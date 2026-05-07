ФБР пов’язує замах на Трампа з війною в Ірані, - Reuters

Озброєний напад під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні міг бути пов’язаний із війною в Ірані та політичними мотивами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішній звіт Міністерства внутрішньої безпеки США, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідування мотивів нападника

За даними американської розвідки, війна між США, Ізраїлем та Іраном могла стати одним із факторів, що вплинули на дії підозрюваного Коула Томаса Аллена.

У попередньому звіті Міністерства внутрішньої безпеки зазначається, що чоловік мав низку політичних претензій, а збройний конфлікт на Близькому Сході міг посилити його наміри здійснити напад.

ФБР перевіряє його активність у соцмережах, зокрема публікації з критикою Дональда Трампа, політики США в Ірані та міграційних рішень.

Обвинувачення і хід розслідування

Підозрюваному вже висунуто обвинувачення у замаху на вбивство, нападі на федерального агента та незаконному зберіганні зброї.

Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють усі обставини інциденту.

