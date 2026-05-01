У МВС провели консультації щодо законодавчого врегулювання цивільної вогнепальної зброї

У Міністерстві внутрішніх справ провели експертні консультації щодо законодавчого врегулювання цивільної вогнепальної зброї.

Про це повідомив міністр Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Участь взяли нардепи, керівники МВС, Національної поліції, СБУ, ДБР, представники Офісу Президента України, громадських організацій, військової, ветеранської, адвокатської, медійної спільнот.

"Вогнепальна зброя в Україні легалізована. Визначені види і зараз можуть придбати ті, хто відповідає встановленим критеріям.

Водночас правила її обігу потребують осучаснення та чіткого врегулювання виключно на рівні Закону. І це комплексне питання, яке ми маємо вирішити за завданням Президента України", - зазначив Клименко.

За словами міністра, йдеться про ключові речі: право на самозахист, класифікація дозволених видів зброї, чіткі підстави для застосування цивільними, а також механізми вилучення у випадках загрозливої поведінки чи домашнього насильства.

"Теоретичне та практичне навчання, іспити. Це також означає розбудову відповідної інфраструктури. Обовʼязково із залученням бізнесу.

Зброя - це не лише право. Першочергова це - відповідальність. І вона має бути підкріплена жорсткими перевірками. Фільтрами, через які не зможуть пройти люди з психічними порушеннями, залежностями, кримінальною історією (навіть якщо справа не дійшла до суду).

Це - запобіжники, які повинні спрацювати на кожному етапі", - зазначив Клименко.

Він назвав шлях до законодавчого врегулювання питання обігу цивільної зброї непростий та дискусійний.

"Але позиція учасників зібрання єдина: Закон про обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні необхідний. Як громадянам, так і правоохоронцям. До того ж, це одне із євроінтеграційних зобов’язань країни.

Вдячний учасникам заходу за професійну дискусію. Продовжуємо діалог, щоб усі разом змогли вийти на збалансоване рішення", - підсумував Клименко.

Раніше повідомлялося,що глава МВС Ігор Клименко підтримав закон про цивільну зброю.

01.05.2026 11:03 Відповісти
тобто?
боярє дають добро на зброю, але тільки посмій її дістати з сейфу, котрий знаходиться в мєнтовському хабі, сядеш пожиттєво!!!
ну, і звісно отримати всі дозволи, виключно через підписи спеціально відповідних людей:
нардепи, керівники МВС, Національної поліції, СБУ, ДБР, представники Офісу Президента України, громадських організацій, військової, ветеранської, адвокатської, медійної спільнот.
01.05.2026 11:05 Відповісти
В сухому залишку. Право на нарізний короткоствол мають народні депутати,судді, та силові чиновники ( табельну)...А ще Єрмаки,Бакановим та Чернишови - наградна зброя за великі заслуги перед Україною...Бандити,само собою, та "охоронні" структури олігархів...
01.05.2026 11:09 Відповісти
Ну у будь якому випадку краще займатись попередженням злочинів зі зброєю, ніж бути статистом і лише оголошувати статистику таких злочинів. Зброї дуже багато було, а зара ще більше буде... якщо її не легалізувати краще не стане. Правила поводження зі зброєю написані кровью, і дотримання цих правил має бути не менше ніж керування авто з відповідною відповідальністю. Але тримати зброю у сейфі, який фіг відкриєш у разі потреби - це все єрунда, головне, якщо є діти малолітні, вони не повинні мати доступ, не так до пристрою, як до патронів, короче складне завдання, яке потрібно робити вже сьогодні. Ну і в школах потрібен курс для підлітків щодо правил та навиків поводження зі зброєю... і все буде Україна.
01.05.2026 11:22 Відповісти
"...глава МВС Ігор Клименко підтримав закон про цивільну зброю..." - вже був один такий міністр, Монастирським звався. Не просто "підтримував", а лобіював закон про носіння короткостволів. А Клименко мабуть якусь "таблетку хоробрості" прийняв, бо зразу після стрілянини в Києві був категорично проти носіння короткостволів. Хоча може там такий закон, що і легального короткоствола не захочеш.
01.05.2026 11:50 Відповісти
Подивимось що, як і коли буде реально зроблено для відновлення права на короткоствольну вогнепальну зброю для самооборони вільних громадян України.
01.05.2026 12:17 Відповісти
Ну допустим, легализуют. Это же срыв бусификации!
01.05.2026 12:19 Відповісти
 
 