УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19027 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на сході Бойові дії на півдні
384 1

Окупанти найбільше атакували на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Ситуація на фронті 13 травня 2026 року: що відомо?

Протягом минулої доби на передовій відбулося 210 бойових зіткнень Сил оборони України із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 - із реактивних систем залпового вогню.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника.

Також читайте: РФ не знижує активності та тисне на логістику ЗСУ на Слов’янському напрямку, - 81 ОАеМБр

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав шести авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБ, здійснив 81 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

Ситуація на фронті 13 травня 2026 року: що відомо?

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Круглого та в бік Колодязного, Радьківки, Лиману, Нововасилівки.

Ситуація на фронті 13 травня 2026 року: що відомо?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щільність дронів на Донеччині різко зросла: у повітрі до 2000 БпЛА, - Нацгвардія

На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз у бік Новоплатонівки.

Ситуація на фронті 13 травня 2026 року: що відомо?

На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі населеного пункту Ставки та в бік Озерного, Діброви.

Ситуація на фронті 13 травня 2026 року: що відомо?

На Слов’янському напрямку противник штурмував один раз у бік Рай-Олександрівки.

Ситуація на фронті 13 травня 2026 року: що відомо?

На Краматорському напрямку ворог атакував в бік Никифорівки.

Ситуація на фронті 13 травня 2026 року: що відомо?

На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 31 атаку, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Кучерового Яру.

Ситуація на фронті 13 травня 2026 року: що відомо?

Читайте: Окупанти подають брехливі звіти командуванню, що впливає на їхні подальші штурми, - Сили оборони

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Родинське, Шевченко, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке та Новомиколаївка, Білицьке, Новоолександрівка, Котлине та Новопідгороднє.

Ситуація на фронті 13 травня 2026 року: що відомо?

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз у бік Злагоди.

Ситуація на фронті 13 травня 2026 року: що відомо?

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 16 атак у бік Злагоди, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Чарівного, Цвіткового, Староукраїнки та Привілля, Гуляйпільського.

Ситуація на фронті 13 травня 2026 року: що відомо?

На Оріхівському напрямку, за уточненою інформацією, наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районах Щербаків, Малих Щербаків, Степового та Єгорівки.

Ситуація на фронті 13 травня 2026 року: що відомо?

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не проводив.

Ситуація на фронті 13 травня 2026 року: що відомо?

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Україна стабілізувала фронт та закриває небо, - Сибіга

Автор: 

Генштаб ЗС (8334) бойові дії (5809)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@ "На Добропільському напрямку противник стягує сили в Гришиному і штурмує у напрямку Василівки та Новоолександрівки. Розширена сіра зона.
Бої йдуть також у районах Родинського та Дорожнього.

На Костянтинівському напрямку противнику вдалося пройти 4,4 км углиб та зайти до селища Молочарка на північно-східній околиці Костянтинівки. Оператори БПЛА ЗСУ стабілізували ситуацію, проте тиск на місто продовжує посилюватись - як із флангів, так і через східні райони.

На Слов'янському напрямку фіксується просування противника - близько 1 км² у районах Калеників та Резниківки. Атаки тривають у бік каналу Сіверський Донець - Донбас та Рай-Олександрівки.
Бійці 214-го окремого штурмового батальйону «OPFOR» знищили укриття російських військових у руїнах будівлі на сході Никифорівки. В результаті операції зону контролю противника у селищі було скорочено."
показати весь коментар
13.05.2026 08:43 Відповісти
 
 