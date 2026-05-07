США планують відновити операцію супроводу суден в Ормузькій протоці

Адміністрація США розглядає можливість відновлення операції із супроводу комерційних суден в Ормузькій протоці, яка відома як "Проєкт Свобода".

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За даними видання, рішення пов’язане зі зміною позиції країн Перської затоки, які раніше обмежували використання американськими військовими своїх баз і повітряного простору. Після зняття цих обмежень у Вашингтоні з’явилася можливість повернутися до реалізації місії.

Причиною тимчасового призупинення операції 6 травня стали саме ці обмеження, які ускладнили логістику військової присутності США в регіоні.

Чому операція має стратегічне значення

Операція "Проєкт Свобода" передбачала супровід цивільних суден у Ормузькій протоці за допомогою військової авіації та флоту. Це було спрямовано на захист від можливих атак з боку Ірану, зокрема ракетних ударів та використання безпілотників.

Через це бази в Саудівській Аравії та Кувейті відіграють ключову роль у забезпеченні операції.

Напруга між союзниками та США

За інформацією джерел, напруження між США та союзниками у регіоні виникло після заяв американських посадовців, які применшили наслідки іранських атак. Це викликало занепокоєння в країнах Перської затоки щодо рівня захисту з боку Вашингтона.

Ситуація навіть призвела до серії контактів на найвищому рівні між президентом США Дональдом Трампом та спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.

Після відновлення доступу до баз у регіоні Пентагон може повернутися до реалізації операції вже найближчим часом.

До слова, ціни на нафту знижуються другий день поспіль на тлі очікувань відновлення поставок сировини з ключового регіону Близького Сходу, після того як президент США Дональд Трамп натякнув на можливу мирну угоду з Іраном.

Як зазначається, ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,89 долара, або 1,7%, до 107,98 долара за барель, після падіння на 4% на попередній сесії. Ф’ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 1,83 долара, або 1,8%, до 100,44 долара, після падіння на 3,9% напередодні.

