Ермак убеждал меня прекратить сотрудничество с лоббистами в США, которые боролись против "Северного потока-2", потому что "это не фэншуй", - Коболев
Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в 2021 году глава Офиса президента Андрей Ермак якобы убеждал его прекратить сотрудничество с администрацией США и Конгрессом, которые выступали против запуска российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом Коболев написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам экс-руководителя "Нафтогаза", незадолго до его увольнения Ермак просил свернуть работу с лоббистами в США, которые тогда "эффективно боролись" против строительства газопровода.
"Когда в 2021 году, незадолго до моего увольнения, Ермак пытался убедить меня прекратить сотрудничество с нашими лоббистами в США, он активно использовал фразу "это не фэншуй", – написал Коболев.
Еще в 2017 году Коболев во время визита в Вашингтон призвал администрацию США и Конгресс активнее противодействовать "Северному потоку-2".
Тогда он заявлял, что запуск российского газопровода усилит энергетическую зависимость Европы от РФ и создаст дополнительные риски для Украины.
Коболев также предупреждал, что после запуска "Северного потока-2" Россия сможет усилить агрессию против Украины, поскольку перестанет зависеть от украинской газотранспортной системы.
Почему упоминание о "фэншуй" вызвало резонанс
Заявление Коболева вызвало активное обсуждение в соцсетях на фоне публичных упоминаний о возможном увлечении Андрея Ермака эзотерикой и астрологией.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах уже появлялись сообщения о якобы использовании в окружении главы ОП астрологических консультаций и "фэншуй"-практик при принятии кадровых решений.
Сам Ермак эти заявления публично не комментировал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кацапи провели унікальну і успішну спецоперацію по впливу на мізки неляканих ідіотів в Україні, використавши, при по…уізмі попередньої влади, всі доступні інструменти: від агентів впливу в органах влади до агентів в ЗМІ, від інтернет ботів до прокацапських телеканалів.
Це ще колись потрапить в підручники спецслужб.
"Звертаюсь до вас з цим листом, аби підтвердити, що з початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Андрій Коболєв неодноразово відвідував Вашингтон (округ Колумбія), аби мобілізувати політику США на підтримку України. Він був одним з перших українців, які приїхали до Вашингтону всього через чотири дні після початку російського вторгнення…
"На мою думку, Коболєв зробив унікальний внесок в енергетичну політику США, спрямовану на протидію російській агресії. Інформація, аналіз та рекомендації щодо політики, які пан Коболєв надав уряду США та іншим зацікавленим сторонам у Вашингтоні, призвели до посилення санкцій щодо російського енергетичного сектору й збільшення технічної та фінансової допомоги енергетичній галузі України з боку США.", - наголосив Гербст.
Джерело: https://censor.net/ua/n3404285
"батько -- етнічний єврей з Києва, мати -- етнічна 'росіянка' з петербурга". Яким чином це створіння опинилося було на найвищих щаблях українського державного апарату?
І що про це все прокоментує Зеленський?