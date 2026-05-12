Российскому военному сообщили о подозрении в изнасиловании женщины на Донетчине
Российскому военнослужащему предъявлено подозрение в жестоком обращении с гражданским населением и сексуальном насилии в Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
По данным следствия, в сентябре 2025 года военнослужащий РФ в составе малой пехотной группы проник в одно из сел Покровского района.
Речь идет о военнослужащем 114-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который, по данным прокуратуры, подписал контракт после пребывания в колонии.
Вместе с другими оккупантами он ворвался в подвал частного дома, где от обстрелов прятались двое гражданских.
Что произошло
Российские военные остались в подвале и использовали его как место временного базирования.
Во время одного из обстрелов местный житель погиб, а женщина осталась наедине с оккупантами.
В прокуратуре сообщили, что в начале октября подозреваемый принудил женщину к половому контакту, угрожая убийством.
По данным следствия, оккупант заявлял, что имеет судимость и может убить ее в случае отказа или сопротивления.
Также он утверждал, что получил приказ убивать гражданских.
Следователи отмечают, что российский военный насиловал женщину почти каждую ночь в течение двух месяцев.
Как женщину удалось спасти
В декабре 2025 года во время контрнаступательных действий украинские военные взяли оккупанта в плен.
По данным прокуратуры, именно это положило конец издевательствам над потерпевшей.
Досудебное расследование ведут следователи полиции Донецкой области.
Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.
Что предшествовало
Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий сообщил, что в настоящее время расследуются 26 уголовных дел о сексуальном насилии, связанном с вооруженным конфликтом.
Среди потерпевших – 17 женщин, трое мужчин и шестеро детей.
По фактам изнасилований возбуждено 10 уголовных дел.
