Польща готова пропустити Фіцо на парад до Путіна за умови розблокування допомоги Україні, - Сікорський

Польща заявила про готовність дозволити транзит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, однак висунула чітку умову — розблокування допомоги Україні. Сам словацький прем’єр підтвердив, що планує поїздку 9 травня та зустріч із Володимиром Путіним, але запевнив, що не братиме участі у військовому параді.

Польща назвала умову для транзиту

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава може піти назустріч Фіцо, якщо Словаччина змінить позицію щодо підтримки України.

За його словами, відповідні сигнали з боку словацького прем’єра вже лунали раніше.

"Якщо він розблокує допомогу Україні, але водночас поїде до Росії, можливо, ми зможемо йому це пробачити", — зазначив Сікорський під час конференції Defence24 Days.

Фіцо підтвердив візит до Москви

Роберт Фіцо раніше повідомив, що під час поїздки планує покласти квіти до могили невідомого солдата та провести коротку зустріч із російським диктатором. При цьому він підкреслив, що не братиме участі у військовому параді.

Він також відповів на критику з боку Єврокомісії, заявивши, що не має наміру відмовлятися від поїздки та не відчуває жодних докорів сумління.

Водночас маршрут до Москви ускладнюється через рішення країн Балтії, які відмовили у використанні свого повітряного простору.

