Мы готовы направить экспертов для усиления защиты воздушного пространства Латвии, - Сибига об инцидентах с дронами

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Мы находимся в тесном контакте с Латвией по поводу недавних инцидентов с дронами, а наши компетентные органы обмениваются информацией, чтобы точно выяснить все обстоятельства событий", — отметил глава МИД.

Принесли извинения всем трем странам Балтии

"Если подтвердится, что это были украинские дроны, намеренно сбитые с курса и направленные в сторону Латвии российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мы принесем наши искренние извинения латвийским друзьям. Могу с полной уверенностью заявить: Украина никогда не направляла никаких беспилотников в сторону Латвии", — подчеркнул Сибига.

Читайте также: Латвия вручила ноту протеста РФ из-за падения дронов на своей территории

"Мы уже принесли свои извинения всем трем странам Балтии — Эстонии, Латвии и Литве, а также Финляндии — за непреднамеренные инциденты, вызванные перенаправлением украинских дронов российскими системами РЭБ", — добавил Сибига.

Минимизация рисков повторения

Как отметил глава МИД, украинские профильные ведомства тесно сотрудничают, чтобы минимизировать риски повторения подобных случаев.

"По поручению Президента Владимира Зеленского мы также рассматриваем возможность направления групп украинских экспертов для оказания непосредственной помощи в укреплении безопасности воздушного пространства наших друзей от любых типов инцидентов", - добавил Сибига.

Читайте также: Инциденты с дронами в Латвии являются следствием агрессии РФ против Украины, — Ринкевичс

Что предшествовало?