США планируют возобновить операцию сопровождения судов в Ормузском проливе

США могут возобновить защиту торговых судов у берегов Ирана

Администрация США рассматривает возможность возобновления операции по сопровождению коммерческих судов в Ормузском проливе, известной как "Проект Свобода".

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, решение связано с изменением позиции стран Персидского залива, которые ранее ограничивали использование американскими военными своих баз и воздушного пространства. После снятия этих ограничений в Вашингтоне появилась возможность вернуться к реализации миссии.

Причиной временной приостановки операции 6 мая стали именно эти ограничения, которые затруднили логистику военного присутствия США в регионе.

Почему операция имеет стратегическое значение

Операция "Проект Свобода" предусматривала сопровождение гражданских судов в Ормузском проливе с помощью военной авиации и флота. Это было направлено на защиту от возможных атак со стороны Ирана, в частности ракетных ударов и использования беспилотников.

Поэтому базы в Саудовской Аравии и Кувейте играют ключевую роль в обеспечении операции.

Напряженность между союзниками и США

По информации источников, напряженность между США и союзниками в регионе возникла после заявлений американских чиновников, которые преуменьшили последствия иранских атак. Это вызвало беспокойство в странах Персидского залива относительно уровня защиты со стороны Вашингтона.

Ситуация даже привела к серии контактов на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

После восстановления доступа к базам в регионе Пентагон может вернуться к реализации операции уже в ближайшее время.

К слову, цены на нефть снижаются второй день подряд на фоне ожиданий возобновления поставок сырья из ключевого региона Ближнего Востока, после того как президент США Дональд Трамп намекнул на возможное мирное соглашение с Ираном. 

Как отмечается, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,89 доллара, или 1,7%, до 107,98 доллара за баррель, после падения на 4% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,83 доллара, или 1,8%, до 100,44 доллара, после падения на 3,9% накануне.

Оце "розводняк" влаштували - без "50 грам" хрєн розберешся...
07.05.2026 23:03 Ответить
Вони ж наче побєділі
07.05.2026 23:08 Ответить
Тепер буде ще одна перемога. Нам же не шкода.
07.05.2026 23:46 Ответить
Шо, опять ?
07.05.2026 23:17 Ответить
Уже устарела информация. Там снова обмен ракетами.
07.05.2026 23:39 Ответить
трамп Іраном ,стрілки перевів ,від себе плівок епштейна ...
07.05.2026 23:55 Ответить
По Еміратам дрони люто луплять
Ормуз закритий і десь сховано уран
Як добре що у Трампа вийшло швидко
Без зайвих клопотів перемогти Іран ...
08.05.2026 00:44 Ответить
Іншими слова, ормузьку протоку найближчими роками не розблокують, а трамп і гратиме на настрої фондових бірж, щоб його молодший ******** підзаробив ще мільярдів - на інсайдерській торгівлі.
08.05.2026 01:03 Ответить
ну не тільки йому заробляти - полотєнца теж будуть мати свій долар з бареля.
08.05.2026 01:54 Ответить
 
 