Консультації щодо закону про зброю відбудуться цього або наступного тижня, - Клименко
Консультації щодо закону про цивільну зброю відбудуться цього чи наступного тижня.
Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Загальнодержавне обговорення
"Ці консультації будуть на цьому чи на наступному тижні",- розповів очільник МВС.
Він зазначив, що до консультацій мають намір залучити представників медіа, експертів, які пишуть на тему зброї, нардепів та військових.
"Ми б хотіли, щоб це було обговорення загальнодержавне. Хочемо спочатку зрозуміти, на якому етапі ми перебуваємо. І цей закон не може підміняти підзаконні акти",- наголосив міністр.
Клименко зауважив, що питання безпеки українців під час та після війни - дуже серйозне.
"Тому я думаю, що ми зможемо знайти спільний знаменник",- додав глава МВС.
Закон про цивільну зброю
Раніше повідомлялося,що глава МВС Ігор Клименко підтримав закон про цивільну зброю.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
До речі, що він хотів сказати оцим: "І цей закон не може підміняти підзаконні акти"???
Але Клименко хоче просто створити імітацію бурхливої діяльності і показати Зелі що він працює
В усіх нормальних країнах є Закон про зброю, в Україні якийсь наказ якогось мусорського міністра часів Кравчука.
Питання ж просте. Підготувати та прийняти Закон. В Законі дописати право на володіння та носіння бойової короткоствольної зброї.
Зробити певні обмеження. Наприклад, право на володіння короткостволами - тим, хто має більш ніж 3 роки володіння довгостволом.
Плюс - для УБД.
питання лишев тому що воно має бути довше за 80 см, а люди хочуть пістолети та закони яки дозволять його задіяти за необхідності.
а цього вже влада боїться...
А Кадекс по посиланню класний.