У легальному обігу перебуває понад 1,1 млн одиниць вогнепальної зброї, - Нацполіція

У легальному обігу на території України наразі перебуває 1 млн 166 тис. одиниць вогнепальної зброї.

Про це у телеефірі повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Деталі

У легальному обігу станом на 1 квітня перебуває 1 млн 166 тис. одиниць вогнепальної зброї. Додатково іще 20 тисяч 231 одиницю вогнепальної зброї громадяни задекларували з листопада 2024 року на час дії воєнного стану", - сказав він.

Водночас він додав, що для скоєння замовних убивств і розбійних нападів у більшості випадків використовується нелегальна зброя. Натомість стрілянина під час побутових конфліктів відбувається із зареєстрованої зброї.

Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні готують нові правила обігу зброї.

Національна поліція України зафіксувала сотні тисяч випадків втрати зброї та спецзасобів громадянами за останні роки. Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.

Під час воєнного стану діють спеціальні правила обігу зброї для цивільних, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії. Вони затверджені наказом МВС у 2024 році.

