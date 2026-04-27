Консультації щодо закону про зброю відбудуться цього або наступного тижня, - Клименко

Консультації щодо закону про цивільну зброю відбудуться цього чи наступного тижня.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загальнодержавне обговорення

‎"Ці консультації будуть на цьому чи на наступному тижні",- розповів очільник МВС.

Він зазначив, що до консультацій мають намір залучити представників медіа, експертів, які пишуть на тему зброї, нардепів та військових.

"Ми б хотіли, щоб це було обговорення загальнодержавне. Хочемо спочатку зрозуміти, на якому етапі ми перебуваємо. І цей закон не може підміняти підзаконні акти",- наголосив міністр.

Клименко зауважив, що питання безпеки українців під час та після війни - дуже серйозне.

‎"Тому я думаю, що ми зможемо знайти спільний знаменник",- додав глава МВС.

Закон про цивільну зброю

Раніше повідомлялося,що глава МВС Ігор Клименко підтримав закон про цивільну зброю.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

