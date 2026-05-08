В легальном обороте находится более 1,1 млн единиц огнестрельного оружия, - Нацполиция

В настоящее время на территории Украины в легальном обороте находится 1 млн 166 тыс. единиц огнестрельного оружия.

Об этом в эфире телеканала сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В легальном обороте по состоянию на 1 апреля находится 1 млн 166 тыс. единиц огнестрельного оружия. Дополнительно еще 20 тысяч 231 единицу огнестрельного оружия граждане задекларировали с ноября 2024 года на время действия военного положения", - сказал он.

В то же время он добавил, что для совершения заказных убийств и разбойных нападений в большинстве случаев используется нелегальное оружие. Зато стрельба во время бытовых конфликтов происходит из зарегистрированного оружия.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине готовят новые правила обращения с оружием.

Национальная полиция Украины зафиксировала сотни тысяч случаев потери оружия и спецсредств гражданами за последние годы. Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

Во время военного положения действуют специальные правила обращения с оружием для гражданских лиц, участвующих в отражении и сдерживании вооруженной агрессии. Они утверждены приказом МВД в 2024 году.

