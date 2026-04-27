Консультации по закону об оружии состоятся на этой или следующей неделе, - Клименко

Консультации по закону о гражданском оружии состоятся на этой или следующей неделе.

Об этом во время общения с журналистами сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Общегосударственное обсуждение

"Эти консультации состоятся на этой или на следующей неделе", - рассказал глава МВД.

Он отметил, что к консультациям намерены привлечь представителей СМИ, экспертов, пишущих на тему оружия, народных депутатов и военных.

"Мы бы хотели, чтобы это было общегосударственное обсуждение. Хотим сначала понять, на каком этапе мы находимся. И этот закон не может подменять подзаконные акты", - подчеркнул министр.

Клименко отметил, что вопрос безопасности украинцев во время и после войны - очень серьезный.

"Поэтому я думаю, что мы сможем найти общий знаменатель", - добавил глава МВД.

Закон о гражданском оружии

Ранее сообщалось, что глава МВД Игорь Клименко поддержал закон о гражданском оружии.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

