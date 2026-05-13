13-річний підліток у важкому стані після російської атаки на Сумщину: він переніс складну операцію

Підліток, який учора зазнав важких поранень внаслідок російської атаки у Білопільській громаді на Сумщині, перебуває у стабільно важкому стані.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Стан дитини

Як зазначається, 13-річна дитина перенесла складну операцію. Наразі медики роблять усе необхідне, щоб допомогти йому одужати.

За даними ОВА, родина раніше евакуювалася з громади, а того дня вони приїхали, щоб посадити город.

Хлопець ішов вулицею, коли поруч із ним влучив ворожий дрон.

Заклик щодо евакуації

Вкотре закликаю не повертатися до населених пунктів, звідки триває евакуація. Небезпека там залишається надзвичайно високою, а наслідки таких рішень можуть бути вкрай важкими", - наголошує очільник області.

Що передувало?

