Российскому военному сообщили о подозрении в изнасиловании женщины на Донетчине

Российскому военнослужащему предъявлено подозрение в жестоком обращении с гражданским населением и сексуальном насилии в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, в сентябре 2025 года военнослужащий РФ в составе малой пехотной группы проник в одно из сел Покровского района.

Речь идет о военнослужащем 114-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который, по данным прокуратуры, подписал контракт после пребывания в колонии.

Вместе с другими оккупантами он ворвался в подвал частного дома, где от обстрелов прятались двое гражданских.

Что произошло

Российские военные остались в подвале и использовали его как место временного базирования.

Во время одного из обстрелов местный житель погиб, а женщина осталась наедине с оккупантами.

В прокуратуре сообщили, что в начале октября подозреваемый принудил женщину к половому контакту, угрожая убийством.

По данным следствия, оккупант заявлял, что имеет судимость и может убить ее в случае отказа или сопротивления.

Также он утверждал, что получил приказ убивать гражданских.

Следователи отмечают, что российский военный насиловал женщину почти каждую ночь в течение двух месяцев.

Как женщину удалось спасти

В декабре 2025 года во время контрнаступательных действий украинские военные взяли оккупанта в плен.

По данным прокуратуры, именно это положило конец издевательствам над потерпевшей.

Досудебное расследование ведут следователи полиции Донецкой области.

Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Что предшествовало

Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий сообщил, что в настоящее время расследуются 26 уголовных дел о сексуальном насилии, связанном с вооруженным конфликтом.

Среди потерпевших – 17 женщин, трое мужчин и шестеро детей.

По фактам изнасилований возбуждено 10 уголовных дел.

