Оккупанты наиболее активно атаковали на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки на передовой произошло 210 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес 111 авиационных ударов, сбросив 314 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8923 дрона-камикадзе и осуществил 3353 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 148 - из реактивных систем залпового огня.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы и артиллерийскую систему противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес шесть авиационных ударов с применением 16 КАБ, осуществил 81 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах Старицы, Круглого и в сторону Колодязного, Радьковки, Лимана, Нововасильевки.

На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе населенного пункта Ставки и в сторону Озерного, Дибровы.

На Славянском направлении противник один раз штурмовал в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг атаковал в сторону Никифоровки.

На Константиновском направлении агрессор совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Иванополье, Ильиновка, Плещиевка, Софиевка, Новое Шахово, Вольное и в сторону Константиновки, Новопавловки, Кучерова Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Родинское, Шевченко, Покровск, Гришино, Васильевка, Удачное, Муравка, Молодецкое и Новониколаевка, Белицкое, Новоалександровка, Котлино и Новоподогороднее.

На Александровском направлении противник атаковал один раз в сторону Злагоды.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 16 атак в сторону Злагоды, Воздвижевки, Еленоконстантиновки, Чаривного, Цветкового, Староукраинки и Приволья, Гуляйпольского.

На Ореховском направлении, по уточненной информации, наши защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районах Щербаков, Малых Щербаков, Степового и Егоровки.

На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

