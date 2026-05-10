147 бойових зіткнень на фронті: найгарячіші напрямки Покровський, Костянтинівський і Гуляйпільський, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 9 травня 2026 року, на фронті було зафіксовано 147 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстріли

Вчора противник застосував 7704 дронів-камікадзе та здійснив 2021 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість артилерійських систем ворога.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 840 осіб. Також знешкоджено три бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби ППО, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1489 безпілотних літальних апаратів, 227 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 30 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах Приліпки, Ізбицького, Стариці, Тернової, Петро-Іванівки, Синельникового та Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз у бік Куп’янська.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Лиман, Зарічне, Ямпіль та Озерне.

На Слов’янському напрямку ворог двічі проводив штурмові дії, в районі Різниківки та в бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог один раз намагався покращити своє становище в бік Тихонівки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак, в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Русин Яр та в бік Костянтинівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Новоолександрівка, Родинське, Василівка, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Котлине, Гришине та Сергіївка", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів, в бік Олександрограда, Січневого, Вороного та Соснівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 27 атак у районах Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного, Святопетрівки, Чарівного, Злагоди, Оленокостянтинівки та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Верхня Терса, Воздвижівка та Староукраїнка.

На Оріхівському напрямку ворожі штурмові дії не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.