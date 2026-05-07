США планируют возобновить операцию сопровождения судов в Ормузском проливе
Администрация США рассматривает возможность возобновления операции по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе, известной как "Проект Свобода".
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, решение связано с изменением позиции стран Персидского залива, которые ранее ограничивали использование американскими военными своих баз и воздушного пространства. После снятия этих ограничений в Вашингтоне появилась возможность вернуться к реализации миссии.
Причиной временной приостановки операции 6 мая стали именно эти ограничения, которые затруднили логистику военного присутствия США в регионе.
Почему операция имеет стратегическое значение
Операция "Проект Свобода" предусматривала сопровождение гражданских судов в Ормузском проливе с помощью военной авиации и флота. Это было направлено на защиту от возможных атак со стороны Ирана, в частности ракетных ударов и использования беспилотников.
Поэтому базы в Саудовской Аравии и Кувейте играют ключевую роль в обеспечении операции.
Напряженность между союзниками и США
По информации источников, напряженность между США и союзниками в регионе возникла после заявлений американских чиновников, которые преуменьшили последствия иранских атак. Это вызвало беспокойство в странах Персидского залива относительно уровня защиты со стороны Вашингтона.
Ситуация даже привела к серии контактов на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.
После восстановления доступа к базам в регионе Пентагон может вернуться к реализации операции уже в ближайшее время.
К слову, цены на нефть снижаются второй день подряд на фоне ожиданий возобновления поставок сырья из ключевого региона Ближнего Востока, после того как президент США Дональд Трамп намекнул на возможное мирное соглашение с Ираном.
Как отмечается, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,89 доллара, или 1,7%, до 107,98 доллара за баррель, после падения на 4% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,83 доллара, или 1,8%, до 100,44 доллара, после падения на 3,9% накануне.
