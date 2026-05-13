Ермак убеждал меня прекратить сотрудничество с лоббистами в США, которые боролись против "Северного потока-2", потому что "это не фэншуй", - Коболев

Ермак просил прекратить борьбу против "Северного потока-2"

Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в 2021 году глава Офиса президента Андрей Ермак якобы убеждал его прекратить сотрудничество с администрацией США и Конгрессом, которые выступали против запуска российского газопровода "Северный поток-2".

По словам экс-руководителя "Нафтогаза", незадолго до его увольнения Ермак просил свернуть работу с лоббистами в США, которые тогда "эффективно боролись" против строительства газопровода.

"Когда в 2021 году, незадолго до моего увольнения, Ермак пытался убедить меня прекратить сотрудничество с нашими лоббистами в США, он активно использовал фразу "это не фэншуй", – написал Коболев.

Еще в 2017 году Коболев во время визита в Вашингтон призвал администрацию США и Конгресс активнее противодействовать "Северному потоку-2".

Тогда он заявлял, что запуск российского газопровода усилит энергетическую зависимость Европы от РФ и создаст дополнительные риски для Украины.

Коболев также предупреждал, что после запуска "Северного потока-2" Россия сможет усилить агрессию против Украины, поскольку перестанет зависеть от украинской газотранспортной системы.

Почему упоминание о "фэншуй" вызвало резонанс

Заявление Коболева вызвало активное обсуждение в соцсетях на фоне публичных упоминаний о возможном увлечении Андрея Ермака эзотерикой и астрологией.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах уже появлялись сообщения о якобы использовании в окружении главы ОП астрологических консультаций и "фэншуй"-практик при принятии кадровых решений.

Сам Ермак эти заявления публично не комментировал.

Тут нема чого коментувати. Тут треба коментувати як так вийшло що 3/4 країни божевільні що вибрали це. Чому психіатри працюють погано? Чому людей масово не кидають у клініки?
Ганьбища , всим ,хто мовчав ,ДИПЛОМАТИЧНОМУ КОРПУСУ , як ви ,принижувались перед подай-принеси- -почеши Миндичем , ларечником ЗЕ ВЕДЬМАКА !!! Вони-- РАШИСТСЬКИ АГЕНТИ , а не дурачки якись ! ЦЕ ТАКА ШИФРОВКА фен-х. Й ПОДАРУВАЛИ Украину в Омани , коли не вийшло САБОТАЖЕМ-МАРОДЕРСТВОМ ЗНИЩУЮТЬ з середени!
Це ще одне підтвердження, що воно діяло на користь ворога.
Колишній посол США в Україні Гербст просить НАБУ дозволити Коболєву їздити в Штати
"Звертаюсь до вас з цим листом, аби підтвердити, що з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Андрій Коболєв неодноразово відвідував Вашингтон (округ Колумбія), аби мобілізувати політику США на підтримку України. Він був одним з перших українців, які приїхали до Вашингтону всього через чотири дні після початку російського вторгнення…
"На мою думку, Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.
