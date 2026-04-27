Консультації щодо закону про зброю відбудуться цього або наступного тижня, - Клименко

Стало відомо, коли відбудуться консультації щодо закону про зброю

Консультації щодо закону про цивільну зброю відбудуться цього чи наступного тижня.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Загальнодержавне обговорення 

‎"Ці консультації будуть на цьому чи на наступному тижні",- розповів очільник МВС.

Він зазначив, що до консультацій мають намір залучити представників медіа, експертів, які пишуть на тему зброї, нардепів та військових.

"Ми б хотіли, щоб це було обговорення загальнодержавне. Хочемо спочатку зрозуміти, на якому етапі ми перебуваємо. І цей закон не може підміняти підзаконні акти",- наголосив міністр.

Клименко зауважив, що питання безпеки українців під час та після війни - дуже серйозне.

‎"Тому я думаю, що ми зможемо знайти спільний знаменник",- додав глава МВС.

Закон про цивільну зброю

Раніше повідомлялося,що глава МВС Ігор Клименко підтримав закон про цивільну зброю.

Читайте також: Зеленський про легалізацію зброї: Усі зміни треба робити виключно на законодавчому рівні

Топ коментарі
так і зараз можна купити зброю, пройшовші медкомісію -

Але Клименко хоче просто створити імітацію бурхливої діяльності і показати Зелі що він працює
27.04.2026 18:32 Відповісти
Тупий ідіот вважає, що в зброярських магазинах, які є в кожному райцентрі, продаються лише вудочки.
27.04.2026 18:36 Відповісти
Знов потеревенять і розійдуться.

До речі, що він хотів сказати оцим: "І цей закон не може підміняти підзаконні акти"???
27.04.2026 18:29 Відповісти
Ви ще ***** стволи видайте народу, у нас же інших проблем нема.
27.04.2026 18:29 Відповісти
Ну якщо люди самі не хочуть йти на фронт на забій, то треба їм роздати зброю, щоб вони в тилу один одного повбивали )
27.04.2026 18:32 Відповісти
зауважив, що питання безпеки українців під час та після війни - дуже серйозне. звісно серйозне, скільки з собою привезуть з фронту трофейної зброї, й ясно що цивільні не зможуть цьому протистояти навіть якщо дозволять короткостволи.
27.04.2026 18:34 Відповісти
Переливають із пустого в порожнє...
27.04.2026 18:36 Відповісти
Нема ніяких підзаконних актів. Є лише древній наказ МВС №622. І це єдиний документ, яким досі регламентується увесь обіг цивільної мисливської вогнепальної зброї.
В усіх нормальних країнах є Закон про зброю, в Україні якийсь наказ якогось мусорського міністра часів Кравчука.

Питання ж просте. Підготувати та прийняти Закон. В Законі дописати право на володіння та носіння бойової короткоствольної зброї.
Зробити певні обмеження. Наприклад, право на володіння короткостволами - тим, хто має більш ніж 3 роки володіння довгостволом.
Плюс - для УБД.

27.04.2026 18:41 Відповісти
зараз наче калаш або будь що мощніше можна придбати з 25 років, після 5 років володіння дробовиком...
https://ibis.net.ua/zbroia/details/karabin-cadex-cdx-50-tremor-r-32-kal-50-bmg-1-14unf-mx1/

питання лишев тому що воно має бути довше за 80 см, а люди хочуть пістолети та закони яки дозволять його задіяти за необхідності.
а цього вже влада боїться...
27.04.2026 18:52 Відповісти
Нема такого на нарізну - 5 років володіння гладкою. То на кацапії. У нас - просто з 25 років.
А Кадекс по посиланню класний.
27.04.2026 18:58 Відповісти
Рідкісний коментар по ділу.А то тут пишуть здебільшого всяку муйню люди які зброю ніколи не купували,не володіли,не використовували.Одні її бояться як чорт ладана і категорично проти,інші чомусь вважають що як у кожного буде пістоль,то настане порядок,а злочинці будуть сидіть під плінтусом.Пабачимо що вони там на вирішують.Закон про зброю давно перезрів як банани в атб.
27.04.2026 19:17 Відповісти
Кого ты лечишь, какие нах консультации, власть ворья и жулья может дать оружие только для того чтобы люди защищали то что жульё у тех же самых людей натырило, а дать людям оружие чтобы те люди потом то жульё покрошили ,это НОНСЕНС и этого НЕ БУДЕТ.
27.04.2026 18:48 Відповісти
Срані брехуни
27.04.2026 19:51 Відповісти
Це як у будупештському меморандумі - там теж передбачені консультації у випадку чогось.)
27.04.2026 19:58 Відповісти
В преамбуле закону нужно написать - пока полиция бегает за аптечками,каждый украинец имеет право себя защищать мощным оружием приобретенным легальными и доступными методами
27.04.2026 20:12 Відповісти
Щоб поліцаї-сцикуни погодилися на короткоствольну зброю то цього не буде бо як жеж красти цим мамусіним вишенькам
27.04.2026 23:44 Відповісти
Коли у відставку? Реформатори хЄрові
28.04.2026 00:48 Відповісти
Навіщо ви перекручуєте слова міністра? Він сказав: "...цей закон не можуть підміняти підзаконні акти...". За спотворення реальності Вам напевно платить гоплофобське лоббі?
28.04.2026 02:28 Відповісти
Зараз голова мвс розповідатиме будь що, що від нього прагнуть почути, аби втриматись на посаді. Заступник голови парламентського комітету з правоохоронної діяльності вже висловися з приводу заяви міністра і назвав її політичною, а саме за допомогою цього парламентського комітету блокується ухвалення закону про зброю протягом десятиліть. Питання законодавчого закріплення природнього права громадян на захист, у тому числі і збройний, стануть в черговий раз "забалакувати". Що ви вже власне і робите. Зараз вони поговорять про право громадян на збройний захист та про закон про зброю, проведуть круглі столи, консультації та обговорення, замовлять експертні висновки, потягнуть час, зіб'ють градус соціальної напруги, дійдуть висновку що КНЗ в рухах у цивільних громадян - то "занадто небезпечно", у якості альтернативи запропонують усім дозволити "спецзасоби", попри те що мєнти маючи КНЗ розбігалися, а цивільні мають протистояти озброєним вогнепалом, у тому числі і т.з. "нагородним", злочинцям з "спецзасобами". Врешті договоряться до того що для цілей самозахисту цілком достатньо і газового балончика. А у підсумку парламент в черговий раз провалить голосування за законопроєкт про зброю. За якийсь час більшість забуде про це все до чергового інциденту. Це ж вже було і неодноразово. За цим цирком я спостерігаю вже протягом 35 років. Пересічним громадянам ніколи не дозволять володіти КНЗ, бо представники привілейованих каст "обраних" розглядають КНЗ у якості статусної речі, яка символізує приналежність власника/користувача до привілейованої касти "обраних". Мєнти за хабарі роздали біля 400 тис. одиниць тієї т.з. "нагородної" КНЗ, тобто нею володіють/користуються біля 1% громадян, і напевно це саме той 1% громадян які володіють 98% банківських вкладів. Про право на збройний захист мова звісно також не йтиме, бо за відсутності зброї самозахисту у ньому наче немає і необхідності, принаймні з точки зору представників привілейованих каст.
28.04.2026 02:55 Відповісти
 
 