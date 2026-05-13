РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14615 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
429 2

13-летний подросток в тяжелом состоянии после российской атаки на Сумскую область: он перенес сложную операцию

Тяжело ранен подросток в Сумской области

Подросток, получивший вчера тяжелые ранения в результате российской атаки в Белопольской громаде Сумской области, находится в стабильном тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Состояние ребенка

Как отмечается, 13-летний ребенок перенес сложную операцию. Сейчас медики делают все необходимое, чтобы помочь ему выздороветь.

По данным ОГА, семья ранее эвакуировалась из громады, а в тот день они приехали, чтобы посадить огород.
Мальчик шел по улице, когда рядом с ним попал вражеский дрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский дрон атаковал полицейскую машину в Белополье: двое правоохранителей тяжело ранены (обновлено). ФОТОрепортаж

Призыв к эвакуации

В очередной раз призываю не возвращаться в населенные пункты, из которых продолжается эвакуация. Опасность там остается чрезвычайно высокой, а последствия таких решений могут быть крайне тяжелыми", - подчеркивает глава области.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в Сумской области российский дрон ранил 13-летнего мальчика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сумской области из-за обстрелов РФ пострадал мужчина, разрушены дома

Автор: 

дети (6828) ранение (3362) Сумская область (4159) Сумский район (594) Белополье (34)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Йде свідомий геноцид варварською ордою проти українського народу ,влада не називає це геноцидом їм головне своє оточення захистити,що їм український народ.
показать весь комментарий
13.05.2026 09:03 Ответить
 
 