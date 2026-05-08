У легальному обігу перебуває понад 1,1 млн одиниць вогнепальної зброї, - Нацполіція

Закон про цивільну зброю оновлять

У легальному обігу на території України наразі перебуває 1 млн 166 тис. одиниць вогнепальної зброї.

Про це у телеефірі повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Деталі

У легальному обігу станом на 1 квітня перебуває 1 млн 166 тис. одиниць вогнепальної зброї. Додатково іще 20 тисяч 231 одиницю вогнепальної зброї громадяни задекларували з листопада 2024 року на час дії воєнного стану", - сказав він.

Також читайте: У МВС провели консультації щодо законодавчого врегулювання цивільної вогнепальної зброї

Водночас він додав, що для скоєння замовних убивств і розбійних нападів у більшості випадків використовується нелегальна зброя. Натомість стрілянина під час побутових конфліктів відбувається із зареєстрованої зброї.

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні готують нові правила обігу зброї.
  • Національна поліція України зафіксувала сотні тисяч випадків втрати зброї та спецзасобів громадянами за останні роки. Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.
  • Під час воєнного стану діють спеціальні правила обігу зброї для цивільних, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії. Вони затверджені наказом МВС у 2024 році.

Також читайте: Консультації щодо закону про зброю відбудуться цього або наступного тижня, - Клименко

Водночас він додав, що для скоєння замовних убивств і розбійних нападів у більшості випадків використовується нелегальна зброя.

да, фігня якась!
як що б я купував би легальну зброю, то обов'язково вказав би що буду підпрацьовувати кілером, саме з цією зброєю!
це ж, очевидно!

я, от не можу зрозуміти:
нас вже відкрито вважають за недорозвинених, чи насправді ми собі обрали керівників імбецилів?
ідіократія крокує повним маршем!!!
показати весь коментар
08.05.2026 17:48 Відповісти
Бегемот тому й бегемот, шо IQ як у бегемота.
За кулегільзотеку по цивільній нарізній зброї Бегемот звісно ж не чув.
показати весь коментар
08.05.2026 18:27 Відповісти
я про скоєння замовних убивств і розбійних нападів!
а, ти про що?
показати весь коментар
08.05.2026 18:32 Відповісти
за те, що не підеш ти валити кривдника зі своїм легальним снайперським комплексом в .308, якщо його ще на стадії оформлення менти відстріляли та внесли в свою базу.
Питання ефективності тієї кулегільзотеки спірна - але все одно не підеш.
показати весь коментар
08.05.2026 18:42 Відповісти
як це, не піду?
піду, попередньо попередив мєнтів.
а, потім прийду та скажу, що це я.
що, не так?
чи, ти віриш мєнту, що вбивають саме з нелегальної зброї?
показати весь коментар
08.05.2026 18:46 Відповісти
Дома мене чекають три ствола. І усі в 12к. ))) Нє, задовго до повномасштабки подумував щодо нарізняка, але так і не вирішив по форм-фактору, що ж реально хочу. Та й зараз не знаю.
Тим більше зараз.
Ця зброя вже от де сидить.
показати весь коментар
08.05.2026 18:54 Відповісти
Це тільки в ЗСУ
показати весь коментар
08.05.2026 17:53 Відповісти
 
 