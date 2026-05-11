УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12680 відвідувачів онлайн
Новини Бої на сході України
410 1

На фронті 180 боєзіткнень за добу: Покровський, Гуляйпільський та Лиманський напрямки залишаються найгарячішими, - Генштаб. КАРТА

Обстановка на фронті на 11 травня

Загалом упродовж минулої доби, 10 травня 2026 року, на фронті було зафіксовано 180 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли 

Вчора противник застосував 8037 дронів-камікадзе та здійснив 6380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 25 - із реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління та чотири ворожі артилерійські системи.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 920 осіб. Також ворог втратив чотири танки, сім бойових броньованих машин, 76 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 1577 безпілотних літальних апаратів, 231 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень, ворог здійснив 61 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Генштаб карти

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Тернова, Стариця, Петро-Іванівка, Мирове, Симинівка, Приліпка, Лиман та Красне Перше.

Генштаб карти

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки у районах Курилівки та Ківшарівки.

Генштаб карти

Читайте на "Цензор.НЕТ": Independent: Корпус Білецького тримає оборону в районах на Сході, яких найбільше прагне Путін

Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Зарічне, Дробишеве, Лиман, Ставки та Озерне.

Генштаб карти

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять спроб загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Різниківка.

Генштаб карти

На Краматорському напрямку минулої доби ворог тричі атакував позиції наших оборонців у районах населених пунктів Федорівка Друга, Міньківка та в напрямку Заповідного.

Генштаб карти

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки та Іванопілля.

Генштаб карти

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Білицьке, Покровськ, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в бік населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка", - йдеться у повідомленні.

Генштаб карти

Також читайте: РФ має намір захопити не лише Донбас, а й усю Україну, - Сирський

Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Радісне та Олександроград.

Генштаб карти

На Гуляйпільському напрямку відбулися 18 атак окупантів у районах населених пунктів Рибне, Чарівне, Гуляйполе, Нове Запоріжжя, Святопетрівка, Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та Гуляйпільське.

Генштаб карти

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог тричі намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

Генштаб карти

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

генштаб

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Війська РФ посилили наступ по всьому фронту, - Сирський

Автор: 

Генштаб ЗС (8334) бойові дії (5809) війна в Україні (8299)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@ "Слов'янський напрямок:
Противник закріпився на південній околиці Діброви і продовжує штурм селища. Водночас російські підрозділи просуваються до каналу Сіверський Донець - Донбас.
У зв'язку з тимчасовим припиненням вогню активність на цій ділянці знизилася, проте зафіксовано підвезення нових резервів для відновлення тиску.

У Харківській області, на фланзі Вовчанського напрямку, ЗСУ вибили супротивника з низки позицій у районі Стариці та прилеглого лісового масиву. Про "захоплення" цього населеного пункту противник заявляв і 18 травня 2024 року, і 24 січня цього року, але, як бачимо, реальна ситуація далека від офіційних реляцій."
показати весь коментар
11.05.2026 08:45 Відповісти
 
 