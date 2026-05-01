У МВС провели консультації щодо законодавчого врегулювання цивільної вогнепальної зброї

У Міністерстві внутрішніх справ провели експертні консультації щодо законодавчого врегулювання цивільної вогнепальної зброї.

Про це повідомив міністр Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Участь взяли нардепи, керівники МВС, Національної поліції, СБУ, ДБР, представники Офісу Президента України, громадських організацій, військової, ветеранської, адвокатської, медійної спільнот.

"Вогнепальна зброя в Україні легалізована. Визначені види і зараз можуть придбати ті, хто відповідає встановленим критеріям.



Водночас правила її обігу потребують осучаснення та чіткого врегулювання виключно на рівні Закону. І це комплексне питання, яке ми маємо вирішити за завданням Президента України", - зазначив Клименко.

За словами міністра, йдеться про ключові речі: право на самозахист, класифікація дозволених видів зброї, чіткі підстави для застосування цивільними, а також механізми вилучення у випадках загрозливої поведінки чи домашнього насильства.

"Теоретичне та практичне навчання, іспити. Це також означає розбудову відповідної інфраструктури. Обовʼязково із залученням бізнесу.



Зброя - це не лише право. Першочергова це - відповідальність. І вона має бути підкріплена жорсткими перевірками. Фільтрами, через які не зможуть пройти люди з психічними порушеннями, залежностями, кримінальною історією (навіть якщо справа не дійшла до суду).



Це - запобіжники, які повинні спрацювати на кожному етапі", - зазначив Клименко.

Він назвав шлях до законодавчого врегулювання питання обігу цивільної зброї непростий та дискусійний.

"Але позиція учасників зібрання єдина: Закон про обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні необхідний. Як громадянам, так і правоохоронцям. До того ж, це одне із євроінтеграційних зобов’язань країни.



Вдячний учасникам заходу за професійну дискусію. Продовжуємо діалог, щоб усі разом змогли вийти на збалансоване рішення", - підсумував Клименко.

Закон про цивільну зброю

Раніше повідомлялося,що глава МВС Ігор Клименко підтримав закон про цивільну зброю.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

