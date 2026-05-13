Оккупанты наиболее активно атаковали на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки на передовой произошло 210 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес 111 авиационных ударов, сбросив 314 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8923 дрона-камикадзе и осуществил 3353 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 148 - из реактивных систем залпового огня.
Поражение врага
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы и артиллерийскую систему противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес шесть авиационных ударов с применением 16 КАБ, осуществил 81 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах Старицы, Круглого и в сторону Колодязного, Радьковки, Лимана, Нововасильевки.
На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Новоплатоновки.
На Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе населенного пункта Ставки и в сторону Озерного, Дибровы.
На Славянском направлении противник один раз штурмовал в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении враг атаковал в сторону Никифоровки.
На Константиновском направлении агрессор совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещиевка, Софиевка, Новое Шахово, Вольное и в сторону Константиновки, Новопавловки, Кучерова Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Родинское, Шевченко, Покровск, Гришино, Васильевка, Удачное, Муравка, Молодецкое и Новониколаевка, Белицкое, Новоалександровка, Котлино и Новоподогороднее.
На Александровском направлении противник атаковал один раз в сторону Злагоды.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 16 атак в сторону Злагоды, Воздвижевки, Еленоконстантиновки, Чаривного, Цветкового, Староукраинки и Приволья, Гуляйпольского.
На Ореховском направлении, по уточненной информации, наши защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районах Щербаков, Малых Щербаков, Степового и Егоровки.
На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
Бої йдуть також у районах Родинського та Дорожнього.
На Костянтинівському напрямку противнику вдалося пройти 4,4 км углиб та зайти до селища Молочарка на північно-східній околиці Костянтинівки. Оператори БПЛА ЗСУ стабілізували ситуацію, проте тиск на місто продовжує посилюватись - як із флангів, так і через східні райони.
На Слов'янському напрямку фіксується просування противника - близько 1 км² у районах Калеників та Резниківки. Атаки тривають у бік каналу Сіверський Донець - Донбас та Рай-Олександрівки.
Бійці 214-го окремого штурмового батальйону «OPFOR» знищили укриття російських військових у руїнах будівлі на сході Никифорівки. В результаті операції зону контролю противника у селищі було скорочено."