Ми готові направити експертів для посилення захисту повітряного простору Латвії, - Сибіга щодо інцидентів з дронами

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Перебуваємо у тісному контакті з Латвією щодо нещодавніх інцидентів із дронами, а наші компетентні органи обмінюються інформацією, щоб достеменно з'ясувати всі обставини подій", - зазначив очільник МЗС.

Висловили вибачення всім трьом країнам Балтії

"Якщо підтвердиться, що це були українські дрони, навмисно відхилені з курсу та спрямовані в бік Латвії російськими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), висловимо наші щирі вибачення латвійським друзям. Можу з повною впевненістю заявити: Україна ніколи не спрямовувала жодних безпілотників у бік Латвії", - наголосив Сибіга.

Ми вже висловили свої вибачення всім трьом країнам Балтії – Естонії, Латвії та Литві, а також Фінляндії – за ненавмисні інциденти, спричинені перенаправленням українських дронів російськими системами РЕБ", - додав Сибіга.

Мінімізація ризиків повторення

Як зазначив очільник МЗС, українські профільні установи тісно співпрацюють, щоб мінімізувати ризики повторення подібних випадків.

"За дорученням Президента Володимира Зеленського ми також розглядаємо можливість направлення груп українських експертів для надання безпосередньої допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору наших друзів від будь-яких типів інцидентів", - додав Сибіга.

