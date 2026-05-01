В МВД провели консультации по законодательному урегулированию гражданского огнестрельного оружия

В Министерстве внутренних дел провели экспертные консультации по вопросам законодательного регулирования гражданского огнестрельного оружия.

Об этом сообщил министр Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В мероприятии приняли участие народные депутаты, руководители МВД, Национальной полиции, СБУ, ГБР, представители Офиса Президента Украины, общественных организаций, военного, ветеранского, адвокатского и медийного сообществ.

"Огнестрельное оружие в Украине легализовано. Определены виды, и сейчас его могут приобрести те, кто соответствует установленным критериям.



В то же время правила его оборота требуют модернизации и четкого урегулирования исключительно на уровне закона. И это комплексный вопрос, который мы должны решить по поручению Президента Украины", — отметил Клименко.

По словам министра, речь идет о ключевых вещах: праве на самозащиту, классификации разрешенных видов оружия, четких основаниях для применения гражданскими лицами, а также механизмах изъятия в случаях угрожающего поведения или домашнего насилия.

Подготовка

"Теоретическое и практическое обучение, экзамены. Это также означает развитие соответствующей инфраструктуры. Обязательно с привлечением бизнеса.



Оружие — это не только право. В первую очередь это — ответственность. И она должна быть подкреплена жесткими проверками. Фильтрами, через которые не смогут пройти люди с психическими нарушениями, зависимостями, криминальным прошлым (даже если дело не дошло до суда).



Это — предохранители, которые должны сработать на каждом этапе", — отметил Клименко.

Он назвал путь к законодательному урегулированию вопроса оборота гражданского оружия непростым и дискуссионным.

"Но позиция участников собрания единая: Закон об обороте гражданского огнестрельного оружия в Украине необходим. Как гражданам, так и правоохранителям. К тому же, это одно из евроинтеграционных обязательств страны.



Благодарен участникам мероприятия за профессиональную дискуссию. Продолжаем диалог, чтобы все вместе смогли прийти к сбалансированному решению", — подытожил Клименко.

Закон о гражданском оружии

Ранее сообщалось, что глава МВД Игорь Клименко поддержал закон о гражданском оружии.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

