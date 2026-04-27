Консультации по закону об оружии состоятся на этой или следующей неделе, - Клименко
Об этом во время общения с журналистами сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".
Общегосударственное обсуждение
"Эти консультации состоятся на этой или на следующей неделе", - рассказал глава МВД.
Он отметил, что к консультациям намерены привлечь представителей СМИ, экспертов, пишущих на тему оружия, народных депутатов и военных.
"Мы бы хотели, чтобы это было общегосударственное обсуждение. Хотим сначала понять, на каком этапе мы находимся. И этот закон не может подменять подзаконные акты", - подчеркнул министр.
Клименко отметил, что вопрос безопасности украинцев во время и после войны - очень серьезный.
"Поэтому я думаю, что мы сможем найти общий знаменатель", - добавил глава МВД.
Закон о гражданском оружии
Ранее сообщалось, что глава МВД Игорь Клименко поддержал закон о гражданском оружии.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
До речі, що він хотів сказати оцим: "І цей закон не може підміняти підзаконні акти"???
Але Клименко хоче просто створити імітацію бурхливої діяльності і показати Зелі що він працює
В усіх нормальних країнах є Закон про зброю, в Україні якийсь наказ якогось мусорського міністра часів Кравчука.
Питання ж просте. Підготувати та прийняти Закон. В Законі дописати право на володіння та носіння бойової короткоствольної зброї.
Зробити певні обмеження. Наприклад, право на володіння короткостволами - тим, хто має більш ніж 3 роки володіння довгостволом.
Плюс - для УБД.
питання лишев тому що воно має бути довше за 80 см, а люди хочуть пістолети та закони яки дозволять його задіяти за необхідності.
а цього вже влада боїться...
А Кадекс по посиланню класний.