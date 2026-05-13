13-летний подросток в тяжелом состоянии после российской атаки на Сумскую область: он перенес сложную операцию
Подросток, получивший вчера тяжелые ранения в результате российской атаки в Белопольской громаде Сумской области, находится в стабильном тяжелом состоянии.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Состояние ребенка
Как отмечается, 13-летний ребенок перенес сложную операцию. Сейчас медики делают все необходимое, чтобы помочь ему выздороветь.
По данным ОГА, семья ранее эвакуировалась из громады, а в тот день они приехали, чтобы посадить огород.
Мальчик шел по улице, когда рядом с ним попал вражеский дрон.
Призыв к эвакуации
В очередной раз призываю не возвращаться в населенные пункты, из которых продолжается эвакуация. Опасность там остается чрезвычайно высокой, а последствия таких решений могут быть крайне тяжелыми", - подчеркивает глава области.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Сумской области российский дрон ранил 13-летнего мальчика.
