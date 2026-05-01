В МВД провели консультации по законодательному урегулированию гражданского огнестрельного оружия

Легализация огнестрельного оружия в Украине: МВД провело консультации

В Министерстве внутренних дел провели экспертные консультации по вопросам законодательного регулирования гражданского огнестрельного оружия.

Об этом сообщил министр Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В мероприятии приняли участие народные депутаты, руководители МВД, Национальной полиции, СБУ, ГБР, представители Офиса Президента Украины, общественных организаций, военного, ветеранского, адвокатского и медийного сообществ.

"Огнестрельное оружие в Украине легализовано. Определены виды, и сейчас его могут приобрести те, кто соответствует установленным критериям.

В то же время правила его оборота требуют модернизации и четкого урегулирования исключительно на уровне закона. И это комплексный вопрос, который мы должны решить по поручению Президента Украины", — отметил Клименко.

По словам министра, речь идет о ключевых вещах: праве на самозащиту, классификации разрешенных видов оружия, четких основаниях для применения гражданскими лицами, а также механизмах изъятия в случаях угрожающего поведения или домашнего насилия.

Подготовка

"Теоретическое и практическое обучение, экзамены. Это также означает развитие соответствующей инфраструктуры. Обязательно с привлечением бизнеса.

Оружие — это не только право. В первую очередь это — ответственность. И она должна быть подкреплена жесткими проверками. Фильтрами, через которые не смогут пройти люди с психическими нарушениями, зависимостями, криминальным прошлым (даже если дело не дошло до суда).

Это — предохранители, которые должны сработать на каждом этапе", — отметил Клименко.

Он назвал путь к законодательному урегулированию вопроса оборота гражданского оружия непростым и дискуссионным.

"Но позиция участников собрания единая: Закон об обороте гражданского огнестрельного оружия в Украине необходим. Как гражданам, так и правоохранителям. К тому же, это одно из евроинтеграционных обязательств страны.

Благодарен участникам мероприятия за профессиональную дискуссию. Продолжаем диалог, чтобы все вместе смогли прийти к сбалансированному решению", — подытожил Клименко.

Закон о гражданском оружии

Ранее сообщалось, что глава МВД Игорь Клименко поддержал закон о гражданском оружии.

01.05.2026 11:03 Ответить
тобто?
боярє дають добро на зброю, але тільки посмій її дістати з сейфу, котрий знаходиться в мєнтовському хабі, сядеш пожиттєво!!!
ну, і звісно отримати всі дозволи, виключно через підписи спеціально відповідних людей:
нардепи, керівники МВС, Національної поліції, СБУ, ДБР, представники Офісу Президента України, громадських організацій, військової, ветеранської, адвокатської, медійної спільнот.
01.05.2026 11:05 Ответить
В сухому залишку. Право на нарізний короткоствол мають народні депутати,судді, та силові чиновники ( табельну)...А ще Єрмаки,Бакановим та Чернишови - наградна зброя за великі заслуги перед Україною...Бандити,само собою, та "охоронні" структури олігархів...
01.05.2026 11:09 Ответить
Ну у будь якому випадку краще займатись попередженням злочинів зі зброєю, ніж бути статистом і лише оголошувати статистику таких злочинів. Зброї дуже багато було, а зара ще більше буде... якщо її не легалізувати краще не стане. Правила поводження зі зброєю написані кровью, і дотримання цих правил має бути не менше ніж керування авто з відповідною відповідальністю. Але тримати зброю у сейфі, який фіг відкриєш у разі потреби - це все єрунда, головне, якщо є діти малолітні, вони не повинні мати доступ, не так до пристрою, як до патронів, короче складне завдання, яке потрібно робити вже сьогодні. Ну і в школах потрібен курс для підлітків щодо правил та навиків поводження зі зброєю... і все буде Україна.
01.05.2026 11:22 Ответить
"...глава МВС Ігор Клименко підтримав закон про цивільну зброю..." - вже був один такий міністр, Монастирським звався. Не просто "підтримував", а лобіював закон про носіння короткостволів. А Клименко мабуть якусь "таблетку хоробрості" прийняв, бо зразу після стрілянини в Києві був категорично проти носіння короткостволів. Хоча може там такий закон, що і легального короткоствола не захочеш.
01.05.2026 11:50 Ответить
Подивимось що, як і коли буде реально зроблено для відновлення права на короткоствольну вогнепальну зброю для самооборони вільних громадян України.
01.05.2026 12:17 Ответить
Ну допустим, легализуют. Это же срыв бусификации!
01.05.2026 12:19 Ответить
 
 