РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4493 посетителя онлайн
Новости Бои на востоке Украины
520 1

147 боевых столкновений на фронте: самые горячие направления - Покровское, Константиновское и Гуляйпольское, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на фронте на 10 мая

Всего за прошедшие сутки, 9 мая 2026 года, на фронте было зафиксировано 147 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы

Вчера противник применил 7704 дрона-камикадзе и осуществил 2021 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть артиллерийских систем врага.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 840 человек. Также уничтожено три боевые бронированные машины, 75 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 11 наземных робототехнических комплексов, 1489 беспилотных летательных аппаратов, 227 единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Independent: Корпус Билецкого держит оборону в районах на Востоке, которых больше всего хочет Путин

Обстановка на Севере 

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор осуществил 30 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО. Зафиксировано две штурмовые операции врага.

генштаб карты

Обстановка в Харьковской области 

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районах Прилипки, Избицкого, Старицы, Терновой, Петро-Ивановки, Синельникового и Нововасильевки.

генштаб карты

На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Купянска.

генштаб карты

Читайте также: РФ намерена захватить не только Донбасс, но и всю Украину, - Сырский

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Лиман, Заречное, Ямполь и Озерное.

генштаб карты

На Славянском направлении враг дважды проводил штурмовые действия, в районе Резниковки и в сторону Рай-Александровки.

генштаб карты

На Краматорском направлении враг один раз пытался улучшить свое положение в сторону Тихоновки.

генштаб карты

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещиевка, Русин Яр и в сторону Константиновки.

генштаб карты

"На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Никаноровка, Дорожное, Новоалександровка, Родинское, Васильевка, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоподогороднее, Котлино, Гришино и Сергеевка", - говорится в сообщении.

генштаб карты

Читайте также: Войска РФ усилили наступление по всему фронту, - Сырский

Обстановка на юге

На Александровском направлении противник атаковал пять раз, в сторону Александрограда, Сичневого, Вороного и Сосновки.

генштаб карты

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 27 атак в районах Нового Запорожья, Рыбного, Цветкового, Зализнычного, Святопетровки, Чаривного, Злагоды, Еленокстантиновки и в сторону населенных пунктов Горькое, Гуляйпольское, Верхняя Терса, Воздвижковка и Староукраинка.

генштаб карты

На Ореховском направлении вражеских штурмовых действий не зафиксировано.

генштаб карты

На Приднепровском направлении противник не проводил атакующих действий.

генштаб карты

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

Автор: 

армия РФ (22751) Генштаб ВС (8012) боевые действия (6022) война в Украине (8214)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ "На Запорізькому напрямку наприкінці квітня - на початку травня підрозділи ЗСУ здійснити низку успішних контратак в районах Степногірська та Приморського.
За повідомленнями противника, українським силам вдалося поліпшити тактичне становище і вибити російські війська з важливих позицій, включаючи територію дачного кооперативу.
Противник перейшов до оборонної тактики, зосередившись на утриманні займаних рубежів.

На Слов'янському напрямку супротивник опублікував відео з демонстрацією прапорів у північній частині Кривої Луки.
Кадри належать до подій минулих днів.
Бої продовжуються."
показать весь комментарий
10.05.2026 10:01 Ответить
 
 