поедет в Россию, возможно, мы сможем ему это простить", — отметил Сикорский во время конференции Defence24 Days.
Фицо подтвердил визит в Москву
Роберт Фицо ранее сообщил, что во время поездки планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата и провести короткую встречу с российским диктатором. При этом он подчеркнул, что не будет участвовать в военном параде.
Он также ответил на критику со стороны Еврокомиссии, заявив, что не намерен отказываться от поездки и не испытывает никаких угрызений совести.
В то же время маршрут в Москву усложняется из-за решения стран Балтии, которые отказали в использовании своего воздушного пространства.
