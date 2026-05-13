Окупанти найбільше атакували на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Протягом минулої доби на передовій відбулося 210 бойових зіткнень Сил оборони України із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 - із реактивних систем залпового вогню.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав шести авіаційних ударів із застосуванням 16 КАБ, здійснив 81 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Круглого та в бік Колодязного, Радьківки, Лиману, Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі населеного пункту Ставки та в бік Озерного, Діброви.

На Слов’янському напрямку противник штурмував один раз у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог атакував в бік Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 31 атаку, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Нове Шахове, Вільне та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Родинське, Шевченко, Покровськ, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке та Новомиколаївка, Білицьке, Новоолександрівка, Котлине та Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз у бік Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 16 атак у бік Злагоди, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Чарівного, Цвіткового, Староукраїнки та Привілля, Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку, за уточненою інформацією, наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районах Щербаків, Малих Щербаків, Степового та Єгорівки.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

