Ермак убеждал меня прекратить сотрудничество с лоббистами в США, которые боролись против "Северного потока-2", потому что "это не фэншуй", - Коболев

Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в 2021 году глава Офиса президента Андрей Ермак якобы убеждал его прекратить сотрудничество с администрацией США и Конгрессом, которые выступали против запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом Коболев написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам экс-руководителя "Нафтогаза", незадолго до его увольнения Ермак просил свернуть работу с лоббистами в США, которые тогда "эффективно боролись" против строительства газопровода.

"Когда в 2021 году, незадолго до моего увольнения, Ермак пытался убедить меня прекратить сотрудничество с нашими лоббистами в США, он активно использовал фразу "это не фэншуй", – написал Коболев.

Еще в 2017 году Коболев во время визита в Вашингтон призвал администрацию США и Конгресс активнее противодействовать "Северному потоку-2".

Тогда он заявлял, что запуск российского газопровода усилит энергетическую зависимость Европы от РФ и создаст дополнительные риски для Украины.

Коболев также предупреждал, что после запуска "Северного потока-2" Россия сможет усилить агрессию против Украины, поскольку перестанет зависеть от украинской газотранспортной системы.

Почему упоминание о "фэншуй" вызвало резонанс

Заявление Коболева вызвало активное обсуждение в соцсетях на фоне публичных упоминаний о возможном увлечении Андрея Ермака эзотерикой и астрологией.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах уже появлялись сообщения о якобы использовании в окружении главы ОП астрологических консультаций и "фэншуй"-практик при принятии кадровых решений.

Сам Ермак эти заявления публично не комментировал.

