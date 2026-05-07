ФБР связывает покушение на Трампа с войной в Иране, - Reuters
Вооруженное нападение во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне могло быть связано с войной в Иране и политическими мотивами.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний отчет Министерства внутренней безопасности США, информирует Цензор.НЕТ.
Расследование мотивов нападавшего
По данным американской разведки, война между США, Израилем и Ираном могла стать одним из факторов, повлиявших на действия подозреваемого Коула Томаса Аллена.
В предварительном отчете Министерства внутренней безопасности отмечается, что у мужчины был ряд политических претензий, а вооруженный конфликт на Ближнем Востоке мог усилить его намерения совершить нападение.
ФБР проверяет его активность в соцсетях, в частности публикации с критикой Дональда Трампа, политики США в Иране и миграционных решений.
Обвинения и ход расследования
Подозреваемому уже предъявлены обвинения в покушении на убийство, нападении на федерального агента и незаконном хранении оружия.
Правоохранители продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Что предшествовало?
- Выстрелы прозвучали на ужине для корреспондентов Белого дома 25 апреля. Американского президента Дональда Трампа и его жену Меланию экстренно эвакуировали.
- Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала стрельбу покушением на Трампа.
- Президент США заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.
