У легальному обігу перебуває понад 1,1 млн одиниць вогнепальної зброї, - Нацполіція
У легальному обігу на території України наразі перебуває 1 млн 166 тис. одиниць вогнепальної зброї.
Про це у телеефірі повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Деталі
У легальному обігу станом на 1 квітня перебуває 1 млн 166 тис. одиниць вогнепальної зброї. Додатково іще 20 тисяч 231 одиницю вогнепальної зброї громадяни задекларували з листопада 2024 року на час дії воєнного стану", - сказав він.
Водночас він додав, що для скоєння замовних убивств і розбійних нападів у більшості випадків використовується нелегальна зброя. Натомість стрілянина під час побутових конфліктів відбувається із зареєстрованої зброї.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні готують нові правила обігу зброї.
- Національна поліція України зафіксувала сотні тисяч випадків втрати зброї та спецзасобів громадянами за останні роки. Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.
- Під час воєнного стану діють спеціальні правила обігу зброї для цивільних, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії. Вони затверджені наказом МВС у 2024 році.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
да, фігня якась!
як що б я купував би легальну зброю, то обов'язково вказав би що буду підпрацьовувати кілером, саме з цією зброєю!
це ж, очевидно!
я, от не можу зрозуміти:
нас вже відкрито вважають за недорозвинених, чи насправді ми собі обрали керівників імбецилів?
ідіократія крокує повним маршем!!!
За кулегільзотеку по цивільній нарізній зброї Бегемот звісно ж не чув.
а, ти про що?
Питання ефективності тієї кулегільзотеки спірна - але все одно не підеш.
піду, попередньо попередив мєнтів.
а, потім прийду та скажу, що це я.
що, не так?
чи, ти віриш мєнту, що вбивають саме з нелегальної зброї?
Тим більше зараз.
Ця зброя вже от де сидить.
Це тільки в ЗСУ