Главы МИД ЕС обсудят 11 мая новые аспекты гарантий безопасности для Украины

11 мая министры иностранных дел Европейского Союза рассмотрят новые аспекты гарантий безопасности для Украины, в числе которых — спутниковый мониторинг возможного режима прекращения огня и участие ЕС в контроле за выполнением мирного соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Спутниковый мониторинг выполнения мирного соглашения

Страны ЕС 11 мая обсудят возможность спутникового мониторинга выполнения мирного соглашения для Украины.

"Министры обсудят, каким образом вклад Евросоюза может укрепить договоренности по безопасности в случае заключения мирного соглашения, которые начнут действовать на следующий день после его заключения. А также – участие Евросоюза в мониторинге такого мирного соглашения", – рассказал осведомленный в вопросе гарантий безопасности высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Он добавил, что к темам, которые уже поднимались министрами во время предыдущих встреч, "будут добавлены дополнительные пункты для обсуждения, включая спутниковый мониторинг".

Европейский чиновник также сообщил, что в начале заседания Совета ЕС по иностранным делам министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который лично приедет в Брюссель, проинформирует министров ЕС о текущей ситуации в Украине и на поле боя, а также о первоочередных потребностях Украины в европейской помощи.

Кроме того, высокопоставленный чиновник подчеркнул, что в ЕС четко осознают, что у России нет никакого желания прилагать какие-либо искренние усилия для установления справедливого и честного мира.

Что предшествовало

План гарантий безопасности предусматривает 6 ключевых пунктов:

Постоянную военную поддержку Украины. ВСУ должны оставаться на уровне до 800 тысяч военных в мирное время для сдерживания агрессии и защиты территории. Создание "Многонациональных сил Украины" под руководством Европы. Формируются в рамках Коалиции желающих при поддержке США – для восстановления ВСУ, защиты неба и безопасности на море, с возможными действиями на территории Украины. Механизм контроля за прекращением огня. Возглавляемый США мониторинг с международным участием — для раннего предупреждения атак, фиксации нарушений и реагирования на них. Юридически обязательные гарантии безопасности. В случае нового нападения –– обязанность реагировать военными, разведывательными, экономическими и дипломатическими средствами. Инвестиции в восстановление Украины. Финансирование реконструкции, торговые соглашения и компенсация убытков со стороны России. Российские активы в ЕС остаются замороженными. Поддержка вступления Украины в ЕС.