В легальном обороте находится более 1,1 млн единиц огнестрельного оружия, - Нацполиция
В настоящее время на территории Украины в легальном обороте находится 1 млн 166 тыс. единиц огнестрельного оружия.
Об этом в эфире телеканала сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Детали
В легальном обороте по состоянию на 1 апреля находится 1 млн 166 тыс. единиц огнестрельного оружия. Дополнительно еще 20 тысяч 231 единицу огнестрельного оружия граждане задекларировали с ноября 2024 года на время действия военного положения", - сказал он.
В то же время он добавил, что для совершения заказных убийств и разбойных нападений в большинстве случаев используется нелегальное оружие. Зато стрельба во время бытовых конфликтов происходит из зарегистрированного оружия.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине готовят новые правила обращения с оружием.
- Национальная полиция Украины зафиксировала сотни тысяч случаев потери оружия и спецсредств гражданами за последние годы. Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.
- Во время военного положения действуют специальные правила обращения с оружием для гражданских лиц, участвующих в отражении и сдерживании вооруженной агрессии. Они утверждены приказом МВД в 2024 году.
да, фігня якась!
як що б я купував би легальну зброю, то обов'язково вказав би що буду підпрацьовувати кілером, саме з цією зброєю!
це ж, очевидно!
я, от не можу зрозуміти:
нас вже відкрито вважають за недорозвинених, чи насправді ми собі обрали керівників імбецилів?
ідіократія крокує повним маршем!!!
За кулегільзотеку по цивільній нарізній зброї Бегемот звісно ж не чув.
а, ти про що?
Питання ефективності тієї кулегільзотеки спірна - але все одно не підеш.
піду, попередньо попередив мєнтів.
а, потім прийду та скажу, що це я.
що, не так?
чи, ти віриш мєнту, що вбивають саме з нелегальної зброї?
Тим більше зараз.
Ця зброя вже от де сидить.
Це тільки в ЗСУ