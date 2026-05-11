На фронте 180 боестолкновений за сутки: Покровское, Гуляйпольское и Лиманское направления остаются самыми горячими, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 10 мая 2026 года, на фронте было зафиксировано 180 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Вчера противник применил 8037 дронов-камикадзе и осуществил 6380 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 25 - из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления и четыре вражеские артиллерийские системы.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 920 человек. Также враг потерял четыре танка, семь боевых бронированных машин, 76 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, девять наземных робототехнических комплексов, 1577 беспилотных летательных аппаратов, 231 единицу автомобильной и две единицы специальной техники.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений, враг осуществил 61 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Терновая, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка, Прилипка, Лиман и Красное Первое.

На Купянском направлении наши защитники остановили три вражеские атаки в районах Куриловки и Ковшаровки.

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Заречное, Дробышево, Лиман, Ставки и Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг трижды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Федоровка Вторая, Миньковка и в направлении Заповедного.

Также отмечается, что на Константиновском направлении противник совершил 12 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Степановки, Ильиновки и Иванополья.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Покровск, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Радостное и Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в районах населенных пунктов Рыбное, Чаривное, Гуляйполе, Новое Запорожье, Святопетровка, Доброполье, Зализнычное, Еленокстантиновка и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг трижды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

