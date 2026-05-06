РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7696 посетителей онлайн
Новости Встреча Путина и Фицо
1 470 7

Польша готова пропустить Фицо на парад к Путину при условии разблокирования помощи Украине, - Сикорский

Радослав Сикорский комментирует возможный транзит Роберта Фицо в Москву при условии разблокирования помощи Украине

Польша заявила о готовности разрешить транзит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, однако выдвинула четкое условие — разблокирование помощи Украине. Сам словацкий премьер подтвердил, что планирует поездку 9 мая и встречу с Владимиром Путиным, но заверил, что не будет участвовать в военном параде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на европейские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Польша назвала условие для транзита

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава может пойти навстречу Фицо, если Словакия изменит позицию относительно поддержки Украины.

По его словам, соответствующие сигналы со стороны словацкого премьера уже звучали ранее.

"Если он разблокирует помощь Украине, но в то же время поедет в Россию, возможно, мы сможем ему это простить", — отметил Сикорский во время конференции Defence24 Days.

Читайте также: Зеленский провел беседу с Фицо и пригласил его в Киев: Нужно иметь прочные отношения между нашими государствами

Фицо подтвердил визит в Москву

Роберт Фицо ранее сообщил, что во время поездки планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата и провести короткую встречу с российским диктатором. При этом он подчеркнул, что не будет участвовать в военном параде.

Он также ответил на критику со стороны Еврокомиссии, заявив, что не намерен отказываться от поездки и не испытывает никаких угрызений совести.

В то же время маршрут в Москву усложняется из-за решения стран Балтии, которые отказали в использовании своего воздушного пространства.

Читайте также: На выплату "тысячи Зеленского" в 2025 году из госбюджета потратили 19 млрд грн, — СМИ

Автор: 

Польша (9011) помощь (8302) Сикорский Радослав (534) Словакия (1151) Фицо Роберт (317)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще фіцо ковід19 би ***** привіз)Зможете заразити?))
показать весь комментарий
06.05.2026 22:11 Ответить
Щось нове треба)))
На початку 2026 року серйозну загрозу становить вірус Ніпах (Nipah), який активізувався в Азії (зокрема в Індії). Це зоонозна інфекція з летальністю 40-75%, що викликає важкий енцефаліт (ураження мозку) та пневмонію. Специфічного лікування чи вакцини проти нього наразі немає.
показать весь комментарий
06.05.2026 22:20 Ответить
Сьогодні по радіо казали,що корабель з якимсь вірусом зараз в Кабу Верде))Троє вже померло ,а решта перевіряється))може..
показать весь комментарий
06.05.2026 22:21 Ответить
Словаки як союзники гітлерівської німеччини брали участь в нападі на Польщу в 1939 році. Фіцо не може святкувати річницю, бо Словаччина була на боці переможених. Ганьба
показать весь комментарий
06.05.2026 22:38 Ответить
Нікуди нікого не потрібно пропускати, хватить йти на поводу кацапських холуїв!
показать весь комментарий
06.05.2026 23:32 Ответить
Сікорський як завжди молодець. Пвсля того, як словацька урядова партія чітко заявила про свою різко антиукраїнську позицію, цією своєю заявою Сікорський засунув Фіцо глибоко в гівно.
показать весь комментарий
06.05.2026 23:35 Ответить
красиво макнув фіцу пан Радослав !

дякуємо !

.
показать весь комментарий
07.05.2026 01:07 Ответить
 
 