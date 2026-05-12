Російському військовому повідомили про підозру у зґвалтуванні жінки на Донеччині

Російському військовому повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та сексуальному насильстві на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, у вересні 2025 року військовий РФ у складі малої піхотної групи проник до одного із сіл Покровського району.

Йдеться про військовослужбовця 114 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, який, за даними прокуратури, підписав контракт після перебування у колонії.

Разом з іншими окупантами він увірвався до підвалу приватного будинку, де від обстрілів ховалися двоє цивільних.

Що сталося

Російські військові залишилися у підвалі та використовували його як місце тимчасового базування.

Під час одного з обстрілів місцевий житель загинув, а жінка залишилася наодинці з окупантами.

У прокуратурі повідомили, що на початку жовтня підозрюваний змусив жінку до статевого контакту, погрожуючи вбивством.

За даними слідства, окупант заявляв, що має судимість та може вбити її у разі відмови чи опору.

Також він стверджував, що отримав наказ убивати цивільних.

Слідчі зазначають, що російський військовий ґвалтував жінку майже щоночі протягом двох місяців.

Як жінку вдалося врятувати

У грудні 2025 року під час контрнаступальних дій українські військові взяли окупанта у полон.

За даними прокуратури, саме це припинило знущання над потерпілою.

Досудове розслідування ведуть слідчі поліції Донецької області.

Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Що передувало

Керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький повідомив, що наразі розслідуються 26 кримінальних проваджень щодо сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом.

Серед потерпілих – 17 жінок, троє чоловіків та шестеро дітей.

За фактами зґвалтувань відкрито 10 кримінальних проваджень.

