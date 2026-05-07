ФБР связывает покушение на Трампа с войной в Иране, - Reuters

Аллен — стрелок на конференции Трампа

Вооруженное нападение во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне могло быть связано с войной в Иране и политическими мотивами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний отчет Министерства внутренней безопасности США, информирует Цензор.НЕТ.

Расследование мотивов нападавшего

По данным американской разведки, война между США, Израилем и Ираном могла стать одним из факторов, повлиявших на действия подозреваемого Коула Томаса Аллена.

В предварительном отчете Министерства внутренней безопасности отмечается, что у мужчины был ряд политических претензий, а вооруженный конфликт на Ближнем Востоке мог усилить его намерения совершить нападение.

ФБР проверяет его активность в соцсетях, в частности публикации с критикой Дональда Трампа, политики США в Иране и миграционных решений.

Обвинения и ход расследования

Подозреваемому уже предъявлены обвинения в покушении на убийство, нападении на федерального агента и незаконном хранении оружия.

Правоохранители продолжают расследование и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Что предшествовало?

  • Выстрелы прозвучали на ужине для корреспондентов Белого дома 25 апреля. Американского президента Дональда Трампа и его жену Меланию экстренно эвакуировали.
  • Посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала стрельбу покушением на Трампа.
  • Президент США заявил, что не исключает возможности того, что именно он мог быть целью нападавшего.

Топ комментарии
+8
Так і з нічим більше...наприклад підофілія і звязок з епштейном то таке х*йня
показать весь комментарий
07.05.2026 02:49 Ответить
+5
а ФБР читало маніфест стрільця ,там ясно сказано шо Трамп гвалтівник і педофіл
показать весь комментарий
07.05.2026 05:16 Ответить
+4
А може тому що він опускаєш США?
показать весь комментарий
07.05.2026 02:02 Ответить
іран далеко, шукайте ближче - він всі штати вже заїбав.
показать весь комментарий
07.05.2026 03:12 Ответить
Ти диви - 'та політичними мотивами.' А я вже думав просто хотів гостей на бабки труханути.
показать весь комментарий
07.05.2026 03:13 Ответить
То все уйня. То все до опи. А попа то все куйня.
показать весь комментарий
07.05.2026 03:37 Ответить
хочуть відволікти від основної причини - Трамп гвалтівник і педофіл
показать весь комментарий
07.05.2026 05:17 Ответить
Це не було "нападом на Трампа". Ніхто не постраждав. Це була декларація зневаги. Маніфест здорового глузду і привернення уваги до проблеми. Проблема в Трампі. Така особа не може виконувати обовязки Президента США.
показать весь комментарий
07.05.2026 05:38 Ответить
Трамп: "Я не ґвалтівник і не педофіл"
показать весь комментарий
07.05.2026 05:48 Ответить
Президент США Дональд Трамп різко відреагував на інтерв'ю, де журналістка зачитала висловлювання підозрюваного у замаху на нього.
показать весь комментарий
07.05.2026 05:50 Ответить
Бо шизікі до себе притягують шизіків.
показать весь комментарий
07.05.2026 06:20 Ответить
А мені здається, що причина має більш комплексний характер і одним словом називається ДОВБО(ой)Б!
показать весь комментарий
07.05.2026 06:34 Ответить
Якась маячня Там навіть не було пострілів в сторону трампа.
показать весь комментарий
07.05.2026 07:31 Ответить
Лучше ищите связь с ухом и с }{уйлом.
показать весь комментарий
07.05.2026 07:39 Ответить
Учасники зустрічей з дітьми у Епштейна, намагаються прибрати Трампа, як активного учасника цих зустрічей??
показать весь комментарий
07.05.2026 07:58 Ответить
Ну хоч одна людина сказала що нападати на інші країни злочин. Цинічний рудий Гітлер, начитавшись західних ЗМІ, сказав що "іранський народ любить, коли його ********".
показать весь комментарий
07.05.2026 08:15 Ответить
 
 