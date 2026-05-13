13-летний подросток в тяжелом состоянии после российской атаки на Сумскую область: он перенес сложную операцию

Подросток, получивший вчера тяжелые ранения в результате российской атаки в Белопольской громаде Сумской области, находится в стабильном тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Состояние ребенка

Как отмечается, 13-летний ребенок перенес сложную операцию. Сейчас медики делают все необходимое, чтобы помочь ему выздороветь.

По данным ОГА, семья ранее эвакуировалась из громады, а в тот день они приехали, чтобы посадить огород.

Мальчик шел по улице, когда рядом с ним попал вражеский дрон.

Призыв к эвакуации

В очередной раз призываю не возвращаться в населенные пункты, из которых продолжается эвакуация. Опасность там остается чрезвычайно высокой, а последствия таких решений могут быть крайне тяжелыми", - подчеркивает глава области.

Что предшествовало?

