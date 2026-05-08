В легальном обороте находится более 1,1 млн единиц огнестрельного оружия, - Нацполиция

Закон о гражданском оружии обновят

В настоящее время на территории Украины в легальном обороте находится 1 млн 166 тыс. единиц огнестрельного оружия.

Об этом в эфире телеканала сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Детали

В легальном обороте по состоянию на 1 апреля находится 1 млн 166 тыс. единиц огнестрельного оружия. Дополнительно еще 20 тысяч 231 единицу огнестрельного оружия граждане задекларировали с ноября 2024 года на время действия военного положения", - сказал он.

В то же время он добавил, что для совершения заказных убийств и разбойных нападений в большинстве случаев используется нелегальное оружие. Зато стрельба во время бытовых конфликтов происходит из зарегистрированного оружия.

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине готовят новые правила обращения с оружием.
  • Национальная полиция Украины зафиксировала сотни тысяч случаев потери оружия и спецсредств гражданами за последние годы. Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.
  • Во время военного положения действуют специальные правила обращения с оружием для гражданских лиц, участвующих в отражении и сдерживании вооруженной агрессии. Они утверждены приказом МВД в 2024 году.

Водночас він додав, що для скоєння замовних убивств і розбійних нападів у більшості випадків використовується нелегальна зброя.

да, фігня якась!
як що б я купував би легальну зброю, то обов'язково вказав би що буду підпрацьовувати кілером, саме з цією зброєю!
це ж, очевидно!

я, от не можу зрозуміти:
нас вже відкрито вважають за недорозвинених, чи насправді ми собі обрали керівників імбецилів?
ідіократія крокує повним маршем!!!
08.05.2026 17:48 Ответить
Бегемот тому й бегемот, шо IQ як у бегемота.
За кулегільзотеку по цивільній нарізній зброї Бегемот звісно ж не чув.
08.05.2026 18:27 Ответить
я про скоєння замовних убивств і розбійних нападів!
а, ти про що?
08.05.2026 18:32 Ответить
за те, що не підеш ти валити кривдника зі своїм легальним снайперським комплексом в .308, якщо його ще на стадії оформлення менти відстріляли та внесли в свою базу.
Питання ефективності тієї кулегільзотеки спірна - але все одно не підеш.
08.05.2026 18:42 Ответить
як це, не піду?
піду, попередньо попередив мєнтів.
а, потім прийду та скажу, що це я.
що, не так?
чи, ти віриш мєнту, що вбивають саме з нелегальної зброї?
08.05.2026 18:46 Ответить
Дома мене чекають три ствола. І усі в 12к. ))) Нє, задовго до повномасштабки подумував щодо нарізняка, але так і не вирішив по форм-фактору, що ж реально хочу. Та й зараз не знаю.
Тим більше зараз.
Ця зброя вже от де сидить.
08.05.2026 18:54 Ответить
Це тільки в ЗСУ
08.05.2026 17:53 Ответить
 
 