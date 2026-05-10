147 боевых столкновений на фронте: самые горячие направления - Покровское, Константиновское и Гуляйпольское, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 9 мая 2026 года, на фронте было зафиксировано 147 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник применил 7704 дрона-камикадзе и осуществил 2021 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть артиллерийских систем врага.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 840 человек. Также уничтожено три боевые бронированные машины, 75 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 11 наземных робототехнических комплексов, 1489 беспилотных летательных аппаратов, 227 единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор осуществил 30 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО. Зафиксировано две штурмовые операции врага.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районах Прилипки, Избицкого, Старицы, Терновой, Петро-Ивановки, Синельникового и Нововасильевки.

На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Купянска.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Лиман, Заречное, Ямполь и Озерное.

На Славянском направлении враг дважды проводил штурмовые действия, в районе Резниковки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг один раз пытался улучшить свое положение в сторону Тихоновки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещиевка, Русин Яр и в сторону Константиновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Никаноровка, Дорожное, Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоподогороднее, Котлино, Гришино и Сергеевка", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник атаковал пять раз, в сторону Александрограда, Сичневого, Вороного и Сосновки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 27 атак в районах Нового Запорожья, Рыбного, Цветкового, Зализнычного, Святопетровки, Чаривного, Злагоды, Еленокстантиновки и в сторону населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское, Верхняя Терса, Воздвижковка и Староукраинка.

На Ореховском направлении вражеских штурмовых действий не зафиксировано.

На Приднепровском направлении противник не проводил атакующих действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.