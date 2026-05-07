Цензор.НЕТ
ФБР пов’язує замах на Трампа з війною в Ірані, - Reuters

Аллен стрілець під конференції Трампа

Озброєний напад під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні міг бути пов’язаний із війною в Ірані та політичними мотивами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішній звіт Міністерства внутрішньої безпеки США, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідування мотивів нападника

За даними американської розвідки, війна між США, Ізраїлем та Іраном могла стати одним із факторів, що вплинули на дії підозрюваного Коула Томаса Аллена.

У попередньому звіті Міністерства внутрішньої безпеки зазначається, що чоловік мав низку політичних претензій, а збройний конфлікт на Близькому Сході міг посилити його наміри здійснити напад.

ФБР перевіряє його активність у соцмережах, зокрема публікації з критикою Дональда Трампа, політики США в Ірані та міграційних рішень.

Обвинувачення і хід розслідування

Підозрюваному вже висунуто обвинувачення у замаху на вбивство, нападі на федерального агента та незаконному зберіганні зброї.

Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють усі обставини інциденту.

Що передувало?

  • Постріли пролунали на вечері для кореспондентів Білого дому 25 квітня. Американського президента Дональда Трампа та його дружину Меланію екстрено евакуювали.
  • Посол України у США Ольга Стефанішина назвала стрілянину замахом на Трампа.
  • Президент США заявив, що не відкидає можливості того, що саме він міг бути ціллю нападника.

Топ коментарі
Так і з нічим більше...наприклад підофілія і звязок з епштейном то таке х*йня
07.05.2026 02:49 Відповісти
а ФБР читало маніфест стрільця ,там ясно сказано шо Трамп гвалтівник і педофіл
07.05.2026 05:16 Відповісти
А може тому що він опускаєш США?
07.05.2026 02:02 Відповісти
іран далеко, шукайте ближче - він всі штати вже заїбав.
07.05.2026 03:12 Відповісти
Ти диви - 'та політичними мотивами.' А я вже думав просто хотів гостей на бабки труханути.
07.05.2026 03:13 Відповісти
То все уйня. То все до опи. А попа то все куйня.
07.05.2026 03:37 Відповісти
а ФБР читало маніфест стрільця ,там ясно сказано шо Трамп гвалтівник і педофіл
07.05.2026 05:16 Відповісти
хочуть відволікти від основної причини - Трамп гвалтівник і педофіл
07.05.2026 05:17 Відповісти
Це не було "нападом на Трампа". Ніхто не постраждав. Це була декларація зневаги. Маніфест здорового глузду і привернення уваги до проблеми. Проблема в Трампі. Така особа не може виконувати обовязки Президента США.
07.05.2026 05:38 Відповісти
Трамп: "Я не ґвалтівник і не педофіл"
07.05.2026 05:48 Відповісти
Президент США Дональд Трамп різко відреагував на інтерв'ю, де журналістка зачитала висловлювання підозрюваного у замаху на нього.
07.05.2026 05:50 Відповісти
Бо шизікі до себе притягують шизіків.
07.05.2026 06:20 Відповісти
А мені здається, що причина має більш комплексний характер і одним словом називається ДОВБО(ой)Б!
07.05.2026 06:34 Відповісти
Якась маячня Там навіть не було пострілів в сторону трампа.
07.05.2026 07:31 Відповісти
Лучше ищите связь с ухом и с }{уйлом.
07.05.2026 07:39 Відповісти
Учасники зустрічей з дітьми у Епштейна, намагаються прибрати Трампа, як активного учасника цих зустрічей??
07.05.2026 07:58 Відповісти
Ну хоч одна людина сказала що нападати на інші країни злочин. Цинічний рудий Гітлер, начитавшись західних ЗМІ, сказав що "іранський народ любить, коли його ********".
07.05.2026 08:15 Відповісти
 
 