США планируют возобновить операцию сопровождения судов в Ормузском проливе

Администрация США рассматривает возможность возобновления операции по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе, известной как "Проект Свобода".

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным издания, решение связано с изменением позиции стран Персидского залива, которые ранее ограничивали использование американскими военными своих баз и воздушного пространства. После снятия этих ограничений в Вашингтоне появилась возможность вернуться к реализации миссии.

Причиной временной приостановки операции 6 мая стали именно эти ограничения, которые затруднили логистику военного присутствия США в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что Иран все-таки передаст свой уран США

Почему операция имеет стратегическое значение

Операция "Проект Свобода" предусматривала сопровождение гражданских судов в Ормузском проливе с помощью военной авиации и флота. Это было направлено на защиту от возможных атак со стороны Ирана, в частности ракетных ударов и использования беспилотников.

Поэтому базы в Саудовской Аравии и Кувейте играют ключевую роль в обеспечении операции.

Читайте: Иран ввел новый механизм контроля транзита через Ормузский пролив

Напряженность между союзниками и США

По информации источников, напряженность между США и союзниками в регионе возникла после заявлений американских чиновников, которые преуменьшили последствия иранских атак. Это вызвало беспокойство в странах Персидского залива относительно уровня защиты со стороны Вашингтона.

Ситуация даже привела к серии контактов на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

После восстановления доступа к базам в регионе Пентагон может вернуться к реализации операции уже в ближайшее время.

К слову, цены на нефть снижаются второй день подряд на фоне ожиданий возобновления поставок сырья из ключевого региона Ближнего Востока, после того как президент США Дональд Трамп намекнул на возможное мирное соглашение с Ираном.

Как отмечается, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,89 доллара, или 1,7%, до 107,98 доллара за баррель, после падения на 4% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,83 доллара, или 1,8%, до 100,44 доллара, после падения на 3,9% накануне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывают Китай присоединиться к операции в Ормузском проливе