Глави МЗС ЄС обговорять 11 травня нові аспекти гарантій безпеки для України

Міністри закордонних справ Європейського Союзу 11 травня розглянуть нові аспекти гарантій безпеки для України, серед яких — супутниковий моніторинг можливого режиму припинення вогню та участь ЄС у контролі за виконанням мирної угоди.

Супутниковий моніторинг виконання мирної угоди

Держави ЄС 11 травня проговорять можливість супутникового моніторингу виконання мирної угоди для України.

"Міністри обговорять, яким чином внесок Євросоюзу може зміцнити безпекові домовленості у випадку укладення мирної угоди, які почнуть діяти наступного дня після її укладення. А також – участь Євросоюзу у моніторингу такої мирної угоди", – розповів обізнаний з питанням гарантій безпеки високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Він додав, що до тем, які вже порушувалися міністрами під час попередніх зустрічей, "будуть додані додаткові пункти для обговорення, включаючи супутниковий моніторинг".

Європейський посадовець також повідомив, що на початку засідання Ради ЄС у закордонних справах міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який особисто приїде у Брюссель, пробрифує міністрів ЄС щодо поточної ситуації в Україні та на полі бою, а також про першочергові потреби України у європейській допомозі.

Також високопосадовець наголосив, що в ЄС є чітке усвідомлення того, що в Росії немає жодного бажання докладати будь-яких щирих зусиль, щоб встановити справедливий і чесний мир.

Що передувало

План гарантій безпеки передбачає 6 ключових пунктів:

Постійну військову підтримку України. ЗСУ мають залишатися на рівні до 800 тисяч військових у мирний час для стримування агресії та захисту території. Створення "Багатонаціональних сил України" під керівництвом Європи. Формується в межах Коаліції охочих за підтримки США –– для відновлення ЗСУ, захисту неба та безпеки на морі, з можливими діями на території України. Механізм контролю припинення вогню. Очолюваний США моніторинг із міжнародною участю - для раннього попередження атак, фіксації порушень і реагування на них. Юридично зобов’язуючі гарантії безпеки. У разі нового нападу –– обов’язок реагувати військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами. Інвестиції у відновлення України. Фінансування реконструкції, торговельні угоди та компенсація збитків з боку Росії. Російські активи в ЄС залишаються замороженими. Підтримка вступу України до ЄС.