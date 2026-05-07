ФБР связывает покушение на Трампа с войной в Иране, - Reuters

Вооруженное нападение во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне могло быть связано с войной в Иране и политическими мотивами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний отчет Министерства внутренней безопасности США, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале.

Расследование мотивов нападавшего

По данным американской разведки, война между США, Израилем и Ираном могла стать одним из факторов, повлиявших на действия подозреваемого Коула Томаса Аллена.

В предварительном отчете Министерства внутренней безопасности отмечается, что у мужчины был ряд политических претензий, а вооруженный конфликт на Ближнем Востоке мог усилить его намерения совершить нападение.

ФБР проверяет его активность в соцсетях, в частности публикации с критикой Дональда Трампа, политики США в Иране и миграционных решений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что Иран все-таки передаст свой уран США

Обвинения и ход расследования

Подозреваемому уже предъявлены обвинения в покушении на убийство, нападении на федерального агента и незаконном хранении оружия.

Правоохранители продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом пересмотрит протоколы безопасности для Трампа, - Reuters

Что предшествовало?